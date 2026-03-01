Esporte

Jogos de hoje, domingo, 1º de março, onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos deste domingo online e na TV por assinatura

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 1 de março de 2026 às 08h00.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

O clássico Grêmio x Internacional pela final do Campeonato Gaúcho, o Choque-Rei entre Palmeiras x São Paulo pela semifinal do Campeonato Paulista e o dérbi Roma x Juventus pelo Campeonato Italiano são os principais destaques do futebol deste domingo, 1º de março.

A rodada também conta com decisões estaduais pelo Brasil, clássicos como Fluminense x Vasco e América-MG x Atlético-MG, além de confrontos importantes na Premier League, La Liga, Bundesliga e MLS.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Premier League

Campeonato Italiano

  • 8h30 - Cremonese x Milan - Xsports e Disney+
  • 11h - Sassuolo x Atalanta - ESPN 4 e Disney+
  • 14h - Torino x Lazio - Disney+
  • 16h45 - Roma x Juventus - ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol

  • 12h15 - Valencia x Osasuna - ESPN 2 e Disney+
  • 14h30 - Betis x Sevilla - Xsports e Disney+
  • 17h - Girona x Celta de Vigo - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

Campeonato Alemão

  • 11h30 - Stuttgart x Wolfsburg - Xsports, Canal GOAT, Sportv e OneFootball
  • 13h30 - Eintracht Frankfurt x Freiburg - RedeTV! e OneFootball
  • 15h30 - Hamburgo x RB Leipzig - CazéTV e OneFootball

Campeonato Gaúcho (final)

Campeonato Paulista (semifinal)

Campeonato Carioca (semifinal)

Campeonato Cearense (final)

Campeonato Mineiro (semifinal)

MLS

  • 16h30 - Austin x DC United - Apple TV
  • 21h - Orlando City x Inter Miami - Apple TV

Onde assistir ao vivo o jogo do Grêmio; veja horário

O jogo Grêmio x Internacional terá transmissão ao vivo na Globo, Sportv 2 e Premiere, às 18h.

Que horas é o jogo do Palmeiras?

O jogo Palmeiras x São Paulo terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV, TNT e HBO Max, às 20h30.

Qual canal irá passar o jogo da Roma pelo Campeonato Italiano

O jogo Roma x Juventus terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+, às 16h45.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

  • 17h - Mixto x Luverdense - Campeonato Mato-Grossense (final)
  • 18h - Grêmio x Internacional - Campeonato Gaúcho (final)
  • 18h - Fluminense x Vasco - Campeonato Carioca (semifinal)
  • 18h - América-MG x Atlético-MG - Campeonato Mineiro (semifinal)

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo, 1º de março.

Record

  • 20h30 - Palmeiras x São Paulo - Campeonato Paulista (semifinal)

Band

Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo, 1º de março.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

  • 11h30 - Stuttgart x Wolfsburg - Campeonato Alemão
  • 18h - Fluminense x Vasco - Campeonato Carioca (semifinal)
  • 18h - América-MG x Atlético-MG - Campeonato Mineiro (semifinal)
  • 18h - Grêmio x Internacional - Campeonato Gaúcho (final)

ESPN

  • 11h - Manchester United x Crystal Palace - Campeonato Inglês
  • 13h30 - Arsenal x Chelsea - Campeonato Inglês
  • 16h45 - Roma x Juventus - Campeonato Italiano

Premiere

  • 18h - Grêmio x Internacional - Campeonato Gaúcho (final)
  • 18h - Fluminense x Vasco - Campeonato Carioca (semifinal)
  • 18h - América-MG x Atlético-MG - Campeonato Mineiro (semifinal)

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Globoplay

  • 18h - Grêmio x Internacional - Campeonato Gaúcho (final)
  • 18h - Fluminense x Vasco - Campeonato Carioca (semifinal)
  • 18h - América-MG x Atlético-MG - Campeonato Mineiro (semifinal)

Disney+

  • 11h - Manchester United x Crystal Palace - Campeonato Inglês
  • 13h30 - Arsenal x Chelsea - Campeonato Inglês
  • 16h45 - Roma x Juventus - Campeonato Italiano
  • 12h15 - Valencia x Osasuna - Campeonato Espanhol

CazéTV (YouTube)

  • 15h30 - Hamburgo x RB Leipzig - Campeonato Alemão
  • 20h30 - Palmeiras x São Paulo - Campeonato Paulista (semifinal)

Apple TV

  • 16h30 - Austin x DC United - MLS
  • 21h - Orlando City x Inter Miami - MLS
Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogos
Próximo

Mais de Esporte

Grêmio x Internacional: onde assistir e horário pela final do Campeonato Gaúcho

Manchester United x Crystal Palace: onde assistir e horário pela Premier League

América-MG x Atlético-MG: onde assistir e horário pela semifinal do Campeonato Mineiro

Fortaleza x Ceará: onde assistir e horário pela final do Campeonato Cearense

Mais na Exame

ESG

Conselheira 101 abre inscrições para formar mulheres negras e indígenas em conselhos

Mercado Imobiliário

Tenho cinco irmãos, mas só eu cuidei da nossa mãe. Posso fazer usucapião?

Brasil

Lula ou Flávio? Quem está na frente nas pesquisas para presidente da semana

Esporte

Fluminense x Vasco: onde assistir e horário pela semifinal do Campeonato Carioca