Jogos de hoje, domingo, 30 de novembro, onde assistir ao vivo e horários

Os confrontos entre Corinthians x Botafogo e Fortaleza x Atlético-MG pelo Brasileirão, além dos clássicos Roma x Napoli no Campeonato Italiano e Girona x Real Madrid pelo Campeonato Espanhol, são os destaques do futebol deste domingo, 30.

A agenda ainda traz partidas decisivas como Nacional x Peñarol pela final do Campeonato Uruguaio, UCV x Carabobo na final do Campeonato Venezuelano e o jogo entre Cruz Azul x Chivas pelas quartas do Campeonato Mexicano.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Holandês

8h15 - PSV x Volendam - Disney+

10h30 - Telstar x Feyenoord - ESPN 2 e Disney+

12h45 - Twente x AZ Alkmaar - Disney+

16h - Ajax x Groningen - Disney+

Campeonato Italiano

8h30 - Lecce x Torino - Disney+

11h - Pisa x Inter de Milão - CazéTV e Disney+

14h - Atalanta x Fiorentina - Disney+

16h45 - Roma x Napoli - ESPN 4 e Disney+

Premier League

9h - Crystal Palace x Manchester United - ESPN e Disney+

- ESPN e Disney+ 11h05 - Aston Villa x Wolverhampton - Xsports e Disney+

11h05 - Nottingham Forest x Brighton - ESPN e Disney+

11h05 - West Ham x Liverpool - Disney+

13h30 - Chelsea x Arsenal - ESPN e Disney+

Campeonato Alemão

11h30 - Hamburgo x Stuttgart - SportyNet, Canal GOAT e OneFootball

13h30 - Eintracht Frankfurt x Wolfsburg - Canal GOAT e OneFootball

15h30 - Freiburg x Mainz - OneFootball

Campeonato Espanhol

10h - Real Sociedad x Villarreal - ESPN 4 e Disney+

12h15 - Sevilla x Real Bétis - Disney+

12h15 - Racing Santander x Eibar (2ª divisão) - Disney+

14h30 - Celta de Vigo x Espanyol - Disney+

17h - Girona x Real Madrid - ESPN e Disney+

Brasileirão

16h - Corinthians x Botafogo - Globo e Premiere

18h30 - Fortaleza x Atlético-MG - Premiere

Campeonato Uruguaio

16h30 - Nacional x Peñarol (final) - Disney+

Campeonato Francês

13h15 - Lorient x Nice - CazéTV

Campeonato Português

15h - Sporting x Estrela da Amadora - Xsports e Disney+

17h30 - Porto x Estoril - ESPN 3 e Disney+

Campeonato Grego

12h - Panaitolikos x Olympiacos - SportyNet (YouTube)

16h - Panathinaikos x AEK - SportyNet

Campeonato Turco

14h - Faith Karagumruk x Besiktas - Disney+

Campeonato Norueguês

13h - Bodo Glimt x Fredrikstad - Canal GOAT e OneFootball

13h - Viking x Valerenga - Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Escocês

9h - Hibernian x Celtic - Canal GOAT

Campeonato Alemão (2ª divisão)

9h30 - Arminia Bielefeld x Preussen Munster - OneFootball

9h30 - Dynamo Dresden x Fortuna Dusseldorf - OneFootball

9h30 - Elversberg x Darmstadt 98 - Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Alemão (3ª divisão)

9h30 - SSV Jahn Regensburg x Hansa Rostock - Canal GOAT e OneFootball

Copa FGF (Final)

15h - Brasil de Pelotas x Aimoré - TV Xavante (YouTube)

Campeonato Venezuelano (Final)

19h - UCV x Carabobo - Fanatiz

Campeonato Argentino

18h30 - Boca Juniors x Argentinos Juniors - ESPN 4 e Disney+

Eliminatórias do Campeonato Feminino da Concacaf

21h - Curaçao (F) x Panamá (F) - Disney+

22h - Belize (F) x Haiti (F) - Disney+

Campeonato Mexicano (quartas de final)

22h - Cruz Azul x Chivas Guadalajara - SportyNet (YouTube)

Liga Nacional de Futsal (semifinal)

17h30 - Atlântico x Jaraguá - Xsports, Canal GOAT e LNF TV

