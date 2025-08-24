Jogos de hoje, domingo, 24 de agosto, onde assistir ao vivo e horários

O domingo, 24 de agosto, está recheado de partidas nacionais e internacionais. Pelo Campeonato Brasileiro, os destaques ficam para Vasco x Corinthians, Bahia x Santos e o confronto entre São Paulo x Atlético-MG à noite. Na Série B, o Paysandu encara o Operário-PR em jogo com transmissão na Disney+. Ainda pela elite europeia, há duelos como Fulham x Manchester United, Real Sociedad x Espanyol e Juventus x Parma.
A agenda do dia também inclui partidas do Brasileirão Feminino, Campeonato Italiano, Campeonato Espanhol, MLS e muito mais.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
Brasileirão
- 16h - Vasco x Corinthians - Globo e Premiere
- 16h - Bahia x Santos - Globo e Premiere
- 18h30 - Fortaleza x Mirassol - Premiere
- 18h30 - Juventude x Botafogo - Record, CazéTV e Premiere
- 20h30 - São Paulo x Atlético-MG - Sportv, Premiere e Globoplay
Brasileirão Série B
- 16h - Paysandu x Operário-PR - Disney+
- 18h30 - Ferroviária x Volta Redonda - Disney+
- 20h30 - Cuiabá x Atlético-GO - ESPN 4 e Disney+
Brasileirão Série C
- 16h30 - Itabaiana x Maringá - SportyNet (YouTube) e SportyNet+
- 16h30 - Londrina x Anápolis - SportyNet+
- 19h - Retrô x ABC - DAZN e SportyNet+
- 19h - Botafogo-PB x Tombense - SportyNet+
Brasileirão Série D (oitavas)
- 16h - América-RN x Imperatriz - Metrópoles (YouTube)
- 16h - Central x Maranhão - Metrópoles (YouTube)
- 18h - Altos x Santa Cruz - Metrópoles (YouTube)
Brasileirão Feminino (semifinal)
- 10h30 - São Paulo x Corinthians - Globo e Sportv
- 10h30 - Palmeiras x Cruzeiro - TV Brasil, Globo e Sportv 4
Campeonato Inglês
- 10h - Everton x Brighton - Xsports e Disney+
- 10h - Crystal Palace x Nottingham Forest - ESPN e Disney+
- 12h30 - Fulham x Manchester United - ESPN e Disney+
Campeonato Espanhol
- 12h - Osasuna x Valencia - ESPN 4 e Disney+
- 14h30 - Real Sociedad x Espanyol - Disney+
- 14h30 - Villarreal x Girona - Disney+
- 16h30 - Oviedo x Real Madrid - ESPN e Disney+
Campeonato Italiano
- 13h30 - Como x Lazio - Xsports e Disney+
- 13h30 - Cagliari x Fiorentina - Disney+
- 15h45 - Juventus x Parma - Disney+
- 15h45 - Atalanta x Pisa - Disney+
MLS
- 17h - Atlanta United x Toronto - Apple TV
- 20h - Charlotte x New York Red Bulls - Space, HBO Max e Apple TV
- 22h15 - Seattle Sounders x Sporting Kansas City - Apple TV
Outros destaques internacionais
- 11h45 - Ajax x Heracles - Disney+
- 14h - Porto x Casa Pia - Disney+
- 16h30 - Braga x AVS - Disney+
- 18h - Peñarol x River Plate - Disney+
- 18h15 - Boca Juniors x Banfield - Disney+
- 20h30 - Montevideo City Torque x Racing - Disney+
- 22h05 - Atlas x América - SportyNet (YouTube)
Onde assistir ao vivo o jogo entre São Paulo x Atlético-MG; veja horário
O jogo São Paulo x Atlético-MG terá transmissão ao vivo na Sportv, Premiere e Globoplay, às 20h30.
Qual canal irá passar o jogo entre Vasco x Corinthians?
O jogo Vasco x Corinthians terá transmissão ao vivo na Globo e Premiere, às 16h.
Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?
Globo
- 10h30 - São Paulo (F) x Corinthians (F) - Brasileirão Feminino
- 10h30 - Palmeiras (F) x Cruzeiro (F) - Brasileirão Feminino
- 16h - Vasco x Corinthians - Brasileirão
- 16h - Bahia x Santos - Brasileirão
Record
- 18h30 - Juventude x Botafogo - Brasileirão
Band
Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo, 24.
SBT
Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo, 24.
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
Sportv
- 10h30 - São Paulo (F) x Corinthians (F) - Brasileirão Feminino
- 10h30 - Palmeiras (F) x Cruzeiro (F) - Brasileirão Feminino (Sportv 4)
- 20h30 - São Paulo x Atlético-MG - Brasileirão
ESPN
- 10h - Crystal Palace x Nottingham Forest - Campeonato Inglês
- 12h30 - Fulham x Manchester United - Campeonato Inglês
- 16h30 - Oviedo x Real Madrid - Campeonato Espanhol
Premiere
- 16h - Vasco x Corinthians - Brasileirão
- 16h - Bahia x Santos - Brasileirão
- 18h30 - Fortaleza x Mirassol - Brasileirão
- 18h30 - Juventude x Botafogo - Brasileirão
- 20h30 - São Paulo x Atlético-MG - Brasileirão
DAZN
- 08h30 - Royal Antuérpia x Mechelen - Campeonato Belga
- 19h - Retrô x ABC - Brasileirão Série C
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
Globoplay
- 10h30 - São Paulo x Corinthians (F) - Brasileirão Feminino
- 10h30 - Palmeiras x Cruzeiro (F) - Brasileirão Feminino
- 20h30 - São Paulo x Atlético-MG - Brasileirão
Disney+
- 10h - Everton x Brighton - Campeonato Inglês
- 10h - Crystal Palace x Nottingham Forest - Campeonato Inglês
- 12h - Osasuna x Valencia - Campeonato Espanhol
- 12h30 - Fulham x Manchester United - Campeonato Inglês
- 13h30 - Como x Lazio - Campeonato Italiano
- 13h30 - Cagliari x Fiorentina - Campeonato Italiano
- 14h - Porto x Casa Pia - Campeonato Português
- 14h30 - Real Sociedad x Espanyol - Campeonato Espanhol
- 14h30 - Villarreal x Girona - Campeonato Espanhol
- 15h30 - Kayserispor x Galatasaray - Campeonato Turco
- 15h45 - Juventus x Parma - Campeonato Italiano
- 15h45 - Atalanta x Pisa - Campeonato Italiano
- 16h - Paysandu x Operário-PR - Série B
- 16h30 - Braga x AVS - Campeonato Português
- 18h - Peñarol x River Plate - Campeonato Uruguaio
- 18h15 - Boca Juniors x Banfield - Campeonato Argentino
- 18h30 - Ferroviária x Volta Redonda - Série B
- 20h30 - Montevideo City Torque x Racing - Campeonato Uruguaio
- 20h30 - Cuiabá x Atlético-GO - Série B
CazéTV (YouTube)
- 18h30 - Juventude x Botafogo - Brasileirão
Apple TV
- 17h - Atlanta United x Toronto - MLS
- 20h - Charlotte x New York Red Bulls - MLS
- 22h15 - Seattle Sounders x Sporting Kansas City - MLS
Metrópoles (YouTube)
- 11h - Brasil sub-17 x Costa Rica sub-17 - Amistoso
- 16h - América-RN x Imperatriz - Série D
- 16h - Central x Maranhão - Série D
- 18h - Altos x Santa Cruz - Série D
