Jogos de hoje, domingo, 1º de março, onde assistir ao vivo e horários

O clássico Grêmio x Internacional pela final do Campeonato Gaúcho, o Choque-Rei entre Palmeiras x São Paulo pela semifinal do Campeonato Paulista e o dérbi Roma x Juventus pelo Campeonato Italiano são os principais destaques do futebol deste domingo, 1º de março.
A rodada também conta com decisões estaduais pelo Brasil, clássicos como Fluminense x Vasco e América-MG x Atlético-MG, além de confrontos importantes na Premier League, La Liga, Bundesliga e MLS.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
Premier League
- 11h - Manchester United x Crystal Palace - ESPN e Disney+
- 13h30 - Arsenal x Chelsea - ESPN e Disney+
Campeonato Italiano
- 8h30 - Cremonese x Milan - Xsports e Disney+
- 11h - Sassuolo x Atalanta - ESPN 4 e Disney+
- 14h - Torino x Lazio - Disney+
- 16h45 - Roma x Juventus - ESPN e Disney+
Campeonato Espanhol
- 12h15 - Valencia x Osasuna - ESPN 2 e Disney+
- 14h30 - Betis x Sevilla - Xsports e Disney+
- 17h - Girona x Celta de Vigo - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Campeonato Alemão
- 11h30 - Stuttgart x Wolfsburg - Xsports, Canal GOAT, Sportv e OneFootball
- 13h30 - Eintracht Frankfurt x Freiburg - RedeTV! e OneFootball
- 15h30 - Hamburgo x RB Leipzig - CazéTV e OneFootball
Campeonato Gaúcho (final)
- 18h - Grêmio x Internacional - Globo, Sportv 2 e Premiere
Campeonato Paulista (semifinal)
- 20h30 - Palmeiras x São Paulo - Record, CazéTV, TNT e HBO Max
Campeonato Carioca (semifinal)
- 18h - Fluminense x Vasco - Globo, ge tv, Sportv e Premiere
Campeonato Cearense (final)
- 18h - Fortaleza x Ceará - Globo, Canal GOAT, TV Brasil, TV Ceará e TVC Esporte Clube
Campeonato Mineiro (semifinal)
- 18h - América-MG x Atlético-MG - Globo, ge tv, Sportv 3 e Premiere
MLS
- 16h30 - Austin x DC United - Apple TV
- 21h - Orlando City x Inter Miami - Apple TV
Onde assistir ao vivo o jogo do Grêmio; veja horário
O jogo Grêmio x Internacional terá transmissão ao vivo na Globo, Sportv 2 e Premiere, às 18h.
Que horas é o jogo do Palmeiras?
O jogo Palmeiras x São Paulo terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV, TNT e HBO Max, às 20h30.
Qual canal irá passar o jogo da Roma pelo Campeonato Italiano
O jogo Roma x Juventus terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+, às 16h45.
Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?
Globo
- 17h - Mixto x Luverdense - Campeonato Mato-Grossense (final)
- 18h - Grêmio x Internacional - Campeonato Gaúcho (final)
- 18h - Fluminense x Vasco - Campeonato Carioca (semifinal)
- 18h - América-MG x Atlético-MG - Campeonato Mineiro (semifinal)
SBT
Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo, 1º de março.
Record
- 20h30 - Palmeiras x São Paulo - Campeonato Paulista (semifinal)
Band
Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo, 1º de março.
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
Sportv
- 11h30 - Stuttgart x Wolfsburg - Campeonato Alemão
- 18h - Fluminense x Vasco - Campeonato Carioca (semifinal)
- 18h - América-MG x Atlético-MG - Campeonato Mineiro (semifinal)
- 18h - Grêmio x Internacional - Campeonato Gaúcho (final)
ESPN
- 11h - Manchester United x Crystal Palace - Campeonato Inglês
- 13h30 - Arsenal x Chelsea - Campeonato Inglês
- 16h45 - Roma x Juventus - Campeonato Italiano
Premiere
- 18h - Grêmio x Internacional - Campeonato Gaúcho (final)
- 18h - Fluminense x Vasco - Campeonato Carioca (semifinal)
- 18h - América-MG x Atlético-MG - Campeonato Mineiro (semifinal)
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
Globoplay
- 18h - Grêmio x Internacional - Campeonato Gaúcho (final)
- 18h - Fluminense x Vasco - Campeonato Carioca (semifinal)
- 18h - América-MG x Atlético-MG - Campeonato Mineiro (semifinal)
Disney+
- 11h - Manchester United x Crystal Palace - Campeonato Inglês
- 13h30 - Arsenal x Chelsea - Campeonato Inglês
- 16h45 - Roma x Juventus - Campeonato Italiano
- 12h15 - Valencia x Osasuna - Campeonato Espanhol
CazéTV (YouTube)
- 15h30 - Hamburgo x RB Leipzig - Campeonato Alemão
- 20h30 - Palmeiras x São Paulo - Campeonato Paulista (semifinal)
Apple TV
- 16h30 - Austin x DC United - MLS
- 21h - Orlando City x Inter Miami - MLS