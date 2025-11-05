Esporte

Jogos de hoje, 5 de novembro, quarta-feira: onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta quarta-feira, 5 de novembro, online e na TV por assinatura.

Mateus Omena

Repórter

5 de novembro de 2025

O futebol desta quarta-feira, 5, traz uma programação intensa com destaque para o Mundial Sub-17, a UEFA Champions League, e as competições nacionais, incluindo o Brasileirão e o Campeonato Alemão Feminino.

Mundial Sub-17

  • 9h30 - Panamá sub-17 x Irlanda sub-17 - FIFA+
  • 9h30 - Tadjiquistão sub-17 x República Tcheca sub-17 - FIFA+
  • 10h - Paraguai sub-17 x Uzbequistão sub-17 - FIFA+
  • 10h - Áustria sub-17 x Arábia Saudita sub-17 - FIFA+
  • 10h30 - Mali sub-17 x Nova Zelândia sub-17 - FIFA+
  • 12h - EUA sub-17 x Burkina Faso sub-17 - FIFA+
  • 12h30 - Brasil sub-17 (F) x Coreia do Norte sub-17 (F) - CazéTV e FIFA+
  • 12h45 - Canadá sub-17 x Uganda sub-17 - FIFA+
  • 12h45 - França sub-17 x Chile sub-17 - FIFA+

UEFA Youth League

  • 10h - Ajax sub-19 x Galatasaray sub-19 - UEFA.tv
  • 12h - Newcastle sub-19 x Athletic Bilbao sub-19 - UEFA.tv

AFC Champions League e AFC Champions League Elite

  • 7h - Vissel Kobe x Ulsan HD - Disney+
  • 15h15 - Al Nassr x Goa - ESPN 4 e Disney+

UEFA Champions League

  • 14h45 - Qarabag x Chelsea - TNT e HBO Max
  • 14h45 - Pafos x Villarreal - Space e HBO Max
  • 17h - Club Brugge x Barcelona - TNT e HBO Max
  • 17h - Newcastle x Athletic Bilbao - Space e HBO Max
  • 17h - Manchester City x Borussia Dortmund - HBO Max
  • 17h - Inter de Milão x Kairat - HBO Max
  • 17h - Olympique de Marseille x Atalanta - HBO Max
  • 17h - Benfica x Bayer Leverkusen - HBO Max
  • 17h - Ajax x Galatasaray - HBO Max

Competições Nacionais e Femininas

  • 15h - Eintracht Frankfurt (F) x Colônia (F) (Campeonato Alemão Feminino) - DAZN
  • 15h30 - São Paulo sub-20 x Grêmio sub-20 (Copa do Brasil sub-20 - Oitavas) - Sportv
  • 16h - Holanda sub-17 (F) x México sub-17 (F) (Mundial Feminino sub-17 - Semifinal) - CazéTV e FIFA+
  • 19h - RB Bragantino x Corinthians (Brasileirão) - Premiere
  • 19h - Sport x Juventude (Brasileirão) - Premiere
  • 19h - Vitória x Internacional (Brasileirão) - Premiere
  • 19h30 - Botafogo x Vasco (Brasileirão) - Prime Video
  • 20h - Atlético-MG x Bahia (Brasileirão) - Premiere
  • 20h - Grêmio x Cruzeiro (Brasileirão) - Premiere
  • 20h - Mount Pleasant x Defence Force (Copa do Caribe - Semifinal) - Disney+
  • 21h10 - Independiente Rivadavia x Argentinos Juniors (Copa da Argentina - Final) - Xsports
  • 21h30 - São Paulo x Flamengo (Brasileirão) - Globo, ge tv e Premiere
