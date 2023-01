Jogos de futebol hoje, terça-feira, 24; onde assistir ao vivo e horários

Rodada dos campeonatos estaduais, sul-americano Sub-20 e jogos das competições europeias são os destaques do futebol desta terça-feira.

Pelo Paulista, o Corinthians entra em campo em busca de sua segunda vitória no campeonato. No Carioca, destaque para o confronto do Flamengo contra o Bangú.

No Sul-americano Sub-20, destaque para os confrontos de Chile e Uruguai. Na Alemanha, Bayern mede forças com o Cologne.

No Italiano, destaque para o clássico Lazio e Milan.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Paulista

20h - Corinthians x Guarani - Paulistão Play e Premiere

Campeonato Carioca

21h10 - Bangu x Flamengo - TV Band

Sul-Americano Sub-20

19h00 - Uruguai x Venezuela - SporTV

- SporTV 21h30 - Chile x Bolívia - SporTV

Campeonato Italiano

16h45 - Lazio x Milan - ESPN 4 e Star+

Copa da Inglaterra

17h - Accrington Stanley x Boreham Wood - Star+

Copa da Liga Inglesa

17h - Southampton x Newcastle - Star+

Campeonato Alemão

14h30 - Schalke 04 x RB Leipzig - OneFootball

- OneFootball 16h30 - Bayern de Munique x Cologne - OneFootball

- OneFootball 16h30 - Hertha Berlin x Wolfsburg - OneFootball

- OneFootball 16h30 - Hoffenheim x Stuttgart - OneFootball

Onde assistir ao jogo do Corinthians; veja horário

O jogo do Campeonato Paulista desta terça-feira às 20h entre Corinthians x Guarani terá transmissão ao vivo no Paulistão Play e Premiere.

Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo; veja horário

O jogo do Campeonato Carioca desta terça-feira às 21h10 entre Bangu x Flamengo terá transmissão ao vivo no TV Band.

Onde assistir ao jogo do Uruguai; veja horário

O jogo do Sul-americano Sub-20 desta segunda-feira às 19h00 entre Uruguai x Venezuela terá transmissão ao vivo no SporTV.

Onde assistir ao jogo do Chile; veja horário

O jogo do Sul-americano Sub-20 desta segunda-feira às 19h00 entre Chile x Bolívia terá transmissão ao vivo no SporTV.

Onde assistir ao jogo do Milan ; veja horário

O jogo do Campeonato Italiano desta segunda-feira às 16h45h00 entre Lazio x Milan terá transmissão ao vivo no ESPN 4 e Star+.

Onde assistir ao jogo do Bayern de Munique; veja horário

O jogo do Campeonato Alemão desta segunda-feira às 16h30 entre Bayern de Munique x Cologne terá transmissão ao vivo no OneFootball.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na Record nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV hoje?

SporTV

19h00 - Uruguai x Venezuela - Sul-americano Sub-20

- Sul-americano Sub-20 21h30 - Chile x Bolívia - Sul-americano Sub-20

Star+

16h45 - Lazio x Milan - Campeonato Italiano

- Campeonato Italiano 17h - Accrington Stanley x Boreham Wood - Copa da Inglaterra

- Copa da Inglaterra 17h - Southampton x Newcastle - Copa da Liga Inglesa

Quer receber os fatos mais relevantes do Brasil e do mundo direto no seu e-mail toda manhã? Clique aqui e cadastre-se na newsletter gratuita EXAME Desperta.