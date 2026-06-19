Jogos de hoje da Copa do Mundo 2026: veja as partidas desta sexta-feira, 19

Nesta sexta-feira, 19, a bola vai rolar para mais quatro jogos da segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A rodada envolve os grupos C e D, e o Brasil vai encarar o Haiti.

A primeira partida do dia será de um dos donos da casa: os Estados Unidos encaram a Austrália, e o duelo valerá a liderança do Grupo D. A partida acontecerá às 16h (horário de Brasília), no Lumen Field, em Seattle.

Na sequência, pelo Grupo C, Escócia e Marrocos se enfrentam. Os escoceses venceram na estreia e querem se manter 100%, enquanto os marroquinos buscam o primeiro triunfo após empatarem no primeiro jogo contra o Brasil. O duelo será às 19h (horário de Brasília), no Gillette Stadium, em Boston.

Já às 21h30 (horário de Brasília) será a vez do Brasil entrar em campo em busca de sua primeira vitória, após começar a Copa do Mundo empatando com a seleção de Marrocos. A Seleção encara o Haiti, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Por fim, fechando o dia de jogos, à meia-noite, Turquia e Paraguai duelam pelo Grupo D. Ambos perderam na primeira rodada e buscam a vitória para não se complicarem no torneio. O confronto será no Levi’s Stadium, em Santa Clara.

Onde assistir aos jogos de hoje, sexta-feira, 19

Estados Unidos x Austrália - CazéTV

Escócia x Marrocos - CazéTV

Brasil x Haiti - CazéTV, Globo, SporTV, NSports, SBT e ge.tv

Turquia x Paraguai - CazéTV, Globo e SporTV