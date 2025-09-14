Jogos de hoje, domingo, 14 de setembro: onde assistir ao vivo e horários

Os confrontos entre Manchester City e Manchester United pela Premier League, Milan e Bologna pela Série A Italiana, e Atlético-MG e Santos pelo Brasileirão são os grandes destaques do futebol deste domingo, 14 de setembro.
A agenda do dia também conta com jogos dos campeonatos Inglês, Alemão, Espanhol, Italiano, Francês, Uruguaio, Brasileirão e Copa Rio.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
Campeonato Italiano
- 7h30 - Roma x Torino - Disney+
- 10h - Atalanta x Lecce - Disney+
- 13h - Sassuolo x Lazio - ESPN 4 e Disney+
- 15h45 - Milan x Bologna - CazéTV e Disney+
Campeonato Inglês
- 8h - Southampton x Portsmouth - ESPN e Disney+
- 10h - Burnley x Liverpool - ESPN e Disney+
- 12h30 - Manchester City x Manchester United - ESPN e Disney+
Campeonato Inglês Feminino
- 8h - Leicester City (F) x Liverpool (F) - Canal GOAT
Campeonato Alemão (Segunda Divisão)
- 8h30 - Elversberg x Dynamo Dresden - OneFootball
- 8h30 - Greuther Furth x Kaiserslautern - OneFootball
- 8h30 - Preussen Munster x Fortuna Dusseldorf - OneFootball
Campeonato Alemão (Terceira Divisão)
- 8h30 - Osnabruck x Hansa Rostock - Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Espanhol
- 9h - Celta de Vigo x Girona - Disney+
- 11h15 - Levante x Real Bétis - Disney+
- 13h30 - Osasuna x Rayo Vallecano - Disney+
- 16h - Barcelona x Valencia - ESPN e Disney+
Campeonato Holandês
- 9h30 - Heracles x AZ Alkmaar - Disney+
Campeonato Francês
- 10h - Lille x Toulouse - CazéTV
- 12h15 - PSG x Lens - CazéTV
Campeonato Finlandês
- 10h - KUPS x Ilves Tampere - Canal GOAT e OneFootball
Brasileirão Feminino
- 10h30 - Corinthians (F) x Cruzeiro (F) - Globo, TV Brasil e Sportv
Campeonato Alemão
- 10h30 - St. Pauli x Augsburg - Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Uruguaio
- 10h30 - River Plate-URU x Progreso - Disney+
- 13h - Juventud x Montevideo City Torque - Disney+
- 15h30 - Danubio x Cerro - Disney+
- 20h30 - Miramar Misiones x Montevideo Wanderers - Disney+
Brasileirão
- 11h - RB Bragantino x Sport - Premiere
- 16h - Atlético-MG x Santos - Premiere
- 16h - Juventude x Flamengo - Prime Video
- 16h - Operário-PR x Cuiabá - Disney+
- 16h - Maranhão x Santa Cruz - Metrópoles (YouTube)
- 17h30 - São Paulo x Botafogo - Globo, ge tv e Premiere
- 20h30 - Vasco x Ceará - Sportv e Premiere
Campeonato Grego
- 12h - Kifisia x Panathinaikos - SportyNet (TV fechada e YouTube)
- 15h30 - OFI x PAOK - SportyNet (TV fechada e YouTube)
Campeonato Saudita
- 12h50 - Damac x NEOM - Canal GOAT
- 15h - Al Nassr x Al Kholood - Sportv e Canal GOAT
Campeonato Islandês
- 16h15 - Valur x Stjarnan - Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Português
- 16h30 - Braga x Gil Vicente - Disney+
Campeonato Argentino
- 17h30 - Rosario Central x Boca Juniors - ESPN 4 e Disney+
Brasileirão Série B
- 18h30 - Athletic x Botafogo-SP - Disney+
Brasileirão Série C
- 19h - Ponte Preta x Brusque - DAZN e SportyNet+
- 16h30 - Londrina x Floresta - DAZN e SportyNet+