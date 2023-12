Jogos de hoje, domingo, 17; onde assistir e horários

O jogos do Real Madrid e o Villarreal pela La Liga, assim como as partidas da Premier League e Campeonato Francês são os destaques do futebol deste domingo, 17.

Onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

La Liga

10h - Almería x Mallorca - Star+

12h15 - Real Sociedad x Real Betis - ESPN e Star+

- 14h30 - Las Palmas x Cádiz - Star+

17h - Real Madrid x Villarreal - ESPN e Star+

Campeonato Alemão

13h30 - Bayer Leverkusen x Frankfurt

15h30 - Bayern de Munique x Stuttgart - Canal GOAT (Youtube)

Campeonato Italiano

8h30 - Milan x Monza - ESPN e Star+

11h - Fiorentina x Hellas Verona - Star+

11h - Udinese x Sassuolo - Star+

14h - Bologna x Roma - Star+

16h45 - Lazio x Internazionale - Star+

Campeonato Francês

09h - Nantes x Brest - Star+

13h05 - Olympique de Marselha x Clermont - Star+

16h45 - Lille x PSG - Star+

Campeonato Português

17h30 - Braga x Benfica - Star+

Campeonato Holandês

12h45 - Ajax x Zwolle - Star+

16h - AZ x PSV - Star+

Premier League

11h - Arsenal x Brighton - Star+

11h - Brentford x Aston Villa - Star+

11h - West Ham x Wolves - Star+

13h30 - Liverpool x Manchester United - ESPN e Star+

Onde irá transmitir o jogo do Real Madrid hoje ; veja horário

O jogo deste domingo às 17h entre Real Madrid x Villarreal terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

Que horas é o jogo do Manchester United hoje?

O jogo deste domingo às 13h30 entre Liverpool x Manchester United terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na Globo neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na Record neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

ESPN

8h30 - Milan x Monza - Campeonato Italiano

12h15 - Real Sociedad x Real Betis - La Liga

- 17h - Real Madrid x Villarreal - La Liga

13h30 - Liverpool x Manchester United - Premier League

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Canal GOAT (Youtube)

15h30 - Bayern de Munique x Stuttgart - Campeonato Alemão

Star+