Jogos de hoje, domingo, 21 de setembro de 2025: onde assistir ao vivo e horários

No domingo, 21 de setembro de 2025, o futebol será movimentado com grandes confrontos, incluindo jogos das principais ligas europeias, como o Campeonato Italiano, Campeonato Espanhol, Campeonato Alemão e Campeonato Inglês.
O dia contará com partidas também em ligas de outras partes do mundo, como o Campeonato Uruguaio, Brasileirão e a MLS. O futebol feminino terá destaque com jogos no Campeonato Inglês Feminino, Campeonato Paulista Feminino e Campeonato Mexicano Feminino, garantindo ainda mais ação ao longo do dia.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
Campeonato Italiano
- 7h30 - Lazio x Roma - Xsports e Disney+
- 10h - Torino x Atalanta - Disney+
- 10h - Cremonese x Parma - Disney+
- 13h - Fiorentina x Como - Disney+
- 15h45 - Inter de Milão x Sassuolo - ESPN e Disney+
Campeonato Letão
- 8h - Jelgava x Riga - Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Inglês Feminino
- 8h - Chelsea (F) x Leicester (F) - Canal GOAT, ESPN e Disney+
- 8h - Aston Villa (F) x Liverpool (F) - Disney+
Campeonato Espanhol
- 9h - Rayo Vallecano x Celta de Vigo - Disney+
- 11h15 - Mallorca x Atlético de Madrid - ESPN 4 e Disney+
- 11h15 - Albacete x Valladolid - Disney+
- 13h30 - Elche x Oviedo - Disney+
- 13h30 - Málaga x Cádiz - Campeonato Espanhol (Segunda Divisão) - Disney+
- 13h30 - Eibar x Real Sociedad B - Campeonato Espanhol (Segunda Divisão) - Disney+
- 16h - Barcelona x Getafe - Disney+
- 16h - Córdoba x Racing Santander - Campeonato Espanhol (Segunda Divisão) - Disney+
Campeonato Alemão (Segunda Divisão)
- 8h30 - Fortuna Düsseldorf x Darmstadt - Canal GOAT e OneFootball
- 8h30 - Dynamo Dresden x Hannover - Rede Contínua Sports e OneFootball
- 8h30 - Holstein Kiel x Karlsruher - OneFootball
- 8h30 - Havelse x Duisburg - OneFootball
- 10h30 - Eintracht Frankfurt x Union Berlin - Canal GOAT, SportyNet e OneFootball
Campeonato Alemão (Terceira Divisão)
- 11h30 - Verl x Energie Cottbus - OneFootball
Campeonato Norueguês
- 9h30 - Rosenborg x Bodo/Glimt - TV Green, Canal GOAT e OneFootball
- 12h - Kristiansund x Haugesund - OneFootball
- 12h - Stromsgodset x Sarpsborg - OneFootball
- 12h - Tromso x HamKam - OneFootball
- 14h15 - Viking x Molde - TV Green e OneFootball
Campeonato Uruguaio
- 10h30 - Progreso x Montevideo Wanderers - Disney+
- 13h - Cerro x Miramar Misiones - Disney+
- 15h30 - River Plate-URU x Racing-URU - Disney+
Campeonato Holandês
- 9h30 - PSV x Ajax - ESPN 3 e Disney+
- 11h45 - AZ Alkmaar x Feyenoord - Disney+
Campeonato Inglês
- 10h - Sunderland x Aston Villa - ESPN e Disney+
- 10h - Bournemouth x Newcastle - Xsports e Disney+
Campeonato Italiano (Segunda Divisão)
- 10h - Carrarese x Avellino - OneFootball
- 12h15 - Pescara x Empoli - OneFootball
- 14h30 - Padova x Virtus Ertella - OneFootball
Campeonato Inglês Feminino
- 10h50 - Manchester United (F) x Arsenal (F) - Disney+
Campeonato Paulista Feminino
- 11h - São Paulo (F) x RB Bragantino (F) - UOL Play
Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)
Campeonato Francês
- 12h15 - Monaco x Metz - CazéTV
Campeonato Alemão
- 12h30 - Bayer Leverkusen x Borussia Mönchengladbach - Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Finlandês
- 12h30 - Mariehamn x VPS - TV Green e OneFootball
Campeonato Italiano (Terceira Divisão)
- 12h30 - Giugliano x Salernitana - OneFootball
Campeonato Italiano
Campeonato Espanhol
Campeonato Turco
- 14h - Kasimpasa x Fenerbahçe - Disney+
Campeonato Argentino
- 14h30 - Independiente x San Lorenzo - Disney+
Campeonato Alemão (Terceira Divisão)
- 14h30 - Ulm x Jahn Regensburg - Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Grego
- 15h - Panathinaikos x Olympiacos - SportyNet (YouTube)
Copa Santa Catarina
- 15h - Santa Catarina x Chapecoense - Metrópoles (YouTube)
Campeonato Francês
- 15h45 - Olympique de Marseille x PSG - CazéTV
Campeonato Italiano
Campeonato Espanhol
Brasileirão
- 16h - Mirassol x Juventude - Premiere
Brasileirão Série B
- 16h - América-MG x Coritiba - SportyNet e Disney+
- 16h - Criciúma x CRB - Disney+
Brasileirão Série C
- 16h30 - Floresta x São Bernardo - SportyNet+
Campeonato Português
- 16h30 - Casa Pia x Famalicão - Xsports e Disney+
Campeonato Argentino
- 16h45 - Godoy Cruz x Instituto - Disney+
Brasileirão
- 17h30 - Flamengo x Vasco - Globo, ge tv e Premiere
- 17h30 - Internacional x Grêmio - Globo e Premiere
- 17h30 - Sport x Corinthians - Globo e Premiere
Campeonato Uruguaio
Brasileirão Série B
- 19h - Athletico-PR x Vila Nova - Disney+
Brasileirão Série C
- 19h - Guarani x Brusque - SportyNet+
MLS
- 20h - Austin x Seattle Sounders - Space, HBO Max e Apple TV+
Campeonato Mexicano Feminino
- 20h - Atlético San Luis (F) x Mazatlán (F) - Disney+
Brasileirão
- 20h30 - Santos x São Paulo - Sportv e Premiere
- 20h30 - Cruzeiro x RB Bragantino - Record, CazéTV e Premiere
Brasileirão Série B
- 20h30 - Cuiabá x Chapecoense - RedeTV!, Desimpedidos, SportyNet, ESPN 4 e Disney+
Campeonato Argentino
- 21h15 - Boca Juniors x Central Córdoba - ESPN 3 e Disney+
NWSL
- 21h30 - Bay FC x NJ/NY Gotham - Disney+
MLS
- 22h15 - Los Angeles FC x Real Salt Lake - Apple TV+