Esporte

Jogos de hoje, domingo, 21 de setembro de 2025: onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos deste domingo online e na TV por assinatura

Mateus Omena
Repórter

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 06h00.

No domingo, 21 de setembro de 2025, o futebol será movimentado com grandes confrontos, incluindo jogos das principais ligas europeias, como o Campeonato Italiano, Campeonato Espanhol, Campeonato Alemão e Campeonato Inglês.

O dia contará com partidas também em ligas de outras partes do mundo, como o Campeonato Uruguaio, Brasileirão e a MLS. O futebol feminino terá destaque com jogos no Campeonato Inglês Feminino, Campeonato Paulista Feminino e Campeonato Mexicano Feminino, garantindo ainda mais ação ao longo do dia.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Italiano

  • 7h30 - Lazio x Roma - Xsports e Disney+
  • 10h - Torino x Atalanta - Disney+
  • 10h - Cremonese x Parma - Disney+
  • 13h - Fiorentina x Como - Disney+
  • 15h45 - Inter de Milão x Sassuolo - ESPN e Disney+

Campeonato Letão

  • 8h - Jelgava x Riga - Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Inglês Feminino

  • 8h - Chelsea (F) x Leicester (F) - Canal GOAT, ESPN e Disney+
  • 8h - Aston Villa (F) x Liverpool (F) - Disney+

Campeonato Espanhol

  • 9h - Rayo Vallecano x Celta de Vigo - Disney+
  • 11h15 - Mallorca x Atlético de Madrid - ESPN 4 e Disney+
  • 11h15 - Albacete x Valladolid - Disney+
  • 13h30 - Elche x Oviedo - Disney+
  • 13h30 - Málaga x Cádiz - Campeonato Espanhol (Segunda Divisão) - Disney+
  • 13h30 - Eibar x Real Sociedad B - Campeonato Espanhol (Segunda Divisão) - Disney+
  • 16h - Barcelona x Getafe - Disney+
  • 16h - Córdoba x Racing Santander - Campeonato Espanhol (Segunda Divisão) - Disney+

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

  • 8h30 - Fortuna Düsseldorf x Darmstadt - Canal GOAT e OneFootball
  • 8h30 - Dynamo Dresden x Hannover - Rede Contínua Sports e OneFootball
  • 8h30 - Holstein Kiel x Karlsruher - OneFootball
  • 8h30 - Havelse x Duisburg - OneFootball
  • 10h30 - Eintracht Frankfurt x Union Berlin - Canal GOAT, SportyNet e OneFootball

Campeonato Alemão (Terceira Divisão)

  • 11h30 - Verl x Energie Cottbus - OneFootball

Campeonato Norueguês

  • 9h30 - Rosenborg x Bodo/Glimt - TV Green, Canal GOAT e OneFootball
  • 12h - Kristiansund x Haugesund - OneFootball
  • 12h - Stromsgodset x Sarpsborg - OneFootball
  • 12h - Tromso x HamKam - OneFootball
  • 14h15 - Viking x Molde - TV Green e OneFootball

Campeonato Uruguaio

  • 10h30 - Progreso x Montevideo Wanderers - Disney+
  • 13h - Cerro x Miramar Misiones - Disney+
  • 15h30 - River Plate-URU x Racing-URU - Disney+

Campeonato Holandês

  • 9h30 - PSV x Ajax - ESPN 3 e Disney+
  • 11h45 - AZ Alkmaar x Feyenoord - Disney+

Campeonato Inglês

  • 10h - Sunderland x Aston Villa - ESPN e Disney+
  • 10h - Bournemouth x Newcastle - Xsports e Disney+

Campeonato Italiano (Segunda Divisão)

  • 10h - Carrarese x Avellino - OneFootball
  • 12h15 - Pescara x Empoli - OneFootball
  • 14h30 - Padova x Virtus Ertella - OneFootball

Campeonato Inglês Feminino

  • 10h50 - Manchester United (F) x Arsenal (F) - Disney+

Campeonato Paulista Feminino

  • 11h - São Paulo (F) x RB Bragantino (F) - UOL Play

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

Campeonato Francês

  • 12h15 - Monaco x Metz - CazéTV

Campeonato Alemão

  • 12h30 - Bayer Leverkusen x Borussia Mönchengladbach - Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Finlandês

  • 12h30 - Mariehamn x VPS - TV Green e OneFootball

Campeonato Italiano (Terceira Divisão)

  • 12h30 - Giugliano x Salernitana - OneFootball

Campeonato Italiano

Campeonato Espanhol

Campeonato Turco

  • 14h - Kasimpasa x Fenerbahçe - Disney+

Campeonato Argentino

  • 14h30 - Independiente x San Lorenzo - Disney+

Campeonato Alemão (Terceira Divisão)

  • 14h30 - Ulm x Jahn Regensburg - Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Grego

  • 15h - Panathinaikos x Olympiacos - SportyNet (YouTube)

Copa Santa Catarina

  • 15h - Santa Catarina x Chapecoense - Metrópoles (YouTube)

Campeonato Francês

  • 15h45 - Olympique de Marseille x PSG - CazéTV

Campeonato Italiano

Campeonato Espanhol

Brasileirão

  • 16h - Mirassol x Juventude - Premiere

Brasileirão Série B

  • 16h - América-MG x Coritiba - SportyNet e Disney+
  • 16h - Criciúma x CRB - Disney+

Brasileirão Série C

  • 16h30 - Floresta x São Bernardo - SportyNet+

Campeonato Português

  • 16h30 - Casa Pia x Famalicão - Xsports e Disney+

Campeonato Argentino

  • 16h45 - Godoy Cruz x Instituto - Disney+

Brasileirão

  • 17h30 - Flamengo x Vasco - Globo, ge tv e Premiere
  • 17h30 - Internacional x Grêmio - Globo e Premiere
  • 17h30 - Sport x Corinthians - Globo e Premiere

Campeonato Uruguaio

  • 18h30 - Peñarol x Juventud - Disney+

Brasileirão Série B

  • 19h - Athletico-PR x Vila Nova - Disney+

Brasileirão Série C

  • 19h - Guarani x Brusque - SportyNet+

MLS

  • 20h - Austin x Seattle Sounders - Space, HBO Max e Apple TV+

Campeonato Mexicano Feminino

  • 20h - Atlético San Luis (F) x Mazatlán (F) - Disney+

Brasileirão

  • 20h30 - Santos x São Paulo - Sportv e Premiere
  • 20h30 - Cruzeiro x RB Bragantino - Record, CazéTV e Premiere

Brasileirão Série B

  • 20h30 - Cuiabá x Chapecoense - RedeTV!, Desimpedidos, SportyNet, ESPN 4 e Disney+

Campeonato Argentino

  • 21h15 - Boca Juniors x Central Córdoba - ESPN 3 e Disney+

NWSL

  • 21h30 - Bay FC x NJ/NY Gotham - Disney+

MLS

  • 22h15 - Los Angeles FC x Real Salt Lake - Apple TV+

 

