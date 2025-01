Jogos de hoje, domingo, 19, onde assistir ao vivo e horários

Os jogos do Flamengo contra o Bangu pelo Campeonato Carioca, da Internazionale contra o Milan pelo Campeonato Italiano, e do Arsenal contra o Manchester United pela Premier League são os destaques do futebol deste domingo, 19.

A programação do dia também inclui partidas do Paulistão, Campeonato Espanhol, Campeonato Gaúcho, Campeonato Mineiro, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Carioca

16h - Flamengo x Bangu - Band, Premiere e Canal GOAT (YouTube)

18h - Volta Redonda x Vasco - Sportv e Premiere

Campeonato Italiano

14h - Internazionale x Milan - ESPN e Star+

16h45 - Napoli x Juventus - ESPN e Star+

Premier League

13h30 - Arsenal x Manchester United - ESPN e Star+

16h - Liverpool x Chelsea - ESPN e Star+

Paulistão

16h - Palmeiras x São Bernardo - TNT e HBO Max

18h30 - Santos x Mirassol - TNT e HBO Max

Campeonato Espanhol

12h15 - Barcelona x Getafe - ESPN e Star+

14h30 - Atlético de Madrid x Sevilla - ESPN 4 e Star+

Campeonato Gaúcho

16h - Internacional x Brasil de Pelotas - RBS TV (Globo RS) e Premiere

19h - Juventude x Caxias - Sportv e Premiere

Campeonato Mineiro

16h - Cruzeiro x Tombense - Globo (MG) e Premiere

Supercopa Feminina

11h - Corinthians x Internacional - Band e SporTV

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.