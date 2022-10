Jogos de futebol hoje, sexta-feira, 14; onde assistir ao vivo e horários

Jogos dos campeonatos europeus, da Taça Libertadores Feminina e do Brasileirão Série B marcam esta sexta-feira de futebol.

O Vila Nova recebe o Cruzeiro na 30 rodada do Brasileirão Série B, e os times femininos do Palmeiras e do Libertad se enfrentam amanhã na primeira rodada da Taça Libertadores Feminina 2022.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Campeonato Alemão

15h30 - Schalke 04 x Hoffenheim - OneFootball

Brasileirão Série B

19h00 - CSA x Londrina - SporTV e Premiere

- SporTV e Premiere 20h30 - Vila Nova x Cruzeiro - Premiere

- Premiere 21h30 - Novorizontino x Náutico - SporTV e Premiere

Campeonato Espanhol

16h00 - Rayo Vallecano x Getafe - Star+

Campeonato Francês

16h00 - Strasbourg x Lille - Star+

Campeonato Inglês

16h00 - Brentford x Brighton - ESPN 4 e Star+

Copa Libertadores Feminina

17h00 - Universidad de Chile x Independiente del Valle - Facebook Watch e Pluto TV

- Facebook Watch e Pluto TV 17h00 - Alianza Lima x Deportivo Lara - Facebook Watch e Pluto TV

- Facebook Watch e Pluto TV 19h15 - Palmeiras x Libertad - SporTV, Facebook Watch e Pluto TV

- SporTV, Facebook Watch e Pluto TV 19h15 - America de Cali x Santiago Morning - Facebook Watch e Pluto TV

