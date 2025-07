Jogos de hoje, domingo, 13 de julho: onde assistir ao vivo e horários

O domingo, 13 de julho, promete emoções com o clássico nacional entre Corinthians x RB Bragantino e o confronto decisivo entre Cruzeiro x Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Outro grande destaque é a final do Mundial de Clubes entre Chelsea x PSG, além da estreia da seleção brasileira feminina na Copa América contra a Venezuela.

A programação do dia também conta com partidas das séries B, C e D do Brasileirão, Eurocopa Feminina, Campeonato Argentino, MLS e amistosos internacionais.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro - Série A

Campeonato Brasileiro - Série B

16h - Criciúma x Ferroviária - Disney+

18h30 - Chapecoense x Remo - Disney+

Campeonato Brasileiro - Série C

16h30 - Botafogo-PB x Londrina - SportyNet (TV e YouTube) e SportyNet+

16h30 - Guarani x Ituano - SportyNet+

19h - Figueirense x Náutico - DAZN e SportyNet+

19h - Caxias x Anápolis - SportyNet+

Campeonato Brasileiro - Série D

15h - Azuriz x Joinville - Metrópoles (YouTube)

15h - Tuna Luso x Manauara - Metrópoles (YouTube)

15h30 - Capital-DF x Ceilândia - Metrópoles (YouTube)

16h - Penedense x ASA - Metrópoles (YouTube)

17h - Santa Cruz x Santa Cruz-RN - Metrópoles (YouTube)

17h30 - Manaus x Águia de Marabá - Metrópoles (YouTube)

19h - América-RN x Central - Metrópoles (YouTube)

Copa Paulista

10h - Portuguesa Santista x São José - Ulisses TV (YouTube)

Mundial de Clubes (Final)

16h - Chelsea x PSG - DAZN, Globo, Sportv e CazéTV

Eurocopa Feminina

16h - Inglaterra (F) x País de Gales (F) - CazéTV

16h - Holanda (F) x França (F) - CazéTV

Copa América Feminina

21h - Brasil (F) x Venezuela (F) - Sportv

Amistoso Internacional

11h - Preston x Liverpool - SportyNet (TV e YouTube)

Campeonato Norueguês

12h - Rosenborg x Ham-Kam - OneFootball

14h15 - Brann x Viking - OneFootball

Campeonato Argentino

16h30 - Independiente Rivadavia x Newell's Old Boys - Disney+

18h45 - Argentinos Juniors x Boca Juniors - ESPN 4 e Disney+

21h - River Plate x Platense - ESPN 4 e Disney+

MLS

20h - St. Louis x Portland Timbers - Space, HBO Max e Apple TV

Campeonato Mexicano Feminino

20h - Atlético San Luis x Chivas Guadalajara - Disney+

