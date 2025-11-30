Jogos de hoje, domingo, 30 de novembro, onde assistir ao vivo e horários

Os confrontos entre Corinthians x Botafogo e Fortaleza x Atlético-MG pelo Brasileirão, além dos clássicos Roma x Napoli no Campeonato Italiano e Girona x Real Madrid pelo Campeonato Espanhol, são os destaques do futebol deste domingo, 30.
A agenda ainda traz partidas decisivas como Nacional x Peñarol pela final do Campeonato Uruguaio, UCV x Carabobo na final do Campeonato Venezuelano e o jogo entre Cruz Azul x Chivas pelas quartas do Campeonato Mexicano.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
Campeonato Holandês
- 8h15 - PSV x Volendam - Disney+
- 10h30 - Telstar x Feyenoord - ESPN 2 e Disney+
- 12h45 - Twente x AZ Alkmaar - Disney+
- 16h - Ajax x Groningen - Disney+
Campeonato Italiano
- 8h30 - Lecce x Torino - Disney+
- 11h - Pisa x Inter de Milão - CazéTV e Disney+
- 14h - Atalanta x Fiorentina - Disney+
- 16h45 - Roma x Napoli - ESPN 4 e Disney+
Premier League
- 9h - Crystal Palace x Manchester United - ESPN e Disney+
- 11h05 - Aston Villa x Wolverhampton - Xsports e Disney+
- 11h05 - Nottingham Forest x Brighton - ESPN e Disney+
- 11h05 - West Ham x Liverpool - Disney+
- 13h30 - Chelsea x Arsenal - ESPN e Disney+
Campeonato Alemão
- 11h30 - Hamburgo x Stuttgart - SportyNet, Canal GOAT e OneFootball
- 13h30 - Eintracht Frankfurt x Wolfsburg - Canal GOAT e OneFootball
- 15h30 - Freiburg x Mainz - OneFootball
Campeonato Espanhol
- 10h - Real Sociedad x Villarreal - ESPN 4 e Disney+
- 12h15 - Sevilla x Real Bétis - Disney+
- 12h15 - Racing Santander x Eibar (2ª divisão) - Disney+
- 14h30 - Celta de Vigo x Espanyol - Disney+
- 17h - Girona x Real Madrid - ESPN e Disney+
Brasileirão
- 16h - Corinthians x Botafogo - Globo e Premiere
- 18h30 - Fortaleza x Atlético-MG - Premiere
Campeonato Uruguaio
- 16h30 - Nacional x Peñarol (final) - Disney+
Campeonato Francês
- 13h15 - Lorient x Nice - CazéTV
Campeonato Português
- 15h - Sporting x Estrela da Amadora - Xsports e Disney+
- 17h30 - Porto x Estoril - ESPN 3 e Disney+
Campeonato Grego
- 12h - Panaitolikos x Olympiacos - SportyNet (YouTube)
- 16h - Panathinaikos x AEK - SportyNet
Campeonato Turco
- 14h - Faith Karagumruk x Besiktas - Disney+
Campeonato Norueguês
- 13h - Bodo Glimt x Fredrikstad - Canal GOAT e OneFootball
- 13h - Viking x Valerenga - Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Escocês
- 9h - Hibernian x Celtic - Canal GOAT
Campeonato Alemão (2ª divisão)
- 9h30 - Arminia Bielefeld x Preussen Munster - OneFootball
- 9h30 - Dynamo Dresden x Fortuna Dusseldorf - OneFootball
- 9h30 - Elversberg x Darmstadt 98 - Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Alemão (3ª divisão)
- 9h30 - SSV Jahn Regensburg x Hansa Rostock - Canal GOAT e OneFootball
Copa FGF (Final)
- 15h - Brasil de Pelotas x Aimoré - TV Xavante (YouTube)
Campeonato Venezuelano (Final)
- 19h - UCV x Carabobo - Fanatiz
Campeonato Argentino
- 18h30 - Boca Juniors x Argentinos Juniors - ESPN 4 e Disney+
Eliminatórias do Campeonato Feminino da Concacaf
- 21h - Curaçao (F) x Panamá (F) - Disney+
- 22h - Belize (F) x Haiti (F) - Disney+
Campeonato Mexicano (quartas de final)
- 22h - Cruz Azul x Chivas Guadalajara - SportyNet (YouTube)
Liga Nacional de Futsal (semifinal)
- 17h30 - Atlântico x Jaraguá - Xsports, Canal GOAT e LNF TV
Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians pelo Brasileirão
O jogo Corinthians x Botafogo terá transmissão ao vivo na Globo e Premiere, às 16h.
Onde assistir ao vivo o jogo do Fortaleza pelo Brasileirão
O jogo Fortaleza x Atlético-MG será transmitido ao vivo no Premiere, às 18h30.
Onde assistir ao vivo o clássico Roma x Napoli
O clássico Roma x Napoli terá transmissão ao vivo na ESPN 4 e Disney+, às 16h45.
Qual canal vai transmitir Girona x Real Madrid hoje?
O jogo Girona x Real Madrid será transmitido ao vivo na ESPN e Disney+, às 17h.
Quais jogos vão passar ao vivo na Globo neste domingo, 30?
Globo
- 16h - Corinthians x Botafogo - Brasileirão
SBT
Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo, 30.
Record
Nenhum jogo vai passar na Record neste domingo, 30.
Band
Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo, 30.
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
ESPN
- 9h - Crystal Palace x Manchester United
- 11h05 - Nottingham Forest x Brighton
- 13h30 - Chelsea x Arsenal
- 17h - Girona x Real Madrid
ESPN 2
- 10h30 - Telstar x Feyenoord
ESPN 3
ESPN 4
- 10h - Real Sociedad x Villarreal
- 16h45 - Roma x Napoli
- 18h30 - Boca Juniors x Argentinos Juniors
Premiere
- 16h - Corinthians x Botafogo
- 18h30 - Fortaleza x Atlético-MG
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
Disney+
- 9h - Crystal Palace x Manchester United
- 10h30 - Telstar x Feyenoord
- 11h05 - Nottingham Forest x Brighton
- 13h30 - Chelsea x Arsenal
- 16h45 - Roma x Napoli
- 17h - Girona x Real Madrid
- 17h30 - Porto x Estoril
CazéTV (YouTube)
- 11h - Pisa x Inter de Milão - Campeonato Italiano
- 13h15 - Lorient x Nice - Campeonato Francês
Canal GOAT (YouTube)
- 9h - Hibernian x Celtic - Campeonato Escocês
- 11h30 - Hamburgo x Stuttgart - Campeonato Alemão
- 13h30 - Eintracht Frankfurt x Wolfsburg - Campeonato Alemão
- 13h - Bodo Glimt x Fredrikstad - Campeonato Norueguês
- 13h - Viking x Valerenga - Campeonato Norueguês
- 17h30 - Atlântico x Jaraguá - Liga Nacional de Futsal
SportyNet (YouTube)
- 11h30 - Hamburgo x Stuttgart
- 12h - Panaitolikos x Olympiacos
- 16h - Panathinaikos x AEK
- 22h - Cruz Azul x Chivas Guadalajara