Jogos de hoje, domingo, 3 de agosto: onde assistir ao vivo e horários

O Brasileirão, Campeonato Uruguaio, Amistosos Internacionais e Copa Paulista são os destaques do futebol deste domingo, 3.

A programação do dia também inclui as partidas da Série B, Série C e Série D do Campeonato Brasileiro, além de competições internacionais, como a Leagues Cup.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Amistosos Internacionais

8h - Tottenham x Newcastle - ESPN e Disney+

8h - Stockport x Bolton - Disney+

8h30 - Genk x Royal Antwerp - DAZN

9h30 - Episentr Dunayivtsi x Shakhtar Donetsk - OneFootball

9h30 - Ham-kam x Bodo Glimt - OneFootball

14h - Napoli x Brest - OneFootball

15h - Porto x Atlético de Madrid - SportyNet (YouTube)

15h - Bournemouth x West Ham - ESPN 4 e Disney+

18h - Manchester United x Everton - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Brasileiro

Campeonato Uruguaio

12h30 - Racing-URU x Montevideo Wanderers - Disney+

15h - Liverpool-URU x Danubio - Disney+

17h30 - Plaza Colonia x Miramar Misiones - Disney+

Campeonato Norueguês

12h - Molde x Bryne - OneFootball

12h - KFUM Oslo x Rosenborg - OneFootball

12h - Stromsgodset x Haugesund - OneFootball

12h - Valerenga x Sandefjord - OneFootball

Copa Paulista

10h - Portuguesa Santista x São Caetano - Paulistão (YouTube)

11h - Primavera x Paulista - Paulistão (YouTube)

15h - São José x Santo André - Paulistão (YouTube)

Onde assistir ao vivo o jogo do Botafogo x Cruzeiro; veja horário

O jogo Botafogo x Cruzeiro terá transmissão ao vivo na Globo e Premiere, às 16h.

Que horas é o jogo do Corinthians?

O jogo Corinthians x Fortaleza terá transmissão ao vivo no Globo e Premiere, às 16h.

Qual canal irá passar o jogo do Atlético-MG pelo Brasileirão?

O jogo Atlético-MG x RB Bragantino terá transmissão ao vivo no Premiere, às 18h30.

Onde assistir o jogo do Vitória contra o Palmeiras?

O jogo Vitória x Palmeiras terá transmissão ao vivo no Premiere, às 19h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

11h - Corinthians (F) x Palmeiras (F) - Paulistão feminino

Premiere

16h - Botafogo x Cruzeiro - Brasileirão

16h - Corinthians x Fortaleza - Brasileirão

18h30 - Atlético-MG x RB Bragantino - Brasileirão

19h30 - Vitória x Palmeiras - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

8h - Stockport x Bolton - Campeonato Inglês

12h30 - Racing-URU x Montevideo Wanderers - Campeonato Uruguaio

15h - Liverpool-URU x Danubio - Campeonato Uruguaio

17h30 - Plaza Colonia x Miramar Misiones - Campeonato Uruguaio

Globoplay

16h - Botafogo x Cruzeiro - Brasileirão

16h - Corinthians x Fortaleza - Brasileirão

18h30 - Atlético-MG x RB Bragantino - Brasileirão

OneFootball