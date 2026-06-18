Jogos de hoje da Copa do Mundo 2026: veja as partidas desta quinta-feira, 18

Nesta quinta-feira, 18, será aberta oficialmente a segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar para os grupos A e B.

A primeira partida do dia será entre República Tcheca e África do Sul. As duas equipes entram em campo pressionadas e precisando da vitória após estrearem com derrota. O duelo é válido pelo Grupo A e acontecerá às 13h (horário de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

Na sequência, pelo Grupo B, Suíça e Bósnia e Herzegovina se enfrentam após ambos terem empatado na primeira rodada. O duelo será às 16h (horário de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles.

Já às 19h (horário de Brasília), será a vez de Canadá e Catar medirem forças, também pelo Grupo B. As equipes estrearam com empate e buscam o primeiro triunfo no torneio. O duelo será no Estádio BC Place, em Vancouver.

Por fim, fechando a quinta-feira de jogos, México e Coreia do Sul duelam pela liderança do Grupo A. Ambos venceram na primeira rodada. O confronto será às 22h (horário de Brasília), no Estádio Akron, em Guadalajara.

Onde assistir aos jogos de hoje, quinta-feira, 18

República Tcheca x África do Sul - CazéTV

Suíça x Bósnia e Herzegovina - CazéTV, Globo, SporTV, NSports, SBT e ge.tv

Canadá x Catar - CazéTV

México x Coreia do Sul - CazéTV, Globo e SporTV