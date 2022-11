Jogos de futebol hoje, sexta-feira, 18; onde assistir ao vivo e horários

Amistosos entre seleções mundiais marcam esta sexta-feira de futebol.

No começo da tarde, as seleções do Egito e da Bélgica, que foi responsável pela eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2018, se enfrentam. A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Amistosos

07h00 - Camarões x Panamá - Sem transmissão no Brasil.

- Sem transmissão no Brasil. 12h00 - Bélgica x Egito - SporTV

- SporTV 12h30 - Bahrein x Sérvia- Sem transmissão no Brasil.

Qual horário e onde assistir ao amistoso entre Bélgica e Egito; veja horário

O amistoso desta sexta-feira às 12h entre Bélgica e Egito terá transmissão ao vivo no SporTV.

Qual horário e onde assistir ao amistoso entre Camarões e Panamá; veja horário

O amistoso desta sexta-feira às 07h entre Bélgica e Egito e não terá transmissão ao vivo no Brasil.

Qual horário e onde assistir ao amistoso entre Bahrein x Sérvia; veja horário

O amistoso desta sexta-feira às 12h30 entre Bahrein x Sérvia e não terá transmissão ao vivo no Brasil.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo irá passar no Globo nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na SBT hoje?

Nenhum jogo irá passar no SBT nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV hoje?

Band

Nenhum jogo irá passar no Band nesta sexta-feira.

Premiere

Nenhum jogo irá passar na Premiere nesta sexta-feira.

SporTV

12h00 - Bélgica x Egito - SporTV

Star+

Nenhum jogo irá passar na Star+ nesta sexta-feira.

ESPN

Nenhum jogo irá passar na ESPN nesta sexta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo irá passar na OneFootball nesta sexta-feira.

LEIA TAMBÉM: