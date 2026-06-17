Jogos de hoje da Copa do Mundo 2026: veja as partidas desta quarta-feira

Copa do Mundo de 2026 segue a todo vapor e, nesta quarta-feira, 17, acontecem os últimos jogos da primeira rodada. Assim, a bola vai rolar para os grupos K e L.

A expectativa fica por conta das estreias de Inglaterra e Portugal. Os ingleses, que contam com Harry Kane como principal esperança, encaram a Croácia às 17h (de Brasília), no Estádio de Dallas, nos Estados Unidos.

Já os portugueses terão pela frente a República Democrática do Congo, que chega ao Mundial após passar pela repescagem. O duelo será no NRG Stadium, em Houston (EUA), às 14h, abrindo os jogos desta quarta-feira.

Além disso, pelo grupo da Inglaterra, Gana e Panamá se enfrentam às 20h, no Estádio BMO Field, em Toronto, no Canadá.

Por fim, uma seleção sul-americana fecha o dia de jogos. A Colômbia vai encarar o Uzbequistão, no Estádio Azteca, na Cidade do México, às 23h. O confronto é válido pelo Grupo K, o mesmo de Portugal.

Onde assistir aos jogos de hoje, quarta-feira, 17