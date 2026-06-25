Jogos de hoje da Copa do Mundo 2026: veja as partidas desta quinta, 25

Crysencio Summerville, da Holanda, comemora com o companheiro de equipe Memphis Depay: seleção holandesa joga nesta quinta-feira, 25, contra Tunísia (Lars Baron/Getty Images/AFP)
Repórter
Publicado em 25 de junho de 2026 às 05h22.
Nesta quinta-feira, 25, a bola vai rolar para mais seis partidas da terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O destaque fica para os jogos do Grupo F, que definirão os classificados da chave e o próximo adversário do Brasil no mata-mata.
A programação começa às 17h (horário de Brasília), com os confrontos do Grupo E. Já classificada e garantida na liderança da chave, a Alemanha enfrenta o Equador, em Nova Jersey.
A seleção sul-americana ainda luta por uma vaga na próxima fase. Com apenas um ponto nas duas primeiras rodadas, o Equador precisa vencer para continuar com chances de avançar ao mata-mata.
No mesmo horário, Curaçao e Costa do Marfim fazem um confronto direto na Filadélfia. Os africanos ocupam a segunda colocação após vencerem o Equador e jogam pelo empate. Já os caribenhos, estreantes em Copas do Mundo, somam um ponto e dependem de uma vitória para seguir sonhando com a classificação.
Às 20h (horário de Brasília), será a vez do Grupo F, que interessa diretamente ao Brasil. A Holanda enfrenta a Tunísia, em Kansas City, enquanto Japão e Suécia duelam em Dallas.
O desfecho da chave definirá o próximo adversário da Seleção Brasileira, que enfrentará o segundo colocado do grupo. A Holanda lidera com quatro pontos, à frente do Japão no critério de gols marcados. A Suécia aparece logo atrás, com três.
Caso holandeses e japoneses vençam seus compromissos, o saldo de gols definirá quem terminará em primeiro e em segundo lugar. Mesmo em caso de derrota, Holanda, Japão e Suécia ainda podem avançar como uma das melhores terceiras colocadas.
Por fim, às 23h (horário de Brasília), será a vez do Grupo D. Em San Francisco, Paraguai e Austrália disputam diretamente a segunda posição da chave. Os australianos têm vantagem no saldo de gols e jogam pelo empate, enquanto os paraguaios precisam vencer para ultrapassar o adversário.
No outro confronto, os Estados Unidos enfrentam a Turquia, em Los Angeles. Com duas vitórias nas primeiras rodadas, os anfitriões já asseguraram a liderança do grupo. Do outro lado, os turcos chegam eliminados após duas derrotas e sem marcar gols na competição.
Na quarta-feira, 24, a terceira rodada da fase de grupos teve vitória do Brasil sobre a Escócia, além de triunfos de Suíça, Bósnia e Herzegovina, Marrocos, México e África do Sul.