Jogos de hoje, domingo, 5 de outubro: onde assistir ao vivo e horários

Neste domingo, 5 de outubro, a programação de futebol contará com confrontos importantes em várias competições, incluindo os campeonatos europeus, como o Campeonato Alemão, o Campeonato Espanhol, e o Campeonato Inglês, além das disputas intensas no Brasileirão.
A seguir, confira os principais jogos do dia e onde assisti-los ao vivo:
Veja os horários e onde assistir aos jogos de futebol de hoje:
Campeonato Japonês
- 3h00 – Kashima Antlers x Gamba Osaka – Canal GOAT (Tempo Real)
Campeonato Italiano
- 7h30 – Udinese x Cagliari – Disney+ (Tempo Real)
Campeonato Inglês (segunda divisão)
- 8h00 – Ipswich x Norwich – Xsports, Disney+ (Tempo Real)
Campeonato Inglês Feminino
- 8h00 – Tottenham (F) x Brighton (F) – Disney+ (Tempo Real)
- 8h00 – London City Lionesses (F) x Liverpool (F) – Disney+ (Tempo Real)
Campeonato Belga
- 8h30 – Anderlecht x Standard Liège – DAZN (Tempo Real)
Campeonato Alemão (segunda divisão)
- 8h30 – Arminia Bielefeld x Schalke 04 – Canal GOAT, OneFootball (Tempo Real)
Campeonato Alemão (terceira divisão)
- 8h30 – Erzgebirge Aue x Rot-Weiss Essen – OneFootball (Tempo Real)
Campeonato Espanhol
- 9h00 – Alavés x Elche – Disney+ (Tempo Real)
- 9h00 – Zaragoza x Córdoba – Disney+ (Tempo Real)
Campeonato Alemão Feminino
- 9h00 – Union Berlin (F) x Freiburg (F) – DAZN (Tempo Real)
Campeonato Holandês
- 9h30 – Feyenoord x Utrecht – Disney+ (Tempo Real)
Campeonato Norueguês
- 9h30 – Viking x Brann – TV Green, OneFootball (Tempo Real)
Campeonato Inglês
- 10h00 – Aston Villa x Burnley – ESPN 4, Disney+ (Tempo Real)
- 10h00 – Everton x Crystal Palace – Disney+ (Tempo Real)
- 10h00 – Newcastle x Nottingham Forest – ESPN, Disney+ (Tempo Real)
- 10h00 – Wolverhampton x Brighton – ESPN Brasil (YouTube), Disney+ (Tempo Real)
Campeonato Italiano
- 10h00 – Fiorentina x Roma – Xsports, Disney+ (Tempo Real)
- 10h00 – Bologna x Pisa – Disney+ (Tempo Real)
Campeonato Francês
- 10h00 – Lyon x Toulouse – CazéTV (Tempo Real)
Campeonato Alemão
- 10h30 – Stuttgart x Heidenheim – SportyNet, Canal GOAT, OneFootball (Tempo Real)
Campeonato Uruguaio
- 10h30 – Progreso x Cerro – Disney+ (Tempo Real)
Campeonato Escocês
- 11h00 – Falkirk x Rangers – Canal GOAT (Tempo Real)
Campeonato Finlandês
- 11h00 – Inter Turku x KuPS – TV Green, OneFootball (Tempo Real)
Campeonato Espanhol
- 11h15 – Sevilla x Barcelona – Disney+ (Tempo Real)
- 11h15 – Castellón x Sporting Gijón – Disney+ (Tempo Real)
Campeonato Português
- 11h30 – Arouca x Famalicão – Disney+ (Tempo Real)
Campeonato Alemão (terceira divisão)
- 11h30 – Wehen Wiesbaden x 1860 Munique – OneFootball (Tempo Real)
Campeonato Holandês
- 11h45 – AZ Alkmaar x Telstar – Disney+ (Tempo Real)
Campeonato Norueguês
- 12h00 – Bodo/Glimt x Haugesund – Canal GOAT, TV Green, OneFootball (Tempo Real)
- 12h00 – Fredrikstad x HamKam – OneFootball (Tempo Real)
- 12h00 – Stromsgodset x KFUM – OneFootball (Tempo Real)
Campeonato Eslovaco
- 12h00 – Skalica x Dunajská Streda – TV Green, OneFootball (Tempo Real)
Campeonato Inglês
- 12h30 – Brentford x Manchester City – ESPN, Disney+ (Tempo Real)
Campeonato Alemão
- 12h30 – Hamburgo x Mainz – SportyNet, Canal GOAT, OneFootball (Tempo Real)
Campeonato Italiano
- 13h00 – Napoli x Genoa – CazéTV, Disney+ (Tempo Real)
Campeonato Espanhol
- 13h30 – Espanyol x Betis – ESPN 3, Disney+ (Tempo Real)
- 13h30 – Real Sociedad x Rayo Vallecano – ESPN Brasil (YouTube), Disney+ (Tempo Real)
- 13h30 – Racing Santander x Málaga – Disney+ (Tempo Real)
Campeonato Belga
- 13h30 – Club Brugge x Union Saint-Gilloise – DAZN (Tempo Real)
Campeonato Turco
- 14h00 – Samsunspor x Fenerbahçe – Disney+ (Tempo Real)
- 14h00 – Göztepe x Istanbul Basaksehir – Disney+ (Tempo Real)
NWSL
- 14h00 – Washington Spirit (F) x San Diego Wave (F) – Disney+ (Tempo Real)
Campeonato Norueguês
- 14h15 – Rosenborg x Sarpsborg – TV Green, OneFootball (Tempo Real)
Campeonato Alemão
- 14h30 – Borussia Mönchengladbach x Freiburg – Canal GOAT, OneFootball (Tempo Real)
Campeonato Grego
- 14h30 – PAOK x Olympiacos – SportyNet (Tempo Real)
Copa Paulista (final)
- 15h00 – Primavera x XV de Piracicaba – Gazeta, Ulisses TV, Metrópoles, Paulistão (YouTube)
Campeonato Português
- 15h15 – Sporting x Braga – ESPN 4, Disney+ (Tempo Real)
Campeonato Grego
- 15h30 – Panathinaikos x Atromitos – SportyNet (Tempo Real)
Campeonato Uruguaio
- 15h30 – Racing x Plaza Colonia – Disney+ (Tempo Real)
Copa Maria Bonita
- 15h30 – Bahia (F) x CRB (F) – Canal GOAT
Campeonato Francês
- 15h45 – Lille x PSG – CazéTV (Tempo Real)
Campeonato Italiano
- 15h45 – Juventus x Milan – ESPN, Disney+ (Tempo Real)
Campeonato Espanhol
- 16h00 – Celta de Vigo x Atlético de Madrid – Disney+ (Tempo Real)
- 16h00 – Las Palmas x Cádiz – Disney+ (Tempo Real)
Brasileirão
- 16h00 – São Paulo x Palmeiras – Globo, ge tv, Premiere (Tempo Real)
- 16h00 – Vasco x Vitória – Globo, Premiere (Tempo Real)
Brasileirão Série B
- 16h00 – Operário-PR x Remo – SportyNet, Disney+ (Tempo Real)
Libertadores Feminina
- 16h00 – Corinthians (F) x Always Ready (F) – Xsports, Canal GOAT, N Sports, Sportv
- 16h00 – Boca Juniors (F) x Adiffem (F) – Canal GOAT
Brasileirão Série C
- 16h30 – Floresta x Londrina – DAZN, SportyNet+ (Tempo Real)
Mundial Sub-20
- 17h00 – Nova Caledônia sub-20 x França sub-20 – CazéTV, FIFA+ (Tempo Real)
- 17h00 – África do Sul sub-20 x EUA sub-20 – FIFA+ (Tempo Real)
Campeonato Português
- 17h15 – Porto x Benfica – ESPN 4, Disney+ (Tempo Real)
Campeonato Uruguaio
- 18h00 – Peñarol x Danubio – Disney+ (Tempo Real)
Brasileirão
- 18h30 – Bahia x Flamengo – Premiere (Tempo Real)
- 18h30 – Juventude x Fortaleza – Premiere (Tempo Real)
Brasileirão Série C
- 19h00 – São Bernardo x Caxias – DAZN, SportyNet+ (Tempo Real)
Campeonato Argentino
- 19h00 – Boca Juniors x Newell's Old Boys – ESPN 4, Disney+ (Tempo Real)
MLS
- 19h00 – Vancouver Whitecaps x San Jose Earthquakes – Apple TV+ (Tempo Real)
Mundial Sub-20
- 20h00 – Nigéria sub-20 x Colômbia sub-20 – CazéTV, FIFA+ (Tempo Real)
- 20h00 – Arábia Saudita sub-20 x Noruega sub-20 – FIFA+ (Tempo Real)
Libertadores Feminina
- 20h00 – Alianza Lima (F) x Ferroviária (F) – Xsports, Canal GOAT, N Sports, Sportv 3, CazéTV
- 20h00 – Independiente Dragonas (F) x Santa Fe (F) – Canal GOAT
Brasileirão
- 20h30 – Cruzeiro x Sport – Sportv, Premiere (Tempo Real)
- 20h30 – Ceará x Santos – Prime Video (Tempo Real)
Brasileirão Série B
- 20h30 – Atlético-GO x Athletico-PR – RedeTV!, Desimpedidos, SportyNet, ESPN, Disney+ (Tempo Real)
Campeonato Argentino
- 21h15 – Rosario Central x River Plate – ESPN 4, Disney+ (Tempo Real)
MLS
- 22h00 – Los Angeles FC x Atlanta United – Space, HBO Max, Apple TV+ (Tempo Real)