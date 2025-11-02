Jogos de hoje, domingo, 2 de novembro, onde assistir ao vivo e horários

O futebol deste domingo, 2, tem como destaques os confrontos entre Bahia x RB Bragantino, Corinthians x Grêmio e Vasco x São Paulo pelo Brasileirão. Outros grandes jogos incluem o clássico Milan x Roma pelo Campeonato Italiano, Barcelona x Elche na La Liga e as quartas de final do Mundial Feminino sub-17.
A agenda do dia inclui ainda partidas da Série B do Brasileirão, Campeonato Francês, Premier League, NWSL e vários campeonatos europeus e sul-americanos.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
Brasileirão Série A
- 16h - Bahia x RB Bragantino - Globo, ge tv e Premiere
- 16h - Corinthians x Grêmio - Globo e Premiere
- 16h - Ceará x Fluminense - Globo e Premiere
- 18h30 - Internacional x Atlético-MG - Prime Video
- 18h30 - Juventude x Palmeiras - Premiere
- 20h30 - Vasco x São Paulo - Record, CazéTV e Premiere
Brasileirão Série B
- 16h - Amazonas x Cuiabá - Disney+
- 18h30 - Remo x Chapecoense - Disney+
- 20h30 - Operário-PR x Vila Nova - ESPN e Disney+
Campeonato Italiano
- 8h30 - Hellas Verona x Inter de Milão - ESPN e Disney+
- 11h - Torino x Pisa - ESPN 4 e Disney+
- 11h - Fiorentina x Lecce - Xsports e Disney+
- 14h - Parma x Bologna - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- 16h45 - Milan x Roma - ESPN e Disney+
Campeonato Espanhol
- 10h - Levante x Celta de Vigo - Disney+
- 14h30 - Barcelona x Elche - ESPN e Disney+
- 17h - Betis x Mallorca - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Campeonato Inglês
- 11h - West Ham x Newcastle - ESPN e Disney+
- 13h30 - Manchester City x Bournemouth - Disney+
Amistosos e outras competições
- 11h30 - Colônia x Hamburgo - CazéTV e OneFootball
- 14h - Besiktas x Fenerbahçe - ESPN 4 e Disney+
- 16h30 - Racing x Danubio - Disney+
- 17h30 - Porto x Braga - Xsports e Disney+
Mundial Feminino Sub-17 (quartas de final)
- 12h30 - França Sub-17 (F) x Holanda Sub-17 (F) - FIFA+
- 16h - México Sub-17 (F) x Itália Sub-17 (F) - CazéTV e FIFA+
NWSL (Liga dos EUA Feminina)
- 17h - Kansas City Current (F) x San Diego Wave (F) - ESPN 3 e Disney+
- 19h - Orlando Pride (F) x Seattle Reign (F) - Xsports (TV e YouTube) e Canal GOAT
- 19h - Racing Louisville (F) x Bay FC (F) - Canal GOAT
- 19h - North Carolina Courage (F) x NJ/NY Gotham (F) - Disney+
Onde assistir ao vivo o jogo entre Bahia e RB Bragantino pelo Brasileirão?
O jogo Bahia x RB Bragantino terá transmissão ao vivo na Globo, ge tv e Premiere, às 16h.
Qual canal vai passar Corinthians x Grêmio hoje?
O jogo Corinthians x Grêmio será transmitido ao vivo na Globo e Premiere, às 16h.
Onde assistir ao jogo Vasco x São Paulo ao vivo?
A partida Vasco x São Paulo será exibida na Record, CazéTV e Premiere, às 20h30.
Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?
Globo
- 16h - Bahia x RB Bragantino - Brasileirão Série A
- 16h - Corinthians x Grêmio - Brasileirão Série A
- 16h - Ceará x Fluminense - Brasileirão Série A
Record
- 20h30 - Vasco x São Paulo - Brasileirão Série A
Band
Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo, 2.
SBT
Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo, 2.
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
ESPN
- 8h30 - Hellas Verona x Inter de Milão - Campeonato Italiano
- 11h - West Ham x Newcastle - Premier League
- 14h30 - Barcelona x Elche - La Liga
- 16h45 - Milan x Roma - Campeonato Italiano
ESPN 3
- 17h - Kansas City Current (F) x San Diego Wave (F) - NWSL
ESPN 4
- 11h - Torino x Pisa - Campeonato Italiano
- 14h - Besiktas x Fenerbahçe - Campeonato Turco
Disney+
Diversos jogos ao longo do dia nas principais ligas europeias, Brasileirão Série B e NWSL.
Premiere
- 16h - Bahia x RB Bragantino - Brasileirão Série A
- 16h - Corinthians x Grêmio - Brasileirão Série A
- 16h - Ceará x Fluminense - Brasileirão Série A
- 18h30 - Juventude x Palmeiras - Brasileirão Série A
- 20h30 - Vasco x São Paulo - Brasileirão Série A
Prime Video
- 18h30 - Internacional x Atlético-MG - Brasileirão Série A
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
CazéTV (YouTube)
- 11h30 - Colônia x Hamburgo - Campeonato Alemão
- 16h - México Sub-17 (F) x Itália Sub-17 (F) - Mundial Feminino Sub-17
- 20h30 - Vasco x São Paulo - Brasileirão Série A
Globoplay
Transmissão dos jogos da Globo para assinantes.
FIFA+
- 12h30 - França Sub-17 (F) x Holanda Sub-17 (F)
- 16h - México Sub-17 (F) x Itália Sub-17 (F)
Canal GOAT
- 8h30 - Roma (F) x Inter de Milão (F) - Campeonato Italiano Feminino
- 11h - Celtic x Rangers - Copa da Liga Escocesa
- 19h - Orlando Pride (F) x Seattle Reign (F) - NWSL
- 19h - Racing Louisville (F) x Bay FC (F) - NWSL
