Jogos de futebol hoje, terça-feira, 3; onde assistir ao vivo e horários

Estreia de Corinthians e Palmeiras na Copa São Paulo de Futebol Junior, jogos da Premier League e Copa do Rei são os destaques do futebol nesta terça-feira.

O atual campeão da maior competição de base do Brasil, o Palmeiras estreia na competição hoje. O time paulista enfrenta Juazeirense na busca pelo bicampeonato. O maior campeão da Copinha, o Corinthians estreia contra o Zumbi. Mais de 128 equipes participam do torneio que já revelou diversos craques.

Na Europa, o líder do campeonato Inglês encara o Newcastle. A vitória pode manter o time do brasileiro Gabriel Martinelli com 7 pontos de vantagem na ponta. Outro gigante inglês que entra em campo é o Manchester United. A equipe enfrenta Bournemouth e quer se manter no G4 da competição.

O Real Madrid entra em campo pela Copa do Rei contra o Cacereno, clube da segunda divisão espanhola. Quem vencer avança na competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Copa São Paulo de Futebol Júnior

8h45 - São Carlos x Grêmio São-Carlense - Paulistão Play

- Paulistão Play 11h - Botafogo x Pinheirense EC - SporTV

- SporTV 13h - Tanabi x Portuguesa - Paulistão Play

- Paulistão Play 13h - Tupã x Velo Clube - Paulistão Play

- Paulistão Play 13h - Sport x Volta Redonda - Youtube

- Youtube 13h - Atlético Guaratinguetá x Gama - Paulistão Play

- Paulistão Play 13h - Suzano x Novorizontino - Paulistão Play

- Paulistão Play 13h - Guarulhos x Flamengo-SP - Paulistão Play

- Paulistão Play 14h - SKA Brasil x Paraná - Paulistão Play

- Paulistão Play 15h - Athletico x Picos - SporTV

- SporTV 15h - Taubaté x Imperatriz - Paulistão Play

- Paulistão Play 15h15 - Náutico x Real Ariquemes - Paulistão Play

- Paulistão Play 15h15 - Cuiabá x Parauapebas - Paulistão Play

- Paulistão Play 15h15 - Comercial x Inter de Limeira - Paulistão Play

- Paulistão Play 15h15 - Goiás x Grêmio Pague Menos - Paulistão Play

- Paulistão Play 15h15 - Figueirense x Vitória da Conquista - Paulistão Play

- Paulistão Play 15h15 - Coritiba x São José - Youtube

- Youtube 16h15 - Vitória x Aster Brasil - Paulistão Play

- Paulistão Play 17h15 - Rio Preto x Santana - Paulistão Play

- Paulistão Play 17h15 - Barretos x São Bento - Paulistão Play

- Paulistão Play 17h15 - Fluminense x Porto Vitória - SporTV

- SporTV 17h45 - Mirassol x União ABC - Paulistão Play

- Paulistão Play 17h45 - Catanduva x América-RN - Paulistão Play

- Paulistão Play 19h30 - Palmeiras x Juazeirense - SporTV

- SporTV 19h30 - Ferroviária x Fast Clube - Paulistão Play

- Paulistão Play 20h - Chapecoense x Inter de Minas - Paulistão Play

- Paulistão Play 20h - Avaí x Ceilândia - Paulistão Play

- Paulistão Play 21h45 - Corinthians x Zumbi - SporTV

Premier League

16h45 - Arsenal x Newcastle - Star+

- Star+ 16h45 - Everton x Brighton - Star+

- Star+ 16h45 - Leicester City x Fullham - ESPN 2 e Star+

- ESPN 2 e Star+ 17h - Manchester United x Bournemouth - ESPN e Star+

Copa do Rei

15h - La Nucía x Valencia - Star+

- Star+ 15h - Espanyol x Celta - Star+

- Star+ 15h - Cartagena x Villarreal - Star+

- Star+ 17h - Cacereno x Real Madrid - ESPN 4

- ESPN 4 17h - Levante x Getafe - Star+

- Star+ 17h - Ceuta x Elche - Star+

- Star+ 17h - Sporting de Gijón x Rayo Vallecano - Star+

