Jogos de hoje, domingo, 8 de fevereiro, onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos deste domingo online e na TV por assinatura

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 08h00.

O clássico entre Corinthians x Palmeiras pelo Campeonato Paulista e o duelo Valencia x Real Madrid pela La Liga são os destaques do futebol deste domingo, 8.

A programação do dia ainda conta com o clássico Vasco x Botafogo pelo Carioca, a partida entre Juventus x Lazio pelo Campeonato Italiano e confrontos femininos importantes como Tottenham x Chelsea e Arsenal x Manchester City. Há jogos em todas as partes do mundo, desde o Campeonato Japonês até os estaduais no Brasil.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Paulista

Campeonato Carioca

  • 17h - Paysandu x Remo - Canal do Benja, TV Cultura do Pará e Esporte Na Cultura (YouTube)
  • 18h - Vasco x Botafogo - Globo e Premiere
  • 20h30 - Fluminense x Maricá - Sportv e Premiere

Campeonato Mineiro

Campeonato Gaúcho

  • 18h - Internacional x São Luiz - Globo, Sportv 3 e Premiere

Campeonato Espanhol

  • 10h - Alavés x Getafe - Disney+
  • 14h30 - Atlético de Madrid x Betis - Xsports e Disney+
  • 17h - Valencia x Real Madrid - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

  • 8h30 - Bologna x Parma - Disney+
  • 11h - Lecce x Udinese - Disney+
  • 14h - Sassuolo x Inter de Milão - ESPN 4 e Disney+
  • 16h45 - Juventus x Lazio - Xsports e Disney+

Campeonato Inglês

  • 11h - Brighton x Crystal Palace - ESPN e Disney+
  • 13h30 - Liverpool x Manchester City - ESPN e Disney+

Campeonato Francês

  • 11h - Nice x Monaco - CazéTV
  • 16h45 - PSG x Olympique de Marseille - CazéTV

Campeonato Alemão

  • 11h30 - Colônia x RB Leipzig - Canal GOAT, SportyNet e OneFootball
  • 13h30 - Bayern x Hoffenheim - RedeTV!, Sportv, CazéTV e OneFootball

Campeonato Inglês Feminino

  • 9h - Arsenal (F) x Manchester City (F) - Canal GOAT, Xsports, ESPN e Disney+
  • 9h - Liverpool (F) x Aston Villa (F) - Disney+
  • 11h25 - Tottenham (F) x Chelsea (F) - Canal GOAT, Xsports e Disney+

Campeonato Japonês

  • 4h - Tokyo Verdy x Mito Hollycock - Canal GOAT

Outros campeonatos estaduais e internacionais

  • 16h - Juazeirense x Bahia - TVE Bahia (Baiano)
  • 16h - Vila Nova x Jataiense - TV Brasil Central (Goiano)
  • 16h - Anápolis x Anapolina - TV Brasil Central (Goiano)
  • 16h - América-RN x Santa Cruz de Natal - Canal GOAT (Potiguar)
  • 16h - Brasiliense x Aruc - Metrópoles Esportes (Candango)
  • 17h - Cuiabá x Operário VG - Globo (Mato-Grossense)
  • 18h - Avaí x Camboriú - Globo (Catarinense)
  • 18h - Ceará x Fortaleza - Globo, Canal GOAT e TVC (Cearense)
  • 18h - Santa Cruz x Decisão - Globo e Canal GOAT (Pernambucano)
  • 18h - Treze x Campinense - Globo e Canal GOAT (Paraibano)
  • 18h - Azuriz x Operário-PR - Canal GOAT (Paranaense)
  • 18h30 - Coritiba x Cianorte - Canal GOAT e TV Coxa (Paranaense)
  • 19h - Chapecoense x Criciúma - SportyNet (TV e YouTube) (Catarinense)
  • 18h - Amazonas x Nacional-AM - N Sports (Amazonense - Final do 1º turno)

Onde assistir ao vivo o jogo entre Corinthians x Palmeiras hoje pelo Paulistão?

O jogo Corinthians x Palmeiras terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV e HBO Max, às 20h30.

Qual canal vai passar Valencia x Real Madrid hoje pela La Liga?

O jogo Valencia x Real Madrid será exibido na ESPN e Disney+, às 17h.

Onde assistir ao vivo Liverpool x Manchester City hoje pela Premier League?

O jogo entre Liverpool e Manchester City terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+, às 13h30.

Quais jogos vão passar ao vivo hoje na Globo?

Globo

  • 17h - Cuiabá x Operário VG - Campeonato Mato-Grossense
  • 18h - Vasco x Botafogo - Campeonato Carioca
  • 18h - Cruzeiro x América-MG - Campeonato Mineiro
  • 18h - Internacional x São Luiz - Campeonato Gaúcho
  • 18h - Avaí x Camboriú - Campeonato Catarinense
  • 18h - Ceará x Fortaleza - Campeonato Cearense
  • 18h - Santa Cruz x Decisão - Campeonato Pernambucano
  • 18h - Treze x Campinense - Campeonato Paraibano

Record

  • 20h30 - Corinthians x Palmeiras - Campeonato Paulista

RedeTV!

  • 13h30 - Bayern x Hoffenheim - Campeonato Alemão

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

  • 13h30 - Bayern x Hoffenheim - Campeonato Alemão
  • 18h - Cruzeiro x América-MG - Campeonato Mineiro
  • 18h - Internacional x São Luiz - Campeonato Gaúcho
  • 20h30 - Fluminense x Maricá - Campeonato Carioca

Premiere

  • 18h - Vasco x Botafogo - Campeonato Carioca
  • 18h - Cruzeiro x América-MG - Campeonato Mineiro
  • 18h - Internacional x São Luiz - Campeonato Gaúcho
  • 20h30 - Fluminense x Maricá - Campeonato Carioca

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

CazéTV (YouTube)

  • 11h - Nice x Monaco - Campeonato Francês
  • 13h30 - Bayern x Hoffenheim - Campeonato Alemão
  • 20h30 - Corinthians x Palmeiras - Campeonato Paulista

Disney+

  • 8h15 - Utrecht x Feyenoord - Campeonato Holandês
  • 8h30 - Bologna x Parma - Campeonato Italiano
  • 9h - Liverpool (F) x Aston Villa (F) - Campeonato Inglês Feminino
  • 10h - Alavés x Getafe - Campeonato Espanhol
  • 11h - Lecce x Udinese - Campeonato Italiano
  • 13h30 - Liverpool x Manchester City - Campeonato Inglês
  • 14h - Sassuolo x Inter de Milão - Campeonato Italiano
  • 14h30 - Atlético de Madrid x Betis - Campeonato Espanhol
  • 16h45 - Juventus x Lazio - Campeonato Italiano
  • 17h - Valencia x Real Madrid - Campeonato Espanhol
  • 20h30 - Boston River x Nacional - Campeonato Uruguaio

Canal GOAT (YouTube)

  • 4h - Tokyo Verdy x Mito Hollycock - Campeonato Japonês
  • 9h - Arsenal (F) x Manchester City (F) - Campeonato Inglês Feminino
  • 11h25 - Tottenham (F) x Chelsea (F) - Campeonato Inglês Feminino
  • 11h30 - Colônia x RB Leipzig - Campeonato Alemão
  • 16h - América-RN x Santa Cruz de Natal - Campeonato Potiguar
  • 18h - Ceará x Fortaleza - Campeonato Cearense
  • 18h - Santa Cruz x Decisão - Campeonato Pernambucano
  • 18h - Treze x Campinense - Campeonato Paraibano
  • 18h - Azuriz x Operário-PR - Campeonato Paranaense
  • 18h30 - Coritiba x Cianorte - Campeonato Paranaense
