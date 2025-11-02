Esporte

Jogos de hoje, domingo, 2 de novembro, onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos deste domingo online e na TV por assinatura

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 2 de novembro de 2025 às 13h19.

Última atualização em 2 de novembro de 2025 às 14h03.

O futebol deste domingo, 2, tem como destaques os confrontos entre Bahia x RB Bragantino, Corinthians x Grêmio e Vasco x São Paulo pelo Brasileirão. Outros grandes jogos incluem o clássico Milan x Roma pelo Campeonato Italiano, Barcelona x Elche na La Liga e as quartas de final do Mundial Feminino sub-17.

A agenda do dia inclui ainda partidas da Série B do Brasileirão, Campeonato Francês, Premier League, NWSL e vários campeonatos europeus e sul-americanos.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Brasileirão Série A

  • 16h - Bahia x RB Bragantino - Globo, ge tv e Premiere
  • 16h - Corinthians x Grêmio - Globo e Premiere
  • 16h - Ceará x Fluminense - Globo e Premiere
  • 18h30 - Internacional x Atlético-MG - Prime Video
  • 18h30 - Juventude x Palmeiras - Premiere
  • 20h30 - Vasco x São Paulo - Record, CazéTV e Premiere

Brasileirão Série B

  • 16h - Amazonas x Cuiabá - Disney+
  • 18h30 - Remo x Chapecoense - Disney+
  • 20h30 - Operário-PR x Vila Nova - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

  • 8h30 - Hellas Verona x Inter de Milão - ESPN e Disney+
  • 11h - Torino x Pisa - ESPN 4 e Disney+
  • 11h - Fiorentina x Lecce - Xsports e Disney+
  • 14h - Parma x Bologna - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
  • 16h45 - Milan x Roma - ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol

  • 10h - Levante x Celta de Vigo - Disney+
  • 14h30 - Barcelona x Elche - ESPN e Disney+
  • 17h - Betis x Mallorca - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

Campeonato Inglês

Amistosos e outras competições

  • 11h30 - Colônia x Hamburgo - CazéTV e OneFootball
  • 14h - Besiktas x Fenerbahçe - ESPN 4 e Disney+
  • 16h30 - Racing x Danubio - Disney+
  • 17h30 - Porto x Braga - Xsports e Disney+

Mundial Feminino Sub-17 (quartas de final)

  • 12h30 - França Sub-17 (F) x Holanda Sub-17 (F) - FIFA+
  • 16h - México Sub-17 (F) x Itália Sub-17 (F) - CazéTV e FIFA+

NWSL (Liga dos EUA Feminina)

  • 17h - Kansas City Current (F) x San Diego Wave (F) - ESPN 3 e Disney+
  • 19h - Orlando Pride (F) x Seattle Reign (F) - Xsports (TV e YouTube) e Canal GOAT
  • 19h - Racing Louisville (F) x Bay FC (F) - Canal GOAT
  • 19h - North Carolina Courage (F) x NJ/NY Gotham (F) - Disney+

Onde assistir ao vivo o jogo entre Bahia e RB Bragantino pelo Brasileirão?

O jogo Bahia x RB Bragantino terá transmissão ao vivo na Globo, ge tv e Premiere, às 16h.

Qual canal vai passar Corinthians x Grêmio hoje?

O jogo Corinthians x Grêmio será transmitido ao vivo na Globo e Premiere, às 16h.

Onde assistir ao jogo Vasco x São Paulo ao vivo?

A partida Vasco x São Paulo será exibida na Record, CazéTV e Premiere, às 20h30.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

  • 16h - Bahia x RB Bragantino - Brasileirão Série A
  • 16h - Corinthians x Grêmio - Brasileirão Série A
  • 16h - Ceará x Fluminense - Brasileirão Série A

Record

  • 20h30 - Vasco x São Paulo - Brasileirão Série A

Band

Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo, 2.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo, 2.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

ESPN

  • 8h30 - Hellas Verona x Inter de Milão - Campeonato Italiano
  • 11h - West Ham x Newcastle - Premier League
  • 14h30 - Barcelona x Elche - La Liga
  • 16h45 - Milan x Roma - Campeonato Italiano

ESPN 3

  • 17h - Kansas City Current (F) x San Diego Wave (F) - NWSL

ESPN 4

  • 11h - Torino x Pisa - Campeonato Italiano
  • 14h - Besiktas x Fenerbahçe - Campeonato Turco

Disney+

Diversos jogos ao longo do dia nas principais ligas europeias, Brasileirão Série B e NWSL.

Premiere

  • 16h - Bahia x RB Bragantino - Brasileirão Série A
  • 16h - Corinthians x Grêmio - Brasileirão Série A
  • 16h - Ceará x Fluminense - Brasileirão Série A
  • 18h30 - Juventude x Palmeiras - Brasileirão Série A
  • 20h30 - Vasco x São Paulo - Brasileirão Série A

Prime Video

  • 18h30 - Internacional x Atlético-MG - Brasileirão Série A

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

CazéTV (YouTube)

  • 11h30 - Colônia x Hamburgo - Campeonato Alemão
  • 16h - México Sub-17 (F) x Itália Sub-17 (F) - Mundial Feminino Sub-17
  • 20h30 - Vasco x São Paulo - Brasileirão Série A

Globoplay

Transmissão dos jogos da Globo para assinantes.

FIFA+

  • 12h30 - França Sub-17 (F) x Holanda Sub-17 (F)
  • 16h - México Sub-17 (F) x Itália Sub-17 (F)

Canal GOAT

  • 8h30 - Roma (F) x Inter de Milão (F) - Campeonato Italiano Feminino
  • 11h - Celtic x Rangers - Copa da Liga Escocesa
  • 19h - Orlando Pride (F) x Seattle Reign (F) - NWSL
  • 19h - Racing Louisville (F) x Bay FC (F) - NWSL
