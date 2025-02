Jogos de hoje, domingo, 2 de fevereiro, onde assistir ao vivo e horários

Os confrontos do Campeonato Paulista, Carioca e a partida entre Fluminense e Vasco pelo Clássico dos Gigantes são os destaques do futebol deste domingo, 2 de fevereiro.

A programação do dia também inclui jogos do Campeonato Gaúcho, Copa do Nordeste e Campeonato Espanhol, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Carioca

16h - Fluminense x Vasco - Band e Bandplay

18h30 - Flamengo x Madureira - CazéTV e GOAT

Campeonato Paulista

18h - Corinthians x São Bernardo - Record e Paulistão Play

20h - Palmeiras x Santo André - TNT e HBO Max

Campeonato Gaúcho

16h - Internacional x Ypiranga - RBS TV e Premiere

Copa do Nordeste

19h - Ceará x Bahia - ESPN e Star+

Campeonato Espanhol

17h - Barcelona x Villarreal - ESPN e Star+

Onde assistir ao vivo o jogo do Fluminense contra o Vasco pelo Carioca?

O jogo Fluminense x Vasco terá transmissão ao vivo na Band e Bandplay, às 16h.

Que horas é o jogo do Corinthians pelo Paulistão?

O jogo Corinthians x São Bernardo terá transmissão ao vivo na Record e Paulistão Play, às 18h.

Qual canal vai transmitir Flamengo x Madureira pelo Carioca?

O jogo Flamengo x Madureira terá transmissão ao vivo na CazéTV e GOAT, às 18h30.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo neste domingo, 2 de fevereiro.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo, 2 de fevereiro.

Record

18h - Corinthians x São Bernardo - Campeonato Paulista

Band

16h - Fluminense x Vasco - Campeonato Carioca

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

SporTV

Nenhum jogo será transmitido no SporTV neste domingo, 2 de fevereiro.

Premiere

16h - Internacional x Ypiranga - Campeonato Gaúcho

ESPN

17h - Barcelona x Villarreal - Campeonato Espanhol

19h - Ceará x Bahia - Copa do Nordeste

TNT

20h - Palmeiras x Santo André - Campeonato Paulista

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Bandplay

16h - Fluminense x Vasco - Campeonato Carioca

Paulistão Play

18h - Corinthians x São Bernardo - Campeonato Paulista

HBO Max

20h - Palmeiras x Santo André - Campeonato Paulista

Star+

17h - Barcelona x Villarreal - Campeonato Espanhol

19h - Ceará x Bahia - Copa do Nordeste

CazéTV e GOAT

18h30 - Flamengo x Madureira - Campeonato Carioca

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.