Jogos de hoje, 3 de novembro, segunda-feira: onde assistir ao vivo e horários

O futebol desta segunda-feira, 3 de novembro, traz uma agenda recheada de jogos importantes, com destaque para o Mundial Sub-17. Além disso, teremos grandes partidas no Campeonato Brasileiro Série B, competições europeias e também jogos pela AFC Champions League.

O dia conta com confrontos de seleções sub-17 no torneio mundial, além de disputas intensas nos campeonatos nacionais da Europa, como o Campeonato Italiano, Campeonato Espanhol e a Premier League inglesa.

Veja horários e onde assistir aos jogos de futebol de hoje:

Mundial Sub-17:

9h30 - Costa Rica sub-17 x Emirados Árabes Unidos sub-17 - FIFA+

- Costa Rica sub-17 x Emirados Árabes Unidos sub-17 - 9h30 - África do Sul sub-17 x Bolívia sub-17 - FIFA+

- África do Sul sub-17 x Bolívia sub-17 - 10h - Senegal sub-17 x Croácia sub-17 - FIFA+

- Senegal sub-17 x Croácia sub-17 - 10h30 - Japão sub-17 x Marrocos sub-17 - FIFA+

- Japão sub-17 x Marrocos sub-17 - 11h45 - Argentina sub-17 x Bélgica sub-17 - CazéTV e FIFA+

- Argentina sub-17 x Bélgica sub-17 - 12h15 - Nova Caledônia sub-17 x Portugal sub-17 - FIFA+

- Nova Caledônia sub-17 x Portugal sub-17 - 12h45 - Catar sub-17 x Itália sub-17 - FIFA+

- Catar sub-17 x Itália sub-17 - 12h45 - Tunísia sub-17 x Fiji sub-17 - FIFA+

Campeonatos Nacionais e Internacional:

14h - Alanyaspor x Gaziantep (Campeonato Turco) - Disney+

- Alanyaspor x Gaziantep (Campeonato Turco) - 14h30 - Sassuolo x Genoa (Campeonato Italiano) - Disney+

- Sassuolo x Genoa (Campeonato Italiano) - 15h15 - Al Gharafa x Al Hilal (AFC Champions League Elite) - ESPN 3 e Disney+

- Al Gharafa x Al Hilal (AFC Champions League Elite) - 16h - Jong PSV x Willem II (Campeonato Holandês - Segunda Divisão) - Canal CaloSalvador

- Jong PSV x Willem II (Campeonato Holandês - Segunda Divisão) - 16h30 - Valladolid x Granada (Campeonato Espanhol - Segunda Divisão) - Disney+

- Valladolid x Granada (Campeonato Espanhol - Segunda Divisão) - 16h30 - Tamworth x Leyton Orient (Copa da Inglaterra) - Disney+

- Tamworth x Leyton Orient (Copa da Inglaterra) - 16h45 - Lazio x Cagliari (Campeonato Italiano) - ESPN 2 e Disney+

- Lazio x Cagliari (Campeonato Italiano) - 16h45 - Defensa y Justicia x Huracán (Campeonato Argentino) - Disney+

- Defensa y Justicia x Huracán (Campeonato Argentino) - 17h - Sunderland x Everton (Campeonato Inglês) - ESPN 4 e Disney+

- Sunderland x Everton (Campeonato Inglês) - 17h - Oviedo x Osasuna (Campeonato Espanhol) - Disney+

- Oviedo x Osasuna (Campeonato Espanhol) - 17h45 - Gil Vicente x Santa Clara (Campeonato Português) - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

- Gil Vicente x Santa Clara (Campeonato Português) - 19h - Plaza Colonia x Cerro Largo (Campeonato Uruguaio) - Disney+

- Plaza Colonia x Cerro Largo (Campeonato Uruguaio) - 19h - América-MG x Novorizontino (Brasileirão Série B) - SportyNet, Kwai, ESPN e Disney+

- América-MG x Novorizontino (Brasileirão Série B) - 19h - Volta Redonda x Botafogo-SP (Brasileirão Série B) - Disney+

- Volta Redonda x Botafogo-SP (Brasileirão Série B) - 19h - Central Córdoba x Racing (Campeonato Argentino) - ESPN 4 e Disney+

- Central Córdoba x Racing (Campeonato Argentino) - 21h15 - Belgrano x Tigre (Campeonato Argentino) - Disney+

MLS (Playoffs):

0h45 - Seattle Sounders x Minnesota United - Apple TV

