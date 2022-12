Jogos de futebol hoje, terça-feira, 27; onde assistir ao vivo e horários

Dois jogos da Premier League marcam esta terça-feira, 27, de futebol.

Em Old Trafford, o Manchester United recebe o Nottingham Forest mirando uma posição no G4 do campeonato. A equipe soma 26 pontos e está na quinta colocação.

Já em Londres, o Chelsea recebe o Bournemouth no Stanford Bridge. Os Blues estão na 9ª colocação e busca uma vitória para se reabilitar no campeonato.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Premier League

14h30 - Chelsea x Bournemouth ESPN 4 e Star+

Star+ 17h00 - Manchester United x Nottingham Forest - ESPN e Star+

Que horas começa e onde assistir ao jogo do Chelsea

O jogo desta terça-feira às 14h30 entre Chelsea x Bournemouth terá transmissão ao vivo na ESPN 4 e Star+.

Que horas começa e onde assistir ao jogo do Manchester United

O jogo desta terça-feira às 17h00 entre Manchester United x Nottingham Forest terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

