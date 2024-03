Jogos de hoje, domingo, 24; onde assistir e horários

As disputas das jogadoras do Aston Villa contra o Arsenal e West Ham contra o Chelsea pelo Campeonato Inglês Feminino são os destaque do futebol deste domingo, 24.

A programação do dia também inclui vários confrontos entre diferentes seleções pelo Amistoso, especialmente da Itália contra Equador. Além de partidas do Campeonato Equatoriano, Campeonato Italiano, Copa do Nordeste, 2º Divisão Espanhola, entre outros.

Onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Amistoso

16h45 - San Marino x São Cristóvão e Nevis - Star+

- Star+ 17h - Itália x Equador - Sportv e Globoplay

Campeonato Italiano Feminino

08h30 - Milan (F) x Pomigliano (F) - Star+

11h - Fiorentina (F) x Inter de Milão (F) - ESPN e Star+

Campeonato Equatoriano

20h - Independiente Del Valle x Aucas - Star+

Campeonato Paulista Série A2

11h - Juventus-SP x Ferroviária - Canal Paulistão (Youtube)

11h10 - Portuguesa Santisa x XV de Piracicaba - RecordTV

2º Divisão Espanhola

12h15 - Real Valladolid x Eibar - Star+

12h15 - Huesca x Burgos CF - Star+

14h30 - Levante x Elche - Star+

14h30 - Mirandés x Real Zaragoza - Star+

Campeonato Inglês Feminino

13h30 - West Ham (F) x Chelsea (F) - ESPN e Star+

15h45 - Aston Villa (F) x Arsenal (F) - Star+

Campeonato Catarinense

16h - Criciúma x Barra FC

Copa do Nordeste

16h - Treze-PB x Ceará - DAZN

16h - Itabaiana x Botafogo-PB - DAZN

16h - Bahia x Maranhão - ESPN e Star+

19h - Náutico x CRB - DAZN

19h - Juazeirense x River-PI - DAZN

Campeonato Venezuelano

18h - Monagas x Caracas - Star+

Campeonato Paranaense

18h30 - Coritiba x Maringá - Star+

Campeonato Matogrossense

18h30 - Cuiabá x Luverdense

Onde irá transmitir o jogo da Itália, hoje ; veja horário

O jogo deste domingo às 17h30 entre Itália x Equador terá transmissão ao vivo na Sportv e Globoplay.

Que horas é o jogo da Arsenal hoje?

O jogo deste domingo às 15h45 entre Aston Villa (F) x Arsenal (F) terá transmissão ao vivo no Star+.

Qual canal irá passar o jogo do Chelsea pelo Campeonato Inglês Feminino

O jogo West Ham (F) x Chelsea (F) terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+, às 13h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na Globo neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

11h10 - Portuguesa Santisa x XV de Piracicaba - Campeonato Paulista Série A2

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

17h - Itália x Equador - Amistoso

ESPN

11h - Fiorentina (F) x Inter de Milão (F) - Campeonato Italiano Feminino

13h30 - West Ham (F) x Chelsea (F) - Campeonato Inglês Feminino

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Star+

16h45 - San Marino x São Cristóvão e Nevis - Amistoso

- Amistoso 08h30 - Milan (F) x Pomigliano (F) - Campeonato Italiano Feminino

11h - Fiorentina (F) x Inter de Milão (F) - Campeonato Italiano Feminino

20h - Independiente Del Valle x Aucas - Campeonato Equatoriano

12h15 - Real Valladolid x Eibar - 2º Divisão Espanhola

12h15 - Huesca x Burgos CF - 2º Divisão Espanhola

14h30 - Levante x Elche - 2º Divisão Espanhola

14h30 - Mirandés x Real Zaragoza - 2º Divisão Espanhola

13h30 - West Ham (F) x Chelsea (F) - Campeonato Inglês Feminino

15h45 - Aston Villa (F) x Arsenal (F) - Campeonato Inglês Feminino

18h - Monagas x Caracas - Campeonato Venezuelano

18h30 - Coritiba x Maringá - Campeonato Paranaense

Globoplay

17h - Itália x Equador - Amistoso

DAZN

16h - Treze-PB x Ceará - Copa do Nordeste

16h - Itabaiana x Botafogo-PB - Copa do Nordeste

19h - Náutico x CRB - Copa do Nordeste

19h - Juazeirense x River-PI - Copa do Nordeste

Paulistão (Youtube)