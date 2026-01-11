Jogos de hoje, domingo, 11 de janeiro, onde assistir ao vivo e horários

O clássico Barcelona x Real Madrid pela final da Supercopa da Espanha e o confronto entre Flamengo e Portuguesa-RJ pelo Campeonato Carioca são os grandes destaques do futebol neste domingo, 11. O dia ainda terá partidas importantes como Manchester United x Brighton pela Copa da Inglaterra, e Inter de Milão x Napoli no Campeonato Italiano.
A agenda também está recheada com jogos da Copinha, Campeonato Paulista, Copa da França, Campeonato Alemão, entre outros.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
Supercopa da Espanha
- 16h - Barcelona x Real Madrid - ESPN e Disney+
Campeonato Carioca
- 18h - Flamengo x Portuguesa-RJ - Globo e Premiere
Copa da Inglaterra
- 9h - Derby County x Leeds - ESPN e Disney+
- 11h - Portsmouth x Arsenal - ESPN e Disney+
- 11h30 - West Ham x Queens Park Rangers - ESPN 4 e Disney+
- 11h30 - Swansea x West Bromwich - Disney+
- 11h30 - Hull City x Blackburn - Disney+
- 13h30 - Manchester United x Brighton - Disney+
Campeonato Italiano
- 8h30 - Lecce x Parma - Disney+
- 11h - Fiorentina x Milan - CazéTV e Disney+
- 14h - Hellas Verona x Lazio - Xsports e Disney+
- 16h45 - Inter de Milão x Napoli - ESPN 4 e Disney+
Campeonato Paulista
- 16h - Corinthians x Ponte Preta - TNT e HBO Max
- 17h - Velo Clube x Botafogo-SP - HBO Max
- 18h15 - Noroeste x RB Bragantino - HBO Max
- 20h30 - Mirassol x São Paulo - Record, CazéTV e HBO Max
Copinha
- 8h45 - Água Santa x Brasiliense - Paulistão (YouTube)
- 8h45 - Batalhão x Monte Roraima - Paulistão (YouTube)
- 11h - Palmeiras x Remo - Record e Xsports (TV e YouTube)
- 11h - Sfera x Fluminense - Record e Xsports (YouTube)
Campeonato Alemão
- 11h30 - Borussia Mönchengladbach x Augsburg - Canal GOAT e OneFootball
- 13h30 - Bayern x Wolfsburg - RedeTV!, CazéTV, Sportv e OneFootball
Campeonato Espanhol
- 10h - Rayo Vallecano x Mallorca - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- 12h15 - Levante x Espanyol - ESPN 2 e Disney+
Campeonato Holandês
- 8h15 - Heerenveen x Feyenoord - Disney+
- 10h30 - Telstar x Ajax - ESPN 3 e Disney+
Campeonato Gaúcho
- 18h - Internacional x Novo Hamburgo - RBS TV, Sportv e Premiere
Campeonato Mineiro
- 18h - Atlético-MG x Betim - Globo, ge tv e Premiere
- 19h30 - América-MG x Athletic - SportyNet (TV e YouTube) e Premiere
Campeonato Cearense
- 16h - Maranguape x Tirol - FCFTV
- 18h - Ferroviário x Fortaleza - TV Verdes Mares, Canal GOAT, TVC e FCFTV
Campeonato Paranaense
- 16h - Andraus x São Joseense - Canal GOAT
- 16h - Foz do Iguaçu x Azuriz - Canal GOAT
- 17h30 - Cianorte x Athletico-PR - Canal GOAT
- 18h30 - Galo Maringá x FC Cascavel - Canal GOAT
Campeonato Goiano
- 10h - Anapolina x Inhumas - TV Brasil Central
- 16h - Goiás x Goiatuba - TV Brasil Central
Campeonato Baiano
- 16h - Bahia x Jequié - TV Brasil, TVE Bahia e TV Green
Campeonato Pernambucano
- 17h - Santa Cruz x Decisão - Canal GOAT e TV FPF Betnacional
Outros destaques
- 17h - Lille x Lyon - Copa da França - SportyNet (TV e YouTube)
- 21h - River Plate x Millonarios - Amistoso - Disney+
- 22h - Atlético San Luis x Tigres - Campeonato Mexicano - Disney+
Onde assistir ao vivo o clássico Barcelona x Real Madrid hoje?
O jogo Barcelona x Real Madrid terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+, às 16h.
Qual canal vai passar Flamengo x Portuguesa-RJ hoje pelo Carioca?
O jogo Flamengo x Portuguesa-RJ terá transmissão ao vivo na Globo e Premiere, às 18h.
Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?
Globo
- 18h - Flamengo x Portuguesa-RJ - Campeonato Carioca
- 18h - Atlético-MG x Betim - Campeonato Mineiro (TV Globo Minas)
Record
- 11h - Palmeiras x Remo - Copinha
- 11h - Sfera x Fluminense - Copinha
- 20h30 - Mirassol x São Paulo - Paulistão
RedeTV!
- 13h30 - Bayern x Wolfsburg - Campeonato Alemão
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
ESPN
- 9h - Derby County x Leeds - Copa da Inglaterra
- 11h - Portsmouth x Arsenal - Copa da Inglaterra
- 16h - Barcelona x Real Madrid - Supercopa da Espanha
ESPN 4
- 9h - Chelsea (F) x West Ham (F) - Inglês Feminino
- 11h30 - West Ham x Queens Park Rangers - Copa da Inglaterra
- 16h45 - Inter de Milão x Napoli - Campeonato Italiano
Sportv
- 13h30 - Bayern x Wolfsburg - Campeonato Alemão
- 18h - Internacional x Novo Hamburgo - Gauchão
Premiere
- 18h - Flamengo x Portuguesa-RJ - Carioca
- 18h - Atlético-MG x Betim - Mineiro
- 18h - Internacional x Novo Hamburgo - Gauchão
- 19h30 - América-MG x Athletic - Mineiro
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
Disney+
(transmite todos os jogos indicados na programação via ESPN/Star, incluindo Premier League, La Liga, Copa da Inglaterra, Italiano, Supercopa da Espanha etc.)
HBO Max
- 16h - Corinthians x Ponte Preta - Paulistão
- 17h - Velo Clube x Botafogo-SP - Paulistão
- 18h15 - Noroeste x RB Bragantino - Paulistão
- 20h30 - Mirassol x São Paulo - Paulistão
CazéTV (YouTube)
- 11h - Fiorentina x Milan - Campeonato Italiano
- 13h30 - Bayern x Wolfsburg - Campeonato Alemão
- 20h30 - Mirassol x São Paulo - Paulistão
Canal GOAT (YouTube)
Transmite diversos jogos estaduais (Paranaense, Cearense, Pernambucano) e o Campeonato Alemão.
Paulistão (YouTube)
- 8h45 - Água Santa x Brasiliense - Copinha
- 8h45 - Batalhão x Monte Roraima - Copinha
Xsports (YouTube e TV)
- 11h - Palmeiras x Remo - Copinha
- 11h - Sfera x Fluminense - Copinha
- 14h - Hellas Verona x Lazio - Campeonato Italiano
Globoplay
- 18h - Flamengo x Portuguesa-RJ - Carioca (via Premiere e Globo)
- 18h - Atlético-MG x Betim - Mineiro (via Globo Minas)
- 18h - Internacional x Novo Hamburgo - Gauchão (via Sportv)