Jogos de hoje, domingo, 12; onde assistir e horários

Rodada do Brasileirão Série A e B, clássico pela Premier League, La Liga e Campeonato Italiano são os destaques deste domingo.

No Brasileirão, Corinthians e Grêmio se enfrentam em Porto Alegre com objetivos diferentes. O Timão precisa vencer para se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento, enquanto o Grêmio quer entrar na briga pelo título do Brasileirão.

Na Vila Belmiro, Santos e São Paulo se enfrentam em clássico que promete ser movimentado. O Peixe ainda busca se livrar de vez da parte de baixo da tabela, já o São Paulo, que venceu na rodada passada e chegou a 45 pontos, não corre risco de rebaixamento.

Em Bragança Paulista, Botafogo e RB Bragantino disputam uma final antecipada. Com diferença de apenas um ponto e duas posições no G4, uma vitória para qualquer lado pode indicar bom caminho em busca do título.

Na Europa, o destaque é para o confronto entre Chelsea e Manchester City em Londres. Os Citzens vem de vitória por 6 a 1 contra Bournemouth na rodada passada e buscam manter a boa fase para se isolar na liderança da Premier League.

Onde assistir ao vivo aos jogos de hoje; veja horário

Jogos do Brasileirão hoje

16h - Grêmio x Corinthians - Globo e Premiere

- Globo e Premiere 16h - RB Bragantino x Botafogo - Globo e Premiere

- Globo e Premiere 18h30 - Atlético-MG x Goiás - Premiere

18h30 - Bahia x Athletico PR - SporTV e Premiere

18h30 - Cuiabá x Fortaleza - Premiere

18h30 - Santos x São Paulo - Premiere

- Premiere 18h30 - Vasco x América-MG - Premiere

Jogos do Brasileirão Série B hoje

15h45 - Ceará x Mirassol - Band e Premiere

18h - Novorizontino x Vitória - Band e Premiere

Jogos da Premier League hoje

11h - Aston Villa x Fulham - Star+

11h - Brighton x Sheffield United - ESPN e Star+

11h - Liverpool x Brentford - Star+

11h - West Ham x Nottingham Forest - Star+

13h30 - Chelsea x Manchester City - ESPN e Star+

Jogos do Campeonato Italiano hoje

08h30 - Napoli x Empoli - ESPN e Star+

11h - Fiorentina x Bologna - Star+

11h - Udinese x Atalanta - Star+

14h - Lazio x Roma - Star+

16h45 - Inter de Milão x Frosinone - ESPN 3 e Star+

Jogos do Campeonato Alemão hoje

11h30 - Bayer Leverkusen x Union Berlin - OneFootball (app)

La Liga

12h15 - Barcelona x Alavés - Star+

14h30 - Sevilla x Real Betis - Star+

17h - Atlético de Madrid x Villarreal - Star+

Jogos do Campeonato Argentino hoje

16h45 - Boca Juniors x Newells Old Boys - ESPN 4 e Star+

Jogos do Campeonato Francês hoje

16h45 - Lens x Olympique de Marselha - Star+

13h05 - Rennes x Lyon - Star+

Jogos do Campeonato Português hoje

17h30 - Benfica x Sporting - Star+

Jogos do Campeonato Holandês hoje

10h30 - Almere x Ajax - Star+

08h15 - PSV x Zwolle - Star+

OneFootball