Jogos de hoje da Copa do Mundo 2026: veja as partidas desta sexta, 26

Nesta sexta-feira, dia 26, a bola vai rolar para a 3ª e última rodada da fase de grupos das chaves G, H e I da Copa do Mundo de 2026. O destaque fica para o duelo entre Noruega e França e para o Uruguai, que busca a classificação.

O jogo começa às 16h (horário de Brasília) para os jogos do Grupo I. Noruegueses e franceses se enfrentam no Gillette Stadium, em Foxborough. Já Senegal terá pela frente o Iraque, no BMO Field, em Toronto.

França e Noruega, com 6 pontos cada, brigam pela primeira colocação do grupo. Já o duelo entre senegaleses e iraquianos, que ainda não pontuaram, pode envolver uma vaga entre os melhores terceiros colocados do torneio.

Já às 21h (horário de Brasília), será a vez do Grupo H entrar em campo. O Uruguai encara a Espanha, no Estádio Akron, em Guadalajara, enquanto Cabo Verde e Arábia Saudita se enfrentam no NRG Stadium, em Houston.

Os uruguaios, com 2 pontos, precisam de uma vitória para avançar, enquanto os espanhóis, com 4 pontos, dependem apenas de si para confirmar a 1ª colocação do grupo. Já os cabo-verdianos somam 2 pontos e os sauditas, 1. Assim, brigam diretamente por uma vaga.

Por fim, na virada de sexta para sábado, à meia-noite, será a vez da chave G. A Bélgica enfrenta a Nova Zelândia, no BC Place, em Vancouver, e o Egito encara o Irã, no Lumen Field, em Seattle.

Com 4 pontos, os egípcios têm a situação mais confortável e só dependem de si para avançar. Belgas e iranianos têm 2 pontos cada, enquanto os neozelandeses têm 1. Ou seja, quem vencer garante a vaga.

Onde assistir aos jogos de hoje, sexta, 26