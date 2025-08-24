Esporte

Jogos de hoje, domingo, 24 de agosto, onde assistir ao vivo e horários

Mateus Omena
Repórter

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 09h06.

O domingo, 24 de agosto, está recheado de partidas nacionais e internacionais. Pelo Campeonato Brasileiro, os destaques ficam para Vasco x Corinthians, Bahia x Santos e o confronto entre São Paulo x Atlético-MG à noite. Na Série B, o Paysandu encara o Operário-PR em jogo com transmissão na Disney+. Ainda pela elite europeia, há duelos como Fulham x Manchester United, Real Sociedad x Espanyol e Juventus x Parma.

A agenda do dia também inclui partidas do Brasileirão Feminino, Campeonato Italiano, Campeonato Espanhol, MLS e muito mais.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Brasileirão

  • 16h - Vasco x Corinthians - Globo e Premiere
  • 16h - Bahia x Santos - Globo e Premiere
  • 18h30 - Fortaleza x Mirassol - Premiere
  • 18h30 - Juventude x Botafogo - Record, CazéTV e Premiere
  • 20h30 - São Paulo x Atlético-MG - Sportv, Premiere e Globoplay

Brasileirão Série B

  • 16h - Paysandu x Operário-PR - Disney+
  • 18h30 - Ferroviária x Volta Redonda - Disney+
  • 20h30 - Cuiabá x Atlético-GO - ESPN 4 e Disney+

Brasileirão Série C

  • 16h30 - Itabaiana x Maringá - SportyNet (YouTube) e SportyNet+
  • 16h30 - Londrina x Anápolis - SportyNet+
  • 19h - Retrô x ABC - DAZN e SportyNet+
  • 19h - Botafogo-PB x Tombense - SportyNet+

Brasileirão Série D (oitavas)

  • 16h - América-RN x Imperatriz - Metrópoles (YouTube)
  • 16h - Central x Maranhão - Metrópoles (YouTube)
  • 18h - Altos x Santa Cruz - Metrópoles (YouTube)

Brasileirão Feminino (semifinal)

  • 10h30 - São Paulo x Corinthians - Globo e Sportv
  • 10h30 - Palmeiras x Cruzeiro - TV Brasil, Globo e Sportv 4

Campeonato Inglês

  • 10h - Everton x Brighton - Xsports e Disney+
  • 10h - Crystal Palace x Nottingham Forest - ESPN e Disney+
  • 12h30 - Fulham x Manchester United - ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol

  • 12h - Osasuna x Valencia - ESPN 4 e Disney+
  • 14h30 - Real Sociedad x Espanyol - Disney+
  • 14h30 - Villarreal x Girona - Disney+
  • 16h30 - Oviedo x Real Madrid - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

  • 13h30 - Como x Lazio - Xsports e Disney+
  • 13h30 - Cagliari x Fiorentina - Disney+
  • 15h45 - Juventus x Parma - Disney+
  • 15h45 - Atalanta x Pisa - Disney+

MLS

  • 17h - Atlanta United x Toronto - Apple TV
  • 20h - Charlotte x New York Red Bulls - Space, HBO Max e Apple TV
  • 22h15 - Seattle Sounders x Sporting Kansas City - Apple TV

Outros destaques internacionais

  • 11h45 - Ajax x Heracles - Disney+
  • 14h - Porto x Casa Pia - Disney+
  • 16h30 - Braga x AVS - Disney+
  • 18h - Peñarol x River Plate - Disney+
  • 18h15 - Boca Juniors x Banfield - Disney+
  • 20h30 - Montevideo City Torque x Racing - Disney+
  • 22h05 - Atlas x América - SportyNet (YouTube)

Onde assistir ao vivo o jogo entre São Paulo x Atlético-MG; veja horário

O jogo São Paulo x Atlético-MG terá transmissão ao vivo na Sportv, Premiere e Globoplay, às 20h30.

Qual canal irá passar o jogo entre Vasco x Corinthians?

O jogo Vasco x Corinthians terá transmissão ao vivo na Globo e Premiere, às 16h.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

