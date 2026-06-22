Jogos de hoje da Copa do Mundo 2026: veja as partidas desta segunda-feira, 22

Lionel Messi: após show na primeira rodada, o craque argentino encara a Áustria (AFP)
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Publicado em 22 de junho de 2026 às 07h01.
Nesta segunda-feira, 22, mais oito seleções voltam a campo pela segunda rodada dos grupos I e J. O destaque fica para craques como Messi, Mbappé e Haaland, que estarão em campo
A primeira partida do dia será entre Argentina e Áustria, em duelo válido pelo Grupo J. Ambas começaram o torneio com vitória. Assim, o confronto valerá a liderança da chave. A partida acontecerá às 14h (horário de Brasília), no AT&T Stadium, em Dallas.
Na sequência, pelo Grupo I, a França enfrenta o Iraque. Os franceses começaram bem a Copa e venceram na 1ª rodada, enquanto os iraquianos perderam e querem surpreender. O duelo será às 18h (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.
Já às 21h (horário de Brasília) será a vez de Noruega e Senegal. Os noruegueses entram em campo buscando sua segunda vitória, enquanto os senegaleses querem se recuperar da derrota na estreia. O duelo será no MetLife Stadium, em Nova Jersey.
Por fim, à meia-noite (0h, horário de Brasília), Jordânia e Argélia duelam pelo Grupo J. As duas equipes perderam na primeira rodada e vão a campo em busca da vitória. O confronto será no Levi’s Stadium, em Santa Clara.
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