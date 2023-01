Jogos de futebol hoje, terça-feira, 17; onde assistir ao vivo e horários

Rodada dos campeonatos estaduais, oitavas de final da Copa São Paulo, e jogos das principais copas europeias, são os destaques do futebol desta terça-feira.

No Rio Grande do Sul, destaque para o jogo da Recopa Gaúcha entre Grêmio e São Luiz. O Tricolor Gaúcho estreia na temporada com sua nova contratação Luis Suárez, que chegou recentemente do Nacional do Uruguai.

Na Inglaterra, o Liverpool encara Wolves na Copa da Inglaterra, buscando se reabilitar após derrota no fim de semana.

Pela Copa São Paulo, Santos e Inter jogam buscando uma vaga para as quartas de final.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Amistoso

21h - River Plate x Vasco - Star+

Recopa Gaúcha

19h30 - Grêmio x São Luiz - SporTV e Premiere

Copa São Paulo de Futebol Junior

15h - Santos x Água Santa - SporTV

- SporTV 17h15 - América-MG x RB Bragantino - SporTV

- SporTV 19h30 - Ibrachina x Fortaleza - SporTV

- SporTV 21h45 - Ituano x Internacional - SporTV

Campeonato Paulista

15h30 - São Bento x Santo André - Paulistão Play e Premiere

- Paulistão Play e Premiere 19h30 - Mirassol x Inter de Limeira - Paulistão Play e Premiere

Campeonato Carioca

21h10 - Fluminense x Nova Iguaçu - TV Bandeirantes e Band Sports

Copa da Inglaterra

16h45 - Wolves x Liverpool - ESPN e Star+

- ESPN e Star+ 16h45 - Forrest Green x Birmingham - Star+

- Star+ 16h45 - Swansea City x Bristol City - Star+

- Star+ 16h45 - Accrington Stanley x Boeham Wood - Star+

- Star+ 17h - West Bromwich x Chesterfield - Star+

Copa do Rei

17h - Alavés x Sevilla - ESPN 2 e Star+

Copa da Itália

17h - Napoli x Cremonese - ESPN e Star+

Campeonato Pernambuco

20h - Salgueiro x Sport - DAZN

Campeonato Alagoano

19h30 - CSA x ASA - DAZN

Campeonato Paranaense

10h - Maringá x Rio Branco - NS Sports

