Jogos de hoje, domingo, 18 de janeiro, onde assistir ao vivo e horários

Os clássicos Corinthians x São Paulo e Guarani x Santos pelo Paulistão, além da partida entre Atlético-MG x Tombense e o confronto Real Sociedad x Barcelona pelo Campeonato Espanhol estão entre os destaques do futebol deste domingo, 18.
Outro destaque é a final da Copa Africana de Nações entre Senegal x Marrocos, com transmissão na TV aberta.
A programação ainda conta com partidas da Premier League, Campeonato Italiano, Copa Rio de La Plata e estaduais pelo Brasil.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
Campeonato Paulista
- 16h - Corinthians x São Paulo - TNT e HBO Max
- 17h - São Bernardo x Noroeste - HBO Max
- 18h15 - RB Bragantino x Botafogo-SP - TNT e HBO Max
- 20h30 - Guarani x Santos - Record, CazéTV, TNT e HBO Max
Campeonato Mineiro
- 11h - Itabirito x América-MG - Premiere
- 18h - Atlético-MG x Tombense - Globo, ge tv, Sportv e Premiere
Campeonato Carioca
- 18h - Vasco x Nova Iguaçu - Globo e Premiere
- 20h30 - Sampaio Corrêa-RJ x Botafogo - ge tv, Sportv e Premiere
- 20h30 - Portuguesa-RJ x Maricá - Premiere
Campeonato Espanhol
- 10h - Getafe x Valencia - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- 12h15 - Atlético de Madrid x Alavés - ESPN 4 e Disney+
- 14h30 - Celta de Vigo x Rayo Vallecano - ESPN 4 e Disney+
- 17h - Real Sociedad x Barcelona - Disney+
Campeonato Italiano
- 8h30 - Parma x Genoa - Disney+
- 11h - Bologna x Fiorentina - Xsports e Disney+
- 14h - Torino x Roma - ESPN e Disney+
- 16h45 - Milan x Lecce - ESPN 4 e Disney+
Campeonato Alemão
- 11h30 - Stuttgart x Union Berlin - CazéTV e OneFootball
- 13h30 - Augsburg x Freiburg - RedeTV!, Canal GOAT, SportyNet e OneFootball
Premier League (Inglês)
- 11h - Wolverhampton x Newcastle - ESPN e Disney+
- 13h30 - Aston Villa x Everton - Xsports e Disney+
Copa Africana de Nações (final)
- 16h - Senegal x Marrocos - Band, Bandplay, Band.com.br, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
Campeonato Francês
- 16h45 - Lyon x Brest - CazéTV
Campeonato Português
- 15h - Tondela x Braga - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- 17h30 - Vitória de Guimarães x Porto - ESPN 3 e Disney+
Campeonato Turco
- 11h - Kocaelispor x Trabzonspor - Disney+
- 14h - Alanyaspor x Fenerbahçe - ESPN 2 e Disney+
Amistosos
- 19h - Universidad de Chile x Racing - Disney+
- 21h - Boca Juniors x Olimpia - Disney+
- 21h - Colo-Colo x Alianza Lima - Disney+
Onde assistir ao vivo o jogo Corinthians x São Paulo hoje?
O clássico Corinthians x São Paulo será transmitido ao vivo na TNT e HBO Max, às 16h.
Qual canal transmite Atlético-MG x Tombense?
A partida Atlético-MG x Tombense terá transmissão ao vivo na Globo, Sportv, Premiere e ge tv, às 18h.
Onde assistir ao jogo Real Sociedad x Barcelona?
O jogo Real Sociedad x Barcelona terá transmissão ao vivo no Disney+, às 17h.
Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?
Globo
- 18h - Atlético-MG x Tombense - Campeonato Mineiro
- 18h - Vasco x Nova Iguaçu - Campeonato Carioca
- 18h - Ypiranga x Internacional - Campeonato Gaúcho
- 18h - Náutico x Sport - Campeonato Pernambucano
- 18h - Figueirense x Avaí - Campeonato Catarinense
- 18h - Fortaleza x Maracanã - Campeonato Cearense
- 18h - Serra Branca x Treze - Campeonato Paraibano
SBT
Nenhum jogo será exibido no SBT neste domingo, 18.
Record
- 20h30 - Guarani x Santos - Campeonato Paulista
Band
- 16h - Senegal x Marrocos - Copa Africana de Nações (final)
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
ESPN
- 11h - Wolverhampton x Newcastle - Premier League
- 14h - Torino x Roma - Campeonato Italiano
ESPN 2
- 14h - Alanyaspor x Fenerbahçe - Campeonato Turco
ESPN 3
- 17h30 - Vitória de Guimarães x Porto - Campeonato Português
ESPN 4
- 12h15 - Atlético de Madrid x Alavés - Campeonato Espanhol
- 14h30 - Celta de Vigo x Rayo Vallecano - Campeonato Espanhol
- 16h45 - Milan x Lecce - Campeonato Italiano
Sportv
- 18h - Atlético-MG x Tombense - Campeonato Mineiro
- 20h30 - Sampaio Corrêa-RJ x Botafogo - Campeonato Carioca
Premiere
- 11h - Itabirito x América-MG - Campeonato Mineiro
- 18h - Atlético-MG x Tombense - Campeonato Mineiro
- 18h - Vasco x Nova Iguaçu - Campeonato Carioca
- 20h30 - Portuguesa-RJ x Maricá - Campeonato Carioca
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
HBO Max
- 16h - Corinthians x São Paulo - Campeonato Paulista
- 17h - São Bernardo x Noroeste - Campeonato Paulista
- 18h15 - RB Bragantino x Botafogo-SP - Campeonato Paulista
- 20h30 - Guarani x Santos - Campeonato Paulista
Disney+
- 8h30 - Parma x Genoa - Campeonato Italiano
- 10h - Getafe x Valencia - Campeonato Espanhol
- 11h - Bologna x Fiorentina - Campeonato Italiano
- 11h - Kocaelispor x Trabzonspor - Campeonato Turco
- 11h - Wolverhampton x Newcastle - Premier League
- 12h15 - Atlético de Madrid x Alavés - Campeonato Espanhol
- 13h30 - Aston Villa x Everton - Premier League
- 14h - Torino x Roma - Campeonato Italiano
- 14h - Alanyaspor x Fenerbahçe - Campeonato Turco
- 14h30 - Celta de Vigo x Rayo Vallecano - Campeonato Espanhol
- 15h - Tondela x Braga - Campeonato Português
- 16h45 - Milan x Lecce - Campeonato Italiano
- 17h - Real Sociedad x Barcelona - Campeonato Espanhol
- 17h - Córdoba x Málaga - Segunda Divisão da Espanha
- 17h30 - Vitória de Guimarães x Porto - Campeonato Português
- 19h - Universidad de Chile x Racing - Amistoso
- 21h - Boca Juniors x Olimpia - Amistoso
- 21h - Colo-Colo x Alianza Lima - Série Rio de La Plata
CazéTV (YouTube)
- 11h30 - Stuttgart x Union Berlin - Campeonato Alemão
- 16h45 - Lyon x Brest - Campeonato Francês
- 20h30 - Guarani x Santos - Campeonato Paulista
Canal GOAT (YouTube)
- 8h30 - Roma (F) x Sassuolo (F) - Campeonato Italiano Feminino
- 9h - Botafogo-PB x Esporte de Patos - Campeonato Paraibano
- 9h30 - Kaiserslautern x Hannover - 2ª Divisão Alemã
- 9h30 - Stuttgart II x Duisburg - 3ª Divisão Alemã
- 12h15 - Al Hazem x Al Qadsiah - Campeonato Saudita
- 13h30 - Augsburg x Freiburg - Campeonato Alemão
- 16h - Maguary x Retrô - Campeonato Pernambucano
- 16h - América-RN x Laguna - Campeonato Potiguar
- 16h30 - Santa Catarina x Joinville - Campeonato Catarinense
- 17h30 - Cianorte x FC Cascavel - Campeonato Paranaense
- 18h30 - São Joseense x Operário-PR - Campeonato Paranaense