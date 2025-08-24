Jogos de hoje, domingo, 24 de agosto, onde assistir ao vivo e horários

O domingo, 24 de agosto, está recheado de partidas nacionais e internacionais. Pelo Campeonato Brasileiro, os destaques ficam para Vasco x Corinthians, Bahia x Santos e o confronto entre São Paulo x Atlético-MG à noite. Na Série B, o Paysandu encara o Operário-PR em jogo com transmissão na Disney+. Ainda pela elite europeia, há duelos como Fulham x Manchester United, Real Sociedad x Espanyol e Juventus x Parma.

A agenda do dia também inclui partidas do Brasileirão Feminino, Campeonato Italiano, Campeonato Espanhol, MLS e muito mais.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Brasileirão

16h - Vasco x Corinthians - Globo e Premiere

16h - Bahia x Santos - Globo e Premiere

18h30 - Fortaleza x Mirassol - Premiere

18h30 - Juventude x Botafogo - Record, CazéTV e Premiere

20h30 - São Paulo x Atlético-MG - Sportv, Premiere e Globoplay

Brasileirão Série B

16h - Paysandu x Operário-PR - Disney+

18h30 - Ferroviária x Volta Redonda - Disney+

20h30 - Cuiabá x Atlético-GO - ESPN 4 e Disney+

Brasileirão Série C

16h30 - Itabaiana x Maringá - SportyNet (YouTube) e SportyNet+

16h30 - Londrina x Anápolis - SportyNet+

19h - Retrô x ABC - DAZN e SportyNet+

19h - Botafogo-PB x Tombense - SportyNet+

Brasileirão Série D (oitavas)

16h - América-RN x Imperatriz - Metrópoles (YouTube)

16h - Central x Maranhão - Metrópoles (YouTube)

18h - Altos x Santa Cruz - Metrópoles (YouTube)

Brasileirão Feminino (semifinal)

10h30 - São Paulo x Corinthians - Globo e Sportv

10h30 - Palmeiras x Cruzeiro - TV Brasil, Globo e Sportv 4

Campeonato Inglês

10h - Everton x Brighton - Xsports e Disney+

10h - Crystal Palace x Nottingham Forest - ESPN e Disney+

12h30 - Fulham x Manchester United - ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol

12h - Osasuna x Valencia - ESPN 4 e Disney+

14h30 - Real Sociedad x Espanyol - Disney+

14h30 - Villarreal x Girona - Disney+

16h30 - Oviedo x Real Madrid - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

13h30 - Como x Lazio - Xsports e Disney+

13h30 - Cagliari x Fiorentina - Disney+

15h45 - Juventus x Parma - Disney+

15h45 - Atalanta x Pisa - Disney+

MLS

17h - Atlanta United x Toronto - Apple TV

20h - Charlotte x New York Red Bulls - Space, HBO Max e Apple TV

22h15 - Seattle Sounders x Sporting Kansas City - Apple TV

Outros destaques internacionais

11h45 - Ajax x Heracles - Disney+

14h - Porto x Casa Pia - Disney+

16h30 - Braga x AVS - Disney+

18h - Peñarol x River Plate - Disney+

18h15 - Boca Juniors x Banfield - Disney+

20h30 - Montevideo City Torque x Racing - Disney+

22h05 - Atlas x América - SportyNet (YouTube)

