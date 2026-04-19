Jogos de hoje, domingo, 19 de abril: onde assistir ao vivo e horários

O domingo, 19, será de muitos jogos pelo mundo. A 12.ª rodada do Brasileirão segue a todo vapor, assim como os torneios europeus, que estão em sua reta final.
Dentre os principais jogos, destaque para o jogo entre Manchester City x Arsenal, pela Premier League, e também para o duelo entre Santos x Fluminense pelo Brasileirão.
A programação ainda inclui partidas da Bundesliga, Campeonato Italiano, Campeonato Francês e Campeonato Paulista da 2.ª Divisão.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos
Campeonato Brasileiro
- 11h - Internacional x Mirassol
- 16h - Santos x Fluminense
- 16h - Coritiba x Atlético-MG
- 18h30 - Palmeiras x Athletico-PR
- 18h30 - Bragantino x Remo
- 19h30 - Flamengo x Bahia
Campeonato Brasileiro Série B
- 16h - Botafogo SP x Atlético GO
- 16h - Londrina x Ceará
- 18h - Goiás x Cuiabá
- 20h - Novorizontino x Athletic Club
- 20h - Fortaleza x Criciúma
Premier League
- 10h - Nottingham Forest x Burnley
- 10h - Everton x Liverpool
- 10h - Aston Villa x Sunderland
- 12h30 - Manchester City x Arsenal
Bundesliga
- 10h30 - Freiburg x Heidenheim
- 12h30 - Bayern de Munique x Stuttgart
- 14h30 - Borussia Mönchengladbach x Mainz
Campeonato Italiano
- 7h30 - Cremonese x Torino
- 10h - Hellas Verona x Milan
- 13h - Pisa x Genoa
- 15h45 - Juventus x Bologna
Campeonato Francês
- 10h - Mônaco x Auxerre
- 12h15 - Strasbourg x Rennes
- 12h15 - Metz x Paris FC
- 12h15 - Nantes x Brest
- 15h45 - Paris Saint-Germain x Lyon
Campeonato Português
- 11h30 - Arouca x Estrela Amadora
- 14h - Sporting x Benfica
- 16h30 - Braga x Famalicão
- 16h30 - Porto x Tondela
Campeonato Argentino
- 13h30 - Aldosivi x Racing
- 17h - River Plate x Boca Juniors
- 20h30 - Talleres x Deportivo Riestra
- 20h30 - Rosário Central x Sarmiento
Sul-Americano Sub-17
- 17h - Equador x Brasil - disputa do terceiro lugar
- 20h - Argentina x Colômbia - final
Campeonato Paulista da 2ª divisão
- 10h - Santacruzense x Catanduvense
- 10h - IAC x Mauaense
- 10h - União Mogi x Barcelona SP
- 10h - Independente SP x Matonense
- 10h - Tupã x José Bonifácio
- 15h - Paulina Universitário x Paulinense
- 15h Guarulhos x Audax SP
Quais jogos de futebol vão passar na TV aberta hoje?
Globo
- 16h - Santos x Fluminense - Brasileirão - Globo SP
- 16h - Coritiba x Atlético-MG - Brasileirão - Globo PR e MG
SBT
- Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo, 19.
Record
- Nenhum jogo vai passar na Record neste domingo, 19.
Band
- Nenhum jogo vai passar no Band neste domingo, 19.
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
Sportv
- 17h - Equador x Brasil - disputa do terceiro lugar sul-americano sub-17
BandSports
- Nenhum jogo vai passar no Bandsport neste domingo, 19.
ESPN
- 10h - Everton x Liverpool - Campeonato Inglês
- 12h30 - Manchester City x Arsenal - Campeonato Inglês
- 15h45 - Juventus x Bologna - Campeonato Italiano
- 18h - Goiás x Cuiabá - Brasileirão 2.ª divisão
- 20h - Novorizontino x Athletic - Brasileirão 2.ª divisão
ESPN2
- Nenhum jogo vai passar na ESPN 2 neste domingo, 19.
ESPN3
- Nenhum jogo vai passar na ESPN 3 neste domingo, 19.
ESPN4
- 10h - Hellas Verona x Milan - Campeonato Italiano
- 14h - Sporting x Benfica - Campeonato Português
- 17h - River Plate x Boca Juniors - Campeonato Argentino
XSports
- 10h - Aston Villa x Sunderland - Campeonato Inglês
- 12h30 - Bayern de Munique x Stuttgart - Campeonato Alemão
- 18h - Goiás x Cuiabá - Brasileirão 2.ª divisão
Premiere
- 11h - Internacional x Mirassol - Campeonato Brasileiro
- 16h - Santos x Fluminense - Campeonato Brasileiro
- 16h - Coritiba x Atlético-MG - Campeonato Brasileiro
- 18h30 - Palmeiras x Athletico-PR - Campeonato Brasileiro
- 18h30 - Bragantino x Remo - Campeonato Brasileiro
- 19h30 - Flamengo x Bahia - Campeonato Brasileiro
TNT Sports
- Nenhum jogo vai passar na TNT Sports neste domingo, 19.
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
Disney+
- 7h30 - Cremonese x Torino - Campeonato Italiano
- 10h - Everton x Liverpool - Campeonato Inglês
- 10h - Nottingham Forest x Burnley - Campeonato Inglês
- 10h - Aston Villa x Sunderland - Campeonato Inglês
- 10h - Hellas Verona x Milan - Campeonato Italiano
- 12h30 - Manchester City x Arsenal - Campeonato Inglês
- 13h - Pisa x Genoa - Campeonato Italiano
- 14h - Sporting x Benfica - Campeonato Português
- 15h45 - Juventus x Bologna - Campeonato Italiano
- 16h - Botafogo-SP x Atlético-GO - Brasileirão 2.ª divisão
- 16h - Londrina x Ceará - Brasileirão 2.ª divisão
- 16h30 - Porto x Tondela - Campeonato Português
- 16h30 - Braga x Famalicão - Campeonato Português
- 17h - River Plate x Boca Juniors - Campeonato Argentino
- 18h - Goiás x Cuiabá - Brasileirão 2.ª divisão
- 20h - Fortaleza x Criciúma - Brasileirão 2.ª divisão
- 20h - Novorizontino x Athletic - Brasileirão 2.ª divisão
Canal Goat
- 10h30 - Freiburg x Heidenheim - Campeonato Alemão
- 12h30 - Bayern de Munique x Stuttgart - Campeonato Alemão
- 18h - Goiás x Cuiabá - Brasileirão 2.ª divisão
GE TV
- 16h - Santos x Fluminense - Brasileirão
Onefootball
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10h30 - Freiburg x Heidenheim - Campeonato Alemão
- 14h30 - Borussia Monchengladbach x Mainz - Campeonato Alemão
HBO Max
- Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste domingo, 19.
Paramount+
- Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste domingo, 19.
Prime Video
- Nenhum jogo vai passar no Prime Video neste domingo, 19.
Cazé TV
- 12h30 - Bayern de Munique x Stuttgart - Campeonato Alemão
- 15h45 - PSG x Lyon - Campeonato Francês