Jogos de hoje, domingo, 17 de agosto, onde assistir ao vivo e horários

Os confrontos entre Atlético-MG x Grêmio, Santos x Vasco e Botafogo x Palmeiras pelo Brasileirão são os destaques do futebol neste domingo, 17.
A agenda do dia também inclui clássicos europeus como Manchester United x Arsenal e o duelo francês entre Nantes x PSG, além de partidas da Série B, Série C, Série D, Campeonatos Europeus, MLS e Brasileirão Feminino.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
Brasileirão
- 16h - Atlético-MG x Grêmio - Globo, Premiere e Globoplay
- 16h - Santos x Vasco - Globo, Premiere e Globoplay
- 18h30 - Internacional x Flamengo - Premiere e Globoplay
- 20h30 - Botafogo x Palmeiras - Prime Video
Brasileirão Série B
- 16h - Chapecoense x Paysandu - ESPN e Disney+
- 18h30 - Atlético-GO x Ferroviária - Disney+
Brasileirão Série C
- 16h30 - Brusque x Londrina - SportyNet+
- 16h30 - São Bernardo x Figueirense - SportyNet (PPV, TV fechada e YouTube)
- 19h - Confiança x Floresta - SportyNet+
- 19h - Náutico x Anápolis - DAZN e SportyNet+
Brasileirão Série D
- 16h - Goiatuba x Aparecidense - Metrópoles (YouTube)
- 16h - Imperatriz x América-RN - Metrópoles (YouTube)
- 18h - Cianorte x Mixto - Metrópoles (YouTube)
Brasileirão Feminino
- 10h30 - Cruzeiro x RB Bragantino - Globo e Sportv 2
- 10h30 - Palmeiras x Flamengo - Globo, Sportv e TV Brasil
Campeonato Inglês
- 10h - Chelsea x Crystal Palace - ESPN e Disney+
- 10h - Nottingham Forest x Brentford - Xsports e Disney+
- 12h30 - Manchester United x Arsenal - ESPN e Disney+
Campeonato Espanhol
- 12h - Celta de Vigo x Getafe - ESPN 4 e Disney+
- 14h30 - Athletic Bilbao x Sevilla - Disney+
- 16h30 - Espanyol x Atlético de Madrid - Xsports e Disney+
Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)
- 14h30 - Cádiz x Mirandés - Disney+
- 14h30 - Huesca x Leganés - Disney+
Campeonato Francês
- 15h45 - Nantes x PSG - CazéTV (YouTube)
Campeonato Alemão
- 10h30 - Atlas Delmenhorst x Borussia Mönchengladbach - Disney+
Copa da Alemanha
- 08h - Fv Engers x Eintracht Frankfurt - Disney+
- 10h30 - Lokomotive Leipzig x Schalke 04 - Disney+
- 10h30 - SSV Jahn Regensburg x Colônia - Disney+
- 10h30 - SSV Ulm x SV 07 Elversberg - Disney+
- 13h - Hallescher FC x Augsburg - Disney+
Copa da Itália
- 13h - Monza x Frosinone - SportyNet (YouTube)
- 13h30 - Parma x Pescara - SportyNet (YouTube)
- 15h45 - Cesena x Pisa - SportyNet (YouTube)
- 16h15 - Milan x Bari - SportyNet (YouTube)
Campeonato Holandês
- 07h15 - Go Ahead Eagles x Ajax - Disney+
- 09h30 - Twente x PSV - ESPN 2 e Disney+
- 11h45 - Volendam x AZ Alkmaar - Disney+
Campeonato Uruguaio
- 11h - River Plate-URU x Montevideo City Torque - Disney+
- 15h - Racing x Defensor Sporting - Disney+
- 17h30 - Plaza Colonia x Cerro - Disney+
Campeonato Português
- 16h30 - Sporting x Arouca - ESPN 4 e Disney+
Campeonato Argentino
- 14h - Defensa y Justicia x Newell's Old Boys - Disney+
- 18h30 - River Plate x Godoy Cruz - ESPN 4 e Disney+
- 20h30 - Independiente Rivadavia x Boca Juniors - ESPN 4 e Disney+
MLS
- 18h - New York City x Nashville - Apple TV+
- 20h - San Jose Earthquakes x San Diego FC - Space, HBO Max e Apple TV+
- 22h - Vancouver Whitecaps x Houston Dynamo - Apple TV+
NWSL (Liga feminina dos EUA)
- 17h - Gotham FC x Houston Dash - Canal GOAT
Outros campeonatos
- 06h - Fagiano Okayama x Kashiwa Reysol - Canal GOAT
- 09h - Haka x HJK Helsinki - OneFootball e TV do Zé (YouTube)
- 09h30 - Tromso x Brann - OneFootball
- 12h - Ham-kam x Bryne - OneFootball
- 12h - KFUM Oslo x Molde - OneFootball
- 12h - Kristiansund x Sandefjord - OneFootball
- 14h15 - Valerenga x Sarpsborg - OneFootball
- 14h - Sport Huancayo x Universitario - Fanatiz
- 17h - Melgar x Ayacucho - Fanatiz
- 14h45 - São Gonçalo x Bangu - TV Alerj e Cariocão TV (YouTube)
- 21h - Monterrey x Mazatlán - SportyNet (YouTube)
Onde assistir ao vivo o jogo do Atlético-MG; veja horário
O jogo Atlético-MG x Grêmio terá transmissão ao vivo na Globo, Premiere e Globoplay, às 16h.
Que horas é o jogo do Botafogo?
O jogo Botafogo x Palmeiras terá transmissão ao vivo no Prime Video, às 20h30.
Qual canal irá passar Manchester United x Arsenal?
O jogo Manchester United x Arsenal terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+, às 12h30.
Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?
Globo
- 16h - Atlético-MG x Grêmio - Brasileirão
- 16h - Santos x Vasco - Brasileirão
- 10h30 - Cruzeiro x RB Bragantino (F) - Brasileirão Feminino
- 10h30 - Palmeiras x Flamengo (F) - Brasileirão Feminino
SBT
Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo, 17.
Record
Nenhum jogo vai passar na Record neste domingo, 17.
Band
Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo, 17.
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
Sportv
- 10h30 - Cruzeiro x RB Bragantino (F)
- 10h30 - Palmeiras x Flamengo (F)
ESPN
- 10h - Chelsea x Crystal Palace - Campeonato Inglês
- 12h30 - Manchester United x Arsenal - Campeonato Inglês
- 16h - Chapecoense x Paysandu - Série B
- 18h30 - River Plate x Godoy Cruz - Campeonato Argentino
- 20h30 - Independiente Rivadavia x Boca Juniors - Campeonato Argentino
Premiere
- 16h - Atlético-MG x Grêmio - Brasileirão
- 16h - Santos x Vasco - Brasileirão
- 18h30 - Internacional x Flamengo - Brasileirão
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
Globoplay
- 16h - Atlético-MG x Grêmio - Brasileirão
- 16h - Santos x Vasco - Brasileirão
- 18h30 - Internacional x Flamengo - Brasileirão
Disney+
- Praticamente toda a agenda de jogos europeus e sul-americanos está disponível no Disney+
Prime Video
- 20h30 - Botafogo x Palmeiras - Brasileirão
CazéTV
- 15h45 - Nantes x PSG - Campeonato Francês
OneFootball
- Jogos do Campeonato Norueguês e Finlandês
SportyNet
- Jogos da Copa da Itália, Série C e MLS
Metrópoles (YouTube)
DAZN
- 19h - Náutico x Anápolis - Série C
Apple TV+
-
1/12
O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos.
(SãoPaulo_CopaLibertadores1)
-
2/12
O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos
(internacionallibertadores)
-
3/12
O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos
(palmeiras3)
-
4/12
O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos
(Santos FC)
-
5/12
O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos
(Time do Atlético Mineiro)
-
6/12
O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos.
(Flamengo)
-
7/12
(4º Corinthians: US$ 49,07)
-
8/12
O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos
(Grêmio)
-
9/12
Cruzeiro
(Cruzeiro)
-
10/12
Atlético-MG e Cruzeiro
(Atlético-MG e Cruzeiro)
-
11/12
O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos.
(FBL-BRA-CRUZEIRO-PALMEIRAS)
-
12/12
Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar.
(Fluminense)