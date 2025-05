Jogos de hoje, domingo, 25 de maio, onde assistir ao vivo e horários

O futebol deste domingo, 25, promete grandes confrontos, com destaque para o clássico Palmeiras x Flamengo pelo Brasileirão, a final da Taça de Portugal entre Benfica e Sporting, além de uma rodada recheada do Campeonato Inglês, com todos os jogos acontecendo simultaneamente. Outro jogo de peso é Fortaleza x Cruzeiro, que encerra a noite no Brasileirão.

A agenda do dia também inclui decisões na Série C, playoffs na Inglaterra e jogos importantes pelos campeonatos Espanhol, Italiano, Turco e Argentino.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro Série A

11h - Grêmio x Bahia - Premiere e Globoplay

16h - Palmeiras x Flamengo - Globo, Premiere e Globoplay

16h - Sport x Internacional - Globo, Premiere e Globoplay

18h30 - Vitória x Santos - Premiere e Globoplay

20h30 - Fortaleza x Cruzeiro - Sportv, Premiere e Globoplay

Campeonato Brasileiro Série B

16h - Novorizontino x Paysandu - Disney+

18h30 - Amazonas x Operário-PR - Disney+

Campeonato Brasileiro Série C

15h - Botafogo-PB x Retrô - DAZN e Nosso Futebol+

16h30 - Ituano x Floresta - Nosso Futebol+

16h30 - Ypiranga x Tombense - Nosso Futebol+

19h - Anápolis x Maringá - Nosso Futebol (TV e YouTube) e Nosso Futebol+

Campeonato Inglês

12h - Liverpool x Crystal Palace - ESPN e Disney+

12h - Nottingham Forest x Chelsea - ESPN 3 e Disney+

12h - Manchester United x Aston Villa - Disney+

12h - Fulham x Manchester City - Disney+

12h - Southampton x Arsenal - Disney+

12h - Newcastle x Everton - Disney+

12h - Tottenham x Brighton - Disney+

12h - Wolverhampton x Brentford - Disney+

12h - Bournemouth x Leicester - Disney+

12h - Ipswich x West Ham - Disney+

Campeonato Espanhol

9h - Girona x Atlético de Madrid - ESPN e Disney+

11h15 - Villarreal x Sevilla - Disney+

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

13h30 - Mirandés x Almería - Disney+

13h30 - Elche x Málaga - Disney+

13h30 - Eibar x Córdoba - Disney+

13h30 - Eldense x Racing Santander - Disney+

13h30 - Zaragoza x Deportivo La Coruña - Disney+

13h30 - Granada x Castellón - Disney+

13h30 - Burgos x Levante - Disney+

Campeonato Italiano

15h45 - Venezia x Juventus - ESPN e Disney+

15h45 - Lazio x Lecce - Disney+

15h45 - Torino x Roma - Disney+

15h45 - Empoli x Hellas Verona - Disney+

15h45 - Atalanta x Parma - Disney+

15h45 - Udinese x Fiorentina - Disney+

Campeonato Turco

13h - Besiktas x Rizespor - Disney+

13h - Trabzonspor x Samsunspor - Disney+

Taça de Portugal (Final)

13h15 - Benfica x Sporting - Nsports

Campeonato Belga

13h30 - Club Brugge x Royal Antwerp - Disney+

13h30 - Union Saint-Gilloise x Gent - Disney+

Terceira Divisão Inglesa (Final dos Playoffs)

9h - Charlton x Leyton Orient - Disney+

Campeonato Argentino

16h - San Lorenzo x Platense - ESPN 3 e Disney+

Major League Soccer (MLS)

16h - New York City x Chicago Fire - Apple TV

20h - Atlanta United x Cincinnati - Apple TV

Onde assistir ao vivo o jogo entre Palmeiras x Flamengo pelo Brasileirão?

O jogo Palmeiras x Flamengo terá transmissão ao vivo na Globo, Premiere e Globoplay, às 16h.

Onde assistir ao vivo o jogo do Grêmio hoje pelo Brasileirão?

O jogo Grêmio x Bahia será transmitido ao vivo no Premiere e Globoplay, às 11h.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

16h - Palmeiras x Flamengo - Brasileirão

16h - Sport x Internacional - Brasileirão

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo, 25.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record neste domingo, 25.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo, 25.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

20h30 - Fortaleza x Cruzeiro - Brasileirão

ESPN

9h - Girona x Atlético de Madrid - Espanhol

12h - Liverpool x Crystal Palace - Inglês

15h45 - Venezia x Juventus - Italiano

ESPN 3

12h - Nottingham Forest x Chelsea - Inglês

16h - San Lorenzo x Platense - Argentino

Premiere

11h - Grêmio x Bahia - Brasileirão

16h - Palmeiras x Flamengo - Brasileirão

16h - Sport x Internacional - Brasileirão

18h30 - Vitória x Santos - Brasileirão

20h30 - Fortaleza x Cruzeiro - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Globoplay

11h - Grêmio x Bahia - Brasileirão

16h - Palmeiras x Flamengo - Brasileirão

16h - Sport x Internacional - Brasileirão

18h30 - Vitória x Santos - Brasileirão

20h30 - Fortaleza x Cruzeiro - Brasileirão

Disney+

9h - Charlton x Leyton Orient - Terceira Divisão Inglesa

9h - Girona x Atlético de Madrid - Espanhol

11h15 - Villarreal x Sevilla - Espanhol

12h - Todos os jogos da Premier League (Inglês)

13h - Besiktas x Rizespor - Turco

13h - Trabzonspor x Samsunspor - Turco

13h30 - Todos os jogos da Segunda Divisão Espanhola

13h30 - Club Brugge x Royal Antwerp - Belga

13h30 - Union Saint-Gilloise x Gent - Belga

15h45 - Todos os jogos do Campeonato Italiano

16h - Novorizontino x Paysandu - Série B

18h30 - Amazonas x Operário-PR - Série B

DAZN

15h - Botafogo-PB x Retrô - Série C

Nosso Futebol+

15h - Botafogo-PB x Retrô - Série C

16h30 - Ituano x Floresta - Série C

16h30 - Ypiranga x Tombense - Série C

19h - Anápolis x Maringá - Série C

Apple TV

16h - New York City x Chicago Fire - MLS

20h - Atlanta United x Cincinnati - MLS

Nsports

13h15 - Benfica x Sporting - Taça de Portugal

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.