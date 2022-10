Jogos de futebol hoje, terça-feira, 18; onde assistir ao vivo e horários

Jogos do Brasileirão Série B, da Premiere League e da La Liga marcam esta terça-feira de futebol.

No Brasileirão Série B, o Cruzeiro recebe o Guarani na anti-penúltima rodada do campeonato, e na La Liga o Sevilla jogará contra o Valencia no começo da tarde.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Brasileirão Série B

19h00 - Brusque x Novorizontino - SporTV e Premiere

- SporTV e Premiere 21h30 - Cruzeiro x Guarani - Premiere

Campeonato Espanhol

14h00 - Sevilla x Valencia - ESPN 4 e Star+

- ESPN 4 e Star+ 15h00 - Getafe x Athletic Bilbao - ESPN 3 e Star+

- ESPN 3 e Star+ 16h00 - Atlético de Madrid x Rayo Vallecano - ESPN e Star+

Campeonato Inglês

15h30 - Brighton x Nottingham Forest - ESPN 2 e Star+

- ESPN 2 e Star+ 16h15 - Crystal Palace x Wolverhampton - ESPN 4 e Star+

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo irá passar na Globo nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na SBT hoje?

Nenhum jogo irá passar na SBT nesta terça-feira.

Band

Nenhum jogo irá passar no Band nesta terça-feira.

