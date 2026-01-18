Esporte

Jogos de hoje, domingo, 18 de janeiro, onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos deste domingo online e na TV por assinatura

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 10h23.

Última atualização em 18 de janeiro de 2026 às 11h16.

Os clássicos Corinthians x São Paulo e Guarani x Santos pelo Paulistão, além da partida entre Atlético-MG x Tombense e o confronto Real Sociedad x Barcelona pelo Campeonato Espanhol estão entre os destaques do futebol deste domingo, 18.

Outro destaque é a final da Copa Africana de Nações entre Senegal x Marrocos, com transmissão na TV aberta.

A programação ainda conta com partidas da Premier League, Campeonato Italiano, Copa Rio de La Plata e estaduais pelo Brasil.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Paulista

Campeonato Mineiro

  • 11h - Itabirito x América-MG - Premiere
  • 18h - Atlético-MG x Tombense - Globo, ge tv, Sportv e Premiere

Campeonato Carioca

  • 18h - Vasco x Nova Iguaçu - Globo e Premiere
  • 20h30 - Sampaio Corrêa-RJ x Botafogo - ge tv, Sportv e Premiere
  • 20h30 - Portuguesa-RJ x Maricá - Premiere

Campeonato Espanhol

  • 10h - Getafe x Valencia - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
  • 12h15 - Atlético de Madrid x Alavés - ESPN 4 e Disney+
  • 14h30 - Celta de Vigo x Rayo Vallecano - ESPN 4 e Disney+
  • 17h - Real Sociedad x Barcelona - Disney+

Campeonato Italiano

  • 8h30 - Parma x Genoa - Disney+
  • 11h - Bologna x Fiorentina - Xsports e Disney+
  • 14h - Torino x Roma - ESPN e Disney+
  • 16h45 - Milan x Lecce - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Alemão

  • 11h30 - Stuttgart x Union Berlin - CazéTV e OneFootball
  • 13h30 - Augsburg x Freiburg - RedeTV!, Canal GOAT, SportyNet e OneFootball

Premier League (Inglês)

  • 11h - Wolverhampton x Newcastle - ESPN e Disney+
  • 13h30 - Aston Villa x Everton - Xsports e Disney+

Copa Africana de Nações (final)

  • 16h - Senegal x Marrocos - Band, Bandplay, Band.com.br, BandSports e Esporte na Band (YouTube)

Campeonato Francês

  • 16h45 - Lyon x Brest - CazéTV

Campeonato Português

  • 15h - Tondela x Braga - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
  • 17h30 - Vitória de Guimarães x Porto - ESPN 3 e Disney+

Campeonato Turco

  • 11h - Kocaelispor x Trabzonspor - Disney+
  • 14h - Alanyaspor x Fenerbahçe - ESPN 2 e Disney+

Amistosos

  • 19h - Universidad de Chile x Racing - Disney+
  • 21h - Boca Juniors x Olimpia - Disney+
  • 21h - Colo-Colo x Alianza Lima - Disney+

Onde assistir ao vivo o jogo Corinthians x São Paulo hoje?

O clássico Corinthians x São Paulo será transmitido ao vivo na TNT e HBO Max, às 16h.

Qual canal transmite Atlético-MG x Tombense?

A partida Atlético-MG x Tombense terá transmissão ao vivo na Globo, Sportv, Premiere e ge tv, às 18h.

Onde assistir ao jogo Real Sociedad x Barcelona?

O jogo Real Sociedad x Barcelona terá transmissão ao vivo no Disney+, às 17h.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

  • 18h - Atlético-MG x Tombense - Campeonato Mineiro
  • 18h - Vasco x Nova Iguaçu - Campeonato Carioca
  • 18h - Ypiranga x Internacional - Campeonato Gaúcho
  • 18h - Náutico x Sport - Campeonato Pernambucano
  • 18h - Figueirense x Avaí - Campeonato Catarinense
  • 18h - Fortaleza x Maracanã - Campeonato Cearense
  • 18h - Serra Branca x Treze - Campeonato Paraibano

SBT

Nenhum jogo será exibido no SBT neste domingo, 18.

Record

  • 20h30 - Guarani x Santos - Campeonato Paulista

Band

  • 16h - Senegal x Marrocos - Copa Africana de Nações (final)

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

ESPN

  • 11h - Wolverhampton x Newcastle - Premier League
  • 14h - Torino x Roma - Campeonato Italiano

ESPN 2

  • 14h - Alanyaspor x Fenerbahçe - Campeonato Turco

ESPN 3

  • 17h30 - Vitória de Guimarães x Porto - Campeonato Português

ESPN 4

  • 12h15 - Atlético de Madrid x Alavés - Campeonato Espanhol
  • 14h30 - Celta de Vigo x Rayo Vallecano - Campeonato Espanhol
  • 16h45 - Milan x Lecce - Campeonato Italiano

Sportv

  • 18h - Atlético-MG x Tombense - Campeonato Mineiro
  • 20h30 - Sampaio Corrêa-RJ x Botafogo - Campeonato Carioca

Premiere

  • 11h - Itabirito x América-MG - Campeonato Mineiro
  • 18h - Atlético-MG x Tombense - Campeonato Mineiro
  • 18h - Vasco x Nova Iguaçu - Campeonato Carioca
  • 20h30 - Portuguesa-RJ x Maricá - Campeonato Carioca

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

  • 16h - Corinthians x São Paulo - Campeonato Paulista
  • 17h - São Bernardo x Noroeste - Campeonato Paulista
  • 18h15 - RB Bragantino x Botafogo-SP - Campeonato Paulista
  • 20h30 - Guarani x Santos - Campeonato Paulista

Disney+

  • 8h30 - Parma x Genoa - Campeonato Italiano
  • 10h - Getafe x Valencia - Campeonato Espanhol
  • 11h - Bologna x Fiorentina - Campeonato Italiano
  • 11h - Kocaelispor x Trabzonspor - Campeonato Turco
  • 11h - Wolverhampton x Newcastle - Premier League
  • 12h15 - Atlético de Madrid x Alavés - Campeonato Espanhol
  • 13h30 - Aston Villa x Everton - Premier League
  • 14h - Torino x Roma - Campeonato Italiano
  • 14h - Alanyaspor x Fenerbahçe - Campeonato Turco
  • 14h30 - Celta de Vigo x Rayo Vallecano - Campeonato Espanhol
  • 15h - Tondela x Braga - Campeonato Português
  • 16h45 - Milan x Lecce - Campeonato Italiano
  • 17h - Real Sociedad x Barcelona - Campeonato Espanhol
  • 17h - Córdoba x Málaga - Segunda Divisão da Espanha
  • 17h30 - Vitória de Guimarães x Porto - Campeonato Português
  • 19h - Universidad de Chile x Racing - Amistoso
  • 21h - Boca Juniors x Olimpia - Amistoso
  • 21h - Colo-Colo x Alianza Lima - Série Rio de La Plata

CazéTV (YouTube)

  • 11h30 - Stuttgart x Union Berlin - Campeonato Alemão
  • 16h45 - Lyon x Brest - Campeonato Francês
  • 20h30 - Guarani x Santos - Campeonato Paulista

Canal GOAT (YouTube)

  • 8h30 - Roma (F) x Sassuolo (F) - Campeonato Italiano Feminino
  • 9h - Botafogo-PB x Esporte de Patos - Campeonato Paraibano
  • 9h30 - Kaiserslautern x Hannover - 2ª Divisão Alemã
  • 9h30 - Stuttgart II x Duisburg - 3ª Divisão Alemã
  • 12h15 - Al Hazem x Al Qadsiah - Campeonato Saudita
  • 13h30 - Augsburg x Freiburg - Campeonato Alemão
  • 16h - Maguary x Retrô - Campeonato Pernambucano
  • 16h - América-RN x Laguna - Campeonato Potiguar
  • 16h30 - Santa Catarina x Joinville - Campeonato Catarinense
  • 17h30 - Cianorte x FC Cascavel - Campeonato Paranaense
  • 18h30 - São Joseense x Operário-PR - Campeonato Paranaense
