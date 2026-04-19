Esporte

Jogos de hoje, domingo, 19 de abril: onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos deste domingo online e na TV por assinatura

Futebol: Domingo será recheado de futebol em diversos campeonatos ao redor do mundo (Esportes/Exame)

Futebol: Domingo será recheado de futebol em diversos campeonatos ao redor do mundo (Esportes/Exame)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 19 de abril de 2026 às 05h46.

O domingo, 19, será de muitos jogos pelo mundo. A 12.ª rodada do Brasileirão segue a todo vapor, assim como os torneios europeus, que estão em sua reta final.

Dentre os principais jogos, destaque para o jogo entre Manchester City x Arsenal, pela Premier League, e também para o duelo entre Santos x Fluminense pelo Brasileirão.

A programação ainda inclui partidas da Bundesliga, Campeonato Italiano, Campeonato Francês e Campeonato Paulista da 2.ª Divisão.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos

Campeonato Brasileiro

  • 11h - Internacional x Mirassol
  • 16h - Santos x Fluminense
  • 16h - Coritiba x Atlético-MG
  • 18h30 - Palmeiras x Athletico-PR
  • 18h30 - Bragantino x Remo
  • 19h30 - Flamengo x Bahia

Campeonato Brasileiro Série B

  • 16h - Botafogo SP x Atlético GO
  • 16h - Londrina x Ceará
  • 18h - Goiás x Cuiabá
  • 20h - Novorizontino x Athletic Club
  • 20h - Fortaleza x Criciúma

Premier League

  • 10h - Nottingham Forest x Burnley
  • 10h - Everton x Liverpool
  • 10h - Aston Villa x Sunderland
  • 12h30 - Manchester City x Arsenal

Bundesliga

  • 10h30 - Freiburg x Heidenheim
  • 12h30 - Bayern de Munique x Stuttgart
  • 14h30 - Borussia Mönchengladbach x Mainz

Campeonato Italiano

  • 7h30 - Cremonese x Torino
  • 10h - Hellas Verona x Milan
  • 13h - Pisa x Genoa
  • 15h45 - Juventus x Bologna

Campeonato Francês

  • 10h - Mônaco x Auxerre
  • 12h15 - Strasbourg x Rennes
  • 12h15 - Metz x Paris FC
  • 12h15 - Nantes x Brest
  • 15h45 - Paris Saint-Germain x Lyon

Campeonato Português

  • 11h30 - Arouca x Estrela Amadora
  • 14h - Sporting x Benfica
  • 16h30 - Braga x Famalicão
  • 16h30 - Porto x Tondela

Campeonato Argentino

  • 13h30 - Aldosivi x Racing
  • 17h - River Plate x Boca Juniors
  • 20h30 - Talleres x Deportivo Riestra
  • 20h30 - Rosário Central x Sarmiento

Sul-Americano Sub-17

  • 17h - Equador x Brasil - disputa do terceiro lugar
  • 20h - Argentina x Colômbia - final

Campeonato Paulista da 2ª divisão

  • 10h - Santacruzense x Catanduvense
  • 10h - IAC x Mauaense
  • 10h - União Mogi x Barcelona SP
  • 10h - Independente SP x Matonense
  • 10h - Tupã x José Bonifácio
  • 15h - Paulina Universitário x Paulinense
  • 15h Guarulhos x Audax SP

Quais jogos de futebol vão passar na TV aberta hoje?

Globo

  • 16h - Santos x Fluminense - Brasileirão - Globo SP
  • 16h - Coritiba x Atlético-MG - Brasileirão - Globo PR e MG

SBT

  • Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo, 19.

Record

  • Nenhum jogo vai passar na Record neste domingo, 19.

Band

  • Nenhum jogo vai passar no Band neste domingo, 19.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

  • 17h - Equador x Brasil - disputa do terceiro lugar sul-americano sub-17

BandSports

  • Nenhum jogo vai passar no Bandsport neste domingo, 19.

ESPN

  • 10h - Everton x Liverpool - Campeonato Inglês
  • 12h30 - Manchester City x Arsenal - Campeonato Inglês
  • 15h45 - Juventus x Bologna - Campeonato Italiano
  • 18h - Goiás x Cuiabá - Brasileirão 2.ª divisão
  • 20h - Novorizontino x Athletic - Brasileirão 2.ª divisão

ESPN2

  • Nenhum jogo vai passar na ESPN 2 neste domingo, 19.

ESPN3

  • Nenhum jogo vai passar na ESPN 3 neste domingo, 19.

ESPN4

  • 10h - Hellas Verona x Milan - Campeonato Italiano
  • 14h - Sporting x Benfica - Campeonato Português
  • 17h - River Plate x Boca Juniors - Campeonato Argentino

XSports

  • 10h - Aston Villa x Sunderland - Campeonato Inglês
  • 12h30 - Bayern de Munique x Stuttgart - Campeonato Alemão
  • 18h - Goiás x Cuiabá - Brasileirão 2.ª divisão

Premiere

  • 11h - Internacional x Mirassol - Campeonato Brasileiro
  • 16h - Santos x Fluminense - Campeonato Brasileiro
  • 16h - Coritiba x Atlético-MG - Campeonato Brasileiro
  • 18h30 - Palmeiras x Athletico-PR - Campeonato Brasileiro
  • 18h30 - Bragantino x Remo - Campeonato Brasileiro
  • 19h30 - Flamengo x Bahia - Campeonato Brasileiro

TNT Sports

  • Nenhum jogo vai passar na TNT Sports neste domingo, 19.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

  • 7h30 - Cremonese x Torino - Campeonato Italiano
  • 10h - Everton x Liverpool - Campeonato Inglês
  • 10h - Nottingham Forest x Burnley - Campeonato Inglês
  • 10h - Aston Villa x Sunderland - Campeonato Inglês
  • 10h - Hellas Verona x Milan - Campeonato Italiano
  • 12h30 - Manchester City x Arsenal - Campeonato Inglês
  • 13h - Pisa x Genoa - Campeonato Italiano
  • 14h - Sporting x Benfica - Campeonato Português
  • 15h45 - Juventus x Bologna - Campeonato Italiano
  • 16h - Botafogo-SP x Atlético-GO - Brasileirão 2.ª divisão
  • 16h - Londrina x Ceará - Brasileirão 2.ª divisão
  • 16h30 - Porto x Tondela - Campeonato Português
  • 16h30 - Braga x Famalicão - Campeonato Português
  • 17h - River Plate x Boca Juniors - Campeonato Argentino
  • 18h - Goiás x Cuiabá - Brasileirão 2.ª divisão
  • 20h - Fortaleza x Criciúma - Brasileirão 2.ª divisão
  • 20h - Novorizontino x Athletic - Brasileirão 2.ª divisão

Canal Goat

  • 10h30 - Freiburg x Heidenheim - Campeonato Alemão
  • 12h30 - Bayern de Munique x Stuttgart - Campeonato Alemão
  • 18h - Goiás x Cuiabá - Brasileirão 2.ª divisão

GE TV

  • 16h - Santos x Fluminense - Brasileirão

Onefootball

  • 10h30 - Freiburg x Heidenheim - Campeonato Alemão

  • 14h30 - Borussia Monchengladbach x Mainz - Campeonato Alemão

HBO Max

  • Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste domingo, 19.

Paramount+

  • Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste domingo, 19.

Prime Video

  • Nenhum jogo vai passar no Prime Video neste domingo, 19.

Cazé TV

  • 12h30 - Bayern de Munique x Stuttgart - Campeonato Alemão
  • 15h45 - PSG x Lyon - Campeonato Francês

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