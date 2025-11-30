Esporte

Jogos de hoje, domingo, 30 de novembro, onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos deste domingo online e na TV por assinatura

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 07h23.

Os confrontos entre Corinthians x Botafogo e Fortaleza x Atlético-MG pelo Brasileirão, além dos clássicos Roma x Napoli no Campeonato Italiano e Girona x Real Madrid pelo Campeonato Espanhol, são os destaques do futebol deste domingo, 30.

A agenda ainda traz partidas decisivas como Nacional x Peñarol pela final do Campeonato Uruguaio, UCV x Carabobo na final do Campeonato Venezuelano e o jogo entre Cruz Azul x Chivas pelas quartas do Campeonato Mexicano.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Holandês

  • 8h15 - PSV x Volendam - Disney+
  • 10h30 - Telstar x Feyenoord - ESPN 2 e Disney+
  • 12h45 - Twente x AZ Alkmaar - Disney+
  • 16h - Ajax x Groningen - Disney+

Campeonato Italiano

  • 8h30 - Lecce x Torino - Disney+
  • 11h - Pisa x Inter de Milão - CazéTV e Disney+
  • 14h - Atalanta x Fiorentina - Disney+
  • 16h45 - Roma x Napoli - ESPN 4 e Disney+

Premier League

  • 9h - Crystal Palace x Manchester United - ESPN e Disney+
  • 11h05 - Aston Villa x Wolverhampton - Xsports e Disney+
  • 11h05 - Nottingham Forest x Brighton - ESPN e Disney+
  • 11h05 - West Ham x Liverpool - Disney+
  • 13h30 - Chelsea x Arsenal - ESPN e Disney+

Campeonato Alemão

  • 11h30 - Hamburgo x Stuttgart - SportyNet, Canal GOAT e OneFootball
  • 13h30 - Eintracht Frankfurt x Wolfsburg - Canal GOAT e OneFootball
  • 15h30 - Freiburg x Mainz - OneFootball

Campeonato Espanhol

  • 10h - Real Sociedad x Villarreal - ESPN 4 e Disney+
  • 12h15 - Sevilla x Real Bétis - Disney+
  • 12h15 - Racing Santander x Eibar (2ª divisão) - Disney+
  • 14h30 - Celta de Vigo x Espanyol - Disney+
  • 17h - Girona x Real Madrid - ESPN e Disney+

Brasileirão

  • 16h - Corinthians x Botafogo - Globo e Premiere
  • 18h30 - Fortaleza x Atlético-MG - Premiere

Campeonato Uruguaio

  • 16h30 - Nacional x Peñarol (final) - Disney+

Campeonato Francês

  • 13h15 - Lorient x Nice - CazéTV

Campeonato Português

  • 15h - Sporting x Estrela da Amadora - Xsports e Disney+
  • 17h30 - Porto x Estoril - ESPN 3 e Disney+

Campeonato Grego

  • 12h - Panaitolikos x Olympiacos - SportyNet (YouTube)
  • 16h - Panathinaikos x AEK - SportyNet

Campeonato Turco

  • 14h - Faith Karagumruk x Besiktas - Disney+

Campeonato Norueguês

  • 13h - Bodo Glimt x Fredrikstad - Canal GOAT e OneFootball
  • 13h - Viking x Valerenga - Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Escocês

  • 9h - Hibernian x Celtic - Canal GOAT

Campeonato Alemão (2ª divisão)

  • 9h30 - Arminia Bielefeld x Preussen Munster - OneFootball
  • 9h30 - Dynamo Dresden x Fortuna Dusseldorf - OneFootball
  • 9h30 - Elversberg x Darmstadt 98 - Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Alemão (3ª divisão)

  • 9h30 - SSV Jahn Regensburg x Hansa Rostock - Canal GOAT e OneFootball

Copa FGF (Final)

  • 15h - Brasil de Pelotas x Aimoré - TV Xavante (YouTube)

Campeonato Venezuelano (Final)

  • 19h - UCV x Carabobo - Fanatiz

Campeonato Argentino

  • 18h30 - Boca Juniors x Argentinos Juniors - ESPN 4 e Disney+

Eliminatórias do Campeonato Feminino da Concacaf

  • 21h - Curaçao (F) x Panamá (F) - Disney+
  • 22h - Belize (F) x Haiti (F) - Disney+

Campeonato Mexicano (quartas de final)

  • 22h - Cruz Azul x Chivas Guadalajara - SportyNet (YouTube)

Liga Nacional de Futsal (semifinal)

  • 17h30 - Atlântico x Jaraguá - Xsports, Canal GOAT e LNF TV

Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians pelo Brasileirão

O jogo Corinthians x Botafogo terá transmissão ao vivo na Globo e Premiere, às 16h.

Onde assistir ao vivo o jogo do Fortaleza pelo Brasileirão

O jogo Fortaleza x Atlético-MG será transmitido ao vivo no Premiere, às 18h30.

Onde assistir ao vivo o clássico Roma x Napoli

O clássico Roma x Napoli terá transmissão ao vivo na ESPN 4 e Disney+, às 16h45.

Qual canal vai transmitir Girona x Real Madrid hoje?

O jogo Girona x Real Madrid será transmitido ao vivo na ESPN e Disney+, às 17h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo neste domingo, 30?

Globo

  • 16h - Corinthians x Botafogo - Brasileirão

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo, 30.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record neste domingo, 30.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo, 30.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

ESPN

  • 9h - Crystal Palace x Manchester United
  • 11h05 - Nottingham Forest x Brighton
  • 13h30 - Chelsea x Arsenal
  • 17h - Girona x Real Madrid

ESPN 2

  • 10h30 - Telstar x Feyenoord

ESPN 3

  • 17h30 - Porto x Estoril

ESPN 4

  • 10h - Real Sociedad x Villarreal
  • 16h45 - Roma x Napoli
  • 18h30 - Boca Juniors x Argentinos Juniors

Premiere

  • 16h - Corinthians x Botafogo
  • 18h30 - Fortaleza x Atlético-MG

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

  • 9h - Crystal Palace x Manchester United
  • 10h30 - Telstar x Feyenoord
  • 11h05 - Nottingham Forest x Brighton
  • 13h30 - Chelsea x Arsenal
  • 16h45 - Roma x Napoli
  • 17h - Girona x Real Madrid
  • 17h30 - Porto x Estoril

CazéTV (YouTube)

  • 11h - Pisa x Inter de Milão - Campeonato Italiano
  • 13h15 - Lorient x Nice - Campeonato Francês

Canal GOAT (YouTube)

  • 9h - Hibernian x Celtic - Campeonato Escocês
  • 11h30 - Hamburgo x Stuttgart - Campeonato Alemão
  • 13h30 - Eintracht Frankfurt x Wolfsburg - Campeonato Alemão
  • 13h - Bodo Glimt x Fredrikstad - Campeonato Norueguês
  • 13h - Viking x Valerenga - Campeonato Norueguês
  • 17h30 - Atlântico x Jaraguá - Liga Nacional de Futsal

SportyNet (YouTube)

  • 11h30 - Hamburgo x Stuttgart
  • 12h - Panaitolikos x Olympiacos
  • 16h - Panathinaikos x AEK
  • 22h - Cruz Azul x Chivas Guadalajara
Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogos

Mais de Esporte

Crystal Palace x Manchester United: onde assistir, horário e escalações da Premier League

Quanto o Palmeiras ganha como vice-campeão da Libertadores?

Quanto o Flamengo ganha com o título da Libertadores?

Flamengo vence e se consagra 1º tetracampeão brasileiro da Libertadores

Mais na Exame

Pop

Como a GR6 transformou o TikTok em vitrine global para o funk

Ciência

Dispositivo cria 'nariz' artificial para pessoas sem olfato

Mundo

Eleições em Honduras são marcadas por interferência de Trump e empate triplo

Negócios

Black Friday: e-commerce fatura R$ 4,76 bi e cresce 11% ante 2024