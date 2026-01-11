Esporte

Jogos de hoje, domingo, 11 de janeiro, onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos deste domingo online e na TV por assinatura

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 07h31.

Última atualização em 11 de janeiro de 2026 às 07h54.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

O clássico Barcelona x Real Madrid pela final da Supercopa da Espanha e o confronto entre Flamengo e Portuguesa-RJ pelo Campeonato Carioca são os grandes destaques do futebol neste domingo, 11. O dia ainda terá partidas importantes como Manchester United x Brighton pela Copa da Inglaterra, e Inter de Milão x Napoli no Campeonato Italiano.

A agenda também está recheada com jogos da Copinha, Campeonato Paulista, Copa da França, Campeonato Alemão, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Supercopa da Espanha

  • 16h - Barcelona x Real Madrid - ESPN e Disney+

Campeonato Carioca

Copa da Inglaterra

  • 9h - Derby County x Leeds - ESPN e Disney+
  • 11h - Portsmouth x Arsenal - ESPN e Disney+
  • 11h30 - West Ham x Queens Park Rangers - ESPN 4 e Disney+
  • 11h30 - Swansea x West Bromwich - Disney+
  • 11h30 - Hull City x Blackburn - Disney+
  • 13h30 - Manchester United x Brighton - Disney+

Campeonato Italiano

  • 8h30 - Lecce x Parma - Disney+
  • 11h - Fiorentina x Milan - CazéTV e Disney+
  • 14h - Hellas Verona x Lazio - Xsports e Disney+
  • 16h45 - Inter de Milão x Napoli - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Paulista

  • 16h - Corinthians x Ponte Preta - TNT e HBO Max
  • 17h - Velo Clube x Botafogo-SP - HBO Max
  • 18h15 - Noroeste x RB Bragantino - HBO Max
  • 20h30 - Mirassol x São Paulo - Record, CazéTV e HBO Max

Copinha

  • 8h45 - Água Santa x Brasiliense - Paulistão (YouTube)
  • 8h45 - Batalhão x Monte Roraima - Paulistão (YouTube)
  • 11h - Palmeiras x Remo - Record e Xsports (TV e YouTube)
  • 11h - Sfera x Fluminense - Record e Xsports (YouTube)

Campeonato Alemão

  • 11h30 - Borussia Mönchengladbach x Augsburg - Canal GOAT e OneFootball
  • 13h30 - Bayern x Wolfsburg - RedeTV!, CazéTV, Sportv e OneFootball

Campeonato Espanhol

  • 10h - Rayo Vallecano x Mallorca - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
  • 12h15 - Levante x Espanyol - ESPN 2 e Disney+

Campeonato Holandês

  • 8h15 - Heerenveen x Feyenoord - Disney+
  • 10h30 - Telstar x Ajax - ESPN 3 e Disney+

Campeonato Gaúcho

  • 18h - Internacional x Novo Hamburgo - RBS TV, Sportv e Premiere

Campeonato Mineiro

  • 18h - Atlético-MG x Betim - Globo, ge tv e Premiere
  • 19h30 - América-MG x Athletic - SportyNet (TV e YouTube) e Premiere

Campeonato Cearense

  • 16h - Maranguape x Tirol - FCFTV
  • 18h - Ferroviário x Fortaleza - TV Verdes Mares, Canal GOAT, TVC e FCFTV

Campeonato Paranaense

  • 16h - Andraus x São Joseense - Canal GOAT
  • 16h - Foz do Iguaçu x Azuriz - Canal GOAT
  • 17h30 - Cianorte x Athletico-PR - Canal GOAT
  • 18h30 - Galo Maringá x FC Cascavel - Canal GOAT

Campeonato Goiano

  • 10h - Anapolina x Inhumas - TV Brasil Central
  • 16h - Goiás x Goiatuba - TV Brasil Central

Campeonato Baiano

  • 16h - Bahia x Jequié - TV Brasil, TVE Bahia e TV Green

Campeonato Pernambucano

  • 17h - Santa Cruz x Decisão - Canal GOAT e TV FPF Betnacional

Outros destaques

  • 17h - Lille x Lyon - Copa da França - SportyNet (TV e YouTube)
  • 21h - River Plate x Millonarios - Amistoso - Disney+
  • 22h - Atlético San Luis x Tigres - Campeonato Mexicano - Disney+

Onde assistir ao vivo o clássico Barcelona x Real Madrid hoje?

O jogo Barcelona x Real Madrid terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+, às 16h.

Qual canal vai passar Flamengo x Portuguesa-RJ hoje pelo Carioca?

O jogo Flamengo x Portuguesa-RJ terá transmissão ao vivo na Globo e Premiere, às 18h.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

  • 18h - Flamengo x Portuguesa-RJ - Campeonato Carioca
  • 18h - Atlético-MG x Betim - Campeonato Mineiro (TV Globo Minas)

Record

  • 11h - Palmeiras x Remo - Copinha
  • 11h - Sfera x Fluminense - Copinha
  • 20h30 - Mirassol x São Paulo - Paulistão

RedeTV!

  • 13h30 - Bayern x Wolfsburg - Campeonato Alemão

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

ESPN

  • 9h - Derby County x Leeds - Copa da Inglaterra
  • 11h - Portsmouth x Arsenal - Copa da Inglaterra
  • 16h - Barcelona x Real Madrid - Supercopa da Espanha

ESPN 4

  • 9h - Chelsea (F) x West Ham (F) - Inglês Feminino
  • 11h30 - West Ham x Queens Park Rangers - Copa da Inglaterra
  • 16h45 - Inter de Milão x Napoli - Campeonato Italiano

Sportv

  • 13h30 - Bayern x Wolfsburg - Campeonato Alemão
  • 18h - Internacional x Novo Hamburgo - Gauchão

Premiere

  • 18h - Flamengo x Portuguesa-RJ - Carioca
  • 18h - Atlético-MG x Betim - Mineiro
  • 18h - Internacional x Novo Hamburgo - Gauchão
  • 19h30 - América-MG x Athletic - Mineiro

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

(transmite todos os jogos indicados na programação via ESPN/Star, incluindo Premier League, La Liga, Copa da Inglaterra, Italiano, Supercopa da Espanha etc.)

HBO Max

  • 16h - Corinthians x Ponte Preta - Paulistão
  • 17h - Velo Clube x Botafogo-SP - Paulistão
  • 18h15 - Noroeste x RB Bragantino - Paulistão
  • 20h30 - Mirassol x São Paulo - Paulistão

CazéTV (YouTube)

  • 11h - Fiorentina x Milan - Campeonato Italiano
  • 13h30 - Bayern x Wolfsburg - Campeonato Alemão
  • 20h30 - Mirassol x São Paulo - Paulistão

Canal GOAT (YouTube)

Transmite diversos jogos estaduais (Paranaense, Cearense, Pernambucano) e o Campeonato Alemão.

Paulistão (YouTube)

  • 8h45 - Água Santa x Brasiliense - Copinha
  • 8h45 - Batalhão x Monte Roraima - Copinha

Xsports (YouTube e TV)

  • 11h - Palmeiras x Remo - Copinha
  • 11h - Sfera x Fluminense - Copinha
  • 14h - Hellas Verona x Lazio - Campeonato Italiano

Globoplay

  • 18h - Flamengo x Portuguesa-RJ - Carioca (via Premiere e Globo)
  • 18h - Atlético-MG x Betim - Mineiro (via Globo Minas)
  • 18h - Internacional x Novo Hamburgo - Gauchão (via Sportv)
Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogos
Próximo

Mais de Esporte

Flamengo x Portuguesa-RJ: onde assistir e horário pelo Campeonato Carioca

Atlético-MG x Betim: onde assistir e horário pelo Campeonato Mineiro

São Paulo x Mirassol: onde assistir e horário pelo Campeonato Paulista

Portuguesa x Palmeiras: onde assistir e horário pelo Campeonato Paulista

Mais na Exame

Casual

Dona do tempo: Audemars Piguet comemora 150 anos de inovação

Negócios

Ele não tem nem 30 anos e já fatura R$ 12 milhões com pão, sorvete e drinks

Pop

‘O Senhor dos Anéis’: trilogia retorna em celebração aos 25 anos

Mundo

Acordo Mercosul-União Europeia: idas e vindas desde 1999