Jogos de hoje da Copa do Mundo 2026: veja as partidas desta quinta, 25

Nesta quinta-feira, 25, a bola vai rolar para mais seis partidas da terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O destaque fica para os jogos do Grupo F, que definirão os classificados da chave e o próximo adversário do Brasil no mata-mata.

A programação começa às 17h (horário de Brasília), com os confrontos do Grupo E. Já classificada e garantida na liderança da chave, a Alemanha enfrenta o Equador, em Nova Jersey.

A seleção sul-americana ainda luta por uma vaga na próxima fase. Com apenas um ponto nas duas primeiras rodadas, o Equador precisa vencer para continuar com chances de avançar ao mata-mata.

No mesmo horário, Curaçao e Costa do Marfim fazem um confronto direto na Filadélfia. Os africanos ocupam a segunda colocação após vencerem o Equador e jogam pelo empate. Já os caribenhos, estreantes em Copas do Mundo, somam um ponto e dependem de uma vitória para seguir sonhando com a classificação.

Às 20h (horário de Brasília), será a vez do Grupo F, que interessa diretamente ao Brasil. A Holanda enfrenta a Tunísia, em Kansas City, enquanto Japão e Suécia duelam em Dallas.

O desfecho da chave definirá o próximo adversário da Seleção Brasileira, que enfrentará o segundo colocado do grupo. A Holanda lidera com quatro pontos, à frente do Japão no critério de gols marcados. A Suécia aparece logo atrás, com três.

Caso holandeses e japoneses vençam seus compromissos, o saldo de gols definirá quem terminará em primeiro e em segundo lugar. Mesmo em caso de derrota, Holanda, Japão e Suécia ainda podem avançar como uma das melhores terceiras colocadas.

Por fim, às 23h (horário de Brasília), será a vez do Grupo D. Em San Francisco, Paraguai e Austrália disputam diretamente a segunda posição da chave. Os australianos têm vantagem no saldo de gols e jogam pelo empate, enquanto os paraguaios precisam vencer para ultrapassar o adversário.

No outro confronto, os Estados Unidos enfrentam a Turquia, em Los Angeles. Com duas vitórias nas primeiras rodadas, os anfitriões já asseguraram a liderança do grupo. Do outro lado, os turcos chegam eliminados após duas derrotas e sem marcar gols na competição.

Onde assistir aos jogos de hoje, quinta, 25

Equador x Alemanha - TV Globo, sportv, getv, Globoplay, ge.globo, SBT, NSports e CazéTV

- TV Globo, sportv, getv, Globoplay, ge.globo, SBT, NSports e CazéTV Curaçao x Costa do Marfim - sportv2 e CazéTV

- sportv2 e CazéTV Japão x Suécia - TV Globo, sportv, Globoplay, ge.globo e CazéTV

- TV Globo, sportv, Globoplay, ge.globo e CazéTV Tunísia x Holanda - CazéTV

- CazéTV Turquia x Estados Unidos - TV Globo, sportv, Globoplay, ge.globo e CazéTV

- TV Globo, sportv, Globoplay, ge.globo e CazéTV Paraguai x Austrália - CazéTV

Quais foram os resultados dos jogos de ontem?

Na quarta-feira, 24, a terceira rodada da fase de grupos teve vitória do Brasil sobre a Escócia, além de triunfos de Suíça, Bósnia e Herzegovina, Marrocos, México e África do Sul.

Quarta-feira, 24 de junho de 2026