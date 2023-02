Jogos de futebol hoje, terça-feira, 21; onde assistir ao vivo e horários

Recopa Sul-americana, Liga dos Campeões, nova fase da Libertadores e Copa do Brasil são os destaques desta terça-feira de futebol.

O Flamengo enfrenta o Independiente Dell Valle, buscando o primeiro título do ano após tropeços na Supercopa do Brasile Mundial de Clubes.

No único jogo do Paulistão na terça-feira de Carnaval, o São Paulo encara o São Bento pelo Paulista, mirando sua terceira vitória consecutiva.

Na Liga dos Campeões, Real Madrid e Liverpool reeditam a final da última edição nas oitavas de final, com o primeiro duelo na casa dos ingleses. O outro confronto do dia será entre Eintrach Frankfurt e Napoli, no estádio dos alemães.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Recopa Sul-americana

21h30 - Independiente Dell Vale x Flamengo - ESPN e Star+

Liga dos Campeões

17h - Liverpool x Real Madrid - SBT, TNT e HBO Max

17h - Eintrach Frankfurt x Napoli - Space e HBO Max

Libertadores

21h - Curico Unido x Cerro Porteño - ESPN 4 e Star+

19h - Nacional x Sporting Cristal - Paramount +

Copa do Brasil

21h30 - Marcílio Dias x Chapecoense - Sportv e Premiere

Campeonato Paulista

19h30 - São Paulo e São Bento - Paulistão Play, Premiere e Youtube

