Jogos de futebol hoje, sexta-feira, 30; onde assistir ao vivo e horários

Jogos do Brasileirão Série B e volta dos campeonatos europeus após data Fifa são destaques da sexta-feira de futebol.

Um dos jogos de destaque do dia será a partida entre Bahia e Chapecoense. Na terceira posição, o Bahia joga para seguir no caminho do acesso. O clube tem seis pontos de vantagem sobre o quinto colocado. Já a Chapecoense busca os três pontos para se afastar da zona de rebaixamento. O time catarinense tem a mesma pontuação do primeiro time do Z4.

Na Europa, o Bayern de Munique enfrenta o Bayer Leverkusen. O time de Munique busca se recuperar após quatro partidas sem vitória, foram três empates e uma derrota. O atual campeão alemão amarga a quinta posição.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Brasileirão Série B

19h - CSA x Guarani - SporTV e Premiere

- SporTV e Premiere 19h - Operário x Vila Nova - Premiere

- Premiere 19h - Sampaio Corrêa x Grêmio - Premiere

- Premiere 21h30 - Chapecoense x Bahia - SporTV e Premiere

Campeonato Espanhol

16h - Athletic Bilbao x Almería - ESPN 3 e Star+

Campeonato Português

15h - Sporting x Gil Vicente - ESPN 4 e Star+

- ESPN 4 e Star+ 17h15 - Porto x Braga - ESPN 4 e Star+

Campeonato Francês

16h - Angers x Olympique de Marselha - ESPN 2 e Star+

Campeonato Alemão

15h30 - Bayern de Munique x Bayer Leverkusen - OneFootball

