Jogos de hoje, domingo, 8 de fevereiro, onde assistir ao vivo e horários

O clássico entre Corinthians x Palmeiras pelo Campeonato Paulista e o duelo Valencia x Real Madrid pela La Liga são os destaques do futebol deste domingo, 8.
A programação do dia ainda conta com o clássico Vasco x Botafogo pelo Carioca, a partida entre Juventus x Lazio pelo Campeonato Italiano e confrontos femininos importantes como Tottenham x Chelsea e Arsenal x Manchester City. Há jogos em todas as partes do mundo, desde o Campeonato Japonês até os estaduais no Brasil.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
Campeonato Paulista
- 16h - Noroeste x Santos - TNT e HBO Max
- 18h30 - Capivariano x Mirassol - HBO Max
- 18h30 - Velo Clube x RB Bragantino - HBO Max
- 20h30 - Corinthians x Palmeiras - Record, CazéTV e HBO Max
Campeonato Carioca
- 17h - Paysandu x Remo - Canal do Benja, TV Cultura do Pará e Esporte Na Cultura (YouTube)
- 18h - Vasco x Botafogo - Globo e Premiere
- 20h30 - Fluminense x Maricá - Sportv e Premiere
Campeonato Mineiro
- 18h - Cruzeiro x América-MG - Globo, ge tv, Sportv, Premiere e SportyNet (TV e YouTube)
Campeonato Gaúcho
- 18h - Internacional x São Luiz - Globo, Sportv 3 e Premiere
Campeonato Espanhol
- 10h - Alavés x Getafe - Disney+
- 14h30 - Atlético de Madrid x Betis - Xsports e Disney+
- 17h - Valencia x Real Madrid - ESPN e Disney+
Campeonato Italiano
- 8h30 - Bologna x Parma - Disney+
- 11h - Lecce x Udinese - Disney+
- 14h - Sassuolo x Inter de Milão - ESPN 4 e Disney+
- 16h45 - Juventus x Lazio - Xsports e Disney+
Campeonato Inglês
- 11h - Brighton x Crystal Palace - ESPN e Disney+
- 13h30 - Liverpool x Manchester City - ESPN e Disney+
Campeonato Francês
- 11h - Nice x Monaco - CazéTV
- 16h45 - PSG x Olympique de Marseille - CazéTV
Campeonato Alemão
- 11h30 - Colônia x RB Leipzig - Canal GOAT, SportyNet e OneFootball
- 13h30 - Bayern x Hoffenheim - RedeTV!, Sportv, CazéTV e OneFootball
Campeonato Inglês Feminino
- 9h - Arsenal (F) x Manchester City (F) - Canal GOAT, Xsports, ESPN e Disney+
- 9h - Liverpool (F) x Aston Villa (F) - Disney+
- 11h25 - Tottenham (F) x Chelsea (F) - Canal GOAT, Xsports e Disney+
Campeonato Japonês
- 4h - Tokyo Verdy x Mito Hollycock - Canal GOAT
Outros campeonatos estaduais e internacionais
- 16h - Juazeirense x Bahia - TVE Bahia (Baiano)
- 16h - Vila Nova x Jataiense - TV Brasil Central (Goiano)
- 16h - Anápolis x Anapolina - TV Brasil Central (Goiano)
- 16h - América-RN x Santa Cruz de Natal - Canal GOAT (Potiguar)
- 16h - Brasiliense x Aruc - Metrópoles Esportes (Candango)
- 17h - Cuiabá x Operário VG - Globo (Mato-Grossense)
- 18h - Avaí x Camboriú - Globo (Catarinense)
- 18h - Ceará x Fortaleza - Globo, Canal GOAT e TVC (Cearense)
- 18h - Santa Cruz x Decisão - Globo e Canal GOAT (Pernambucano)
- 18h - Treze x Campinense - Globo e Canal GOAT (Paraibano)
- 18h - Azuriz x Operário-PR - Canal GOAT (Paranaense)
- 18h30 - Coritiba x Cianorte - Canal GOAT e TV Coxa (Paranaense)
- 19h - Chapecoense x Criciúma - SportyNet (TV e YouTube) (Catarinense)
- 18h - Amazonas x Nacional-AM - N Sports (Amazonense - Final do 1º turno)
Onde assistir ao vivo o jogo entre Corinthians x Palmeiras hoje pelo Paulistão?
O jogo Corinthians x Palmeiras terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV e HBO Max, às 20h30.
Qual canal vai passar Valencia x Real Madrid hoje pela La Liga?
O jogo Valencia x Real Madrid será exibido na ESPN e Disney+, às 17h.
Onde assistir ao vivo Liverpool x Manchester City hoje pela Premier League?
O jogo entre Liverpool e Manchester City terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+, às 13h30.
Quais jogos vão passar ao vivo hoje na Globo?
Globo
- 17h - Cuiabá x Operário VG - Campeonato Mato-Grossense
- 18h - Vasco x Botafogo - Campeonato Carioca
- 18h - Cruzeiro x América-MG - Campeonato Mineiro
- 18h - Internacional x São Luiz - Campeonato Gaúcho
- 18h - Avaí x Camboriú - Campeonato Catarinense
- 18h - Ceará x Fortaleza - Campeonato Cearense
- 18h - Santa Cruz x Decisão - Campeonato Pernambucano
- 18h - Treze x Campinense - Campeonato Paraibano
Record
- 20h30 - Corinthians x Palmeiras - Campeonato Paulista
RedeTV!
- 13h30 - Bayern x Hoffenheim - Campeonato Alemão
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
Sportv
- 13h30 - Bayern x Hoffenheim - Campeonato Alemão
- 18h - Cruzeiro x América-MG - Campeonato Mineiro
- 18h - Internacional x São Luiz - Campeonato Gaúcho
- 20h30 - Fluminense x Maricá - Campeonato Carioca
Premiere
- 18h - Vasco x Botafogo - Campeonato Carioca
- 18h - Cruzeiro x América-MG - Campeonato Mineiro
- 18h - Internacional x São Luiz - Campeonato Gaúcho
- 20h30 - Fluminense x Maricá - Campeonato Carioca
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
CazéTV (YouTube)
- 11h - Nice x Monaco - Campeonato Francês
- 13h30 - Bayern x Hoffenheim - Campeonato Alemão
- 20h30 - Corinthians x Palmeiras - Campeonato Paulista
Disney+
- 8h15 - Utrecht x Feyenoord - Campeonato Holandês
- 8h30 - Bologna x Parma - Campeonato Italiano
- 9h - Liverpool (F) x Aston Villa (F) - Campeonato Inglês Feminino
- 10h - Alavés x Getafe - Campeonato Espanhol
- 11h - Lecce x Udinese - Campeonato Italiano
- 13h30 - Liverpool x Manchester City - Campeonato Inglês
- 14h - Sassuolo x Inter de Milão - Campeonato Italiano
- 14h30 - Atlético de Madrid x Betis - Campeonato Espanhol
- 16h45 - Juventus x Lazio - Campeonato Italiano
- 17h - Valencia x Real Madrid - Campeonato Espanhol
- 20h30 - Boston River x Nacional - Campeonato Uruguaio
Canal GOAT (YouTube)
- 4h - Tokyo Verdy x Mito Hollycock - Campeonato Japonês
- 9h - Arsenal (F) x Manchester City (F) - Campeonato Inglês Feminino
- 11h25 - Tottenham (F) x Chelsea (F) - Campeonato Inglês Feminino
- 11h30 - Colônia x RB Leipzig - Campeonato Alemão
- 16h - América-RN x Santa Cruz de Natal - Campeonato Potiguar
- 18h - Ceará x Fortaleza - Campeonato Cearense
- 18h - Santa Cruz x Decisão - Campeonato Pernambucano
- 18h - Treze x Campinense - Campeonato Paraibano
- 18h - Azuriz x Operário-PR - Campeonato Paranaense
- 18h30 - Coritiba x Cianorte - Campeonato Paranaense