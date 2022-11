Jogos de futebol hoje, sexta-feira, 11; onde assistir ao vivo e horários

Amistosos e jogos das ligas europeias marcam esta sexta-feira de futebol.

A Seleção Brasileira Feminina jogará contra o Canadá no começo da tarde, além disso, as seleções da Coreia do Sul e da Islândia se enfrentam em um outro amistoso. O dia também conta com o jogo da seleção do Bahrein contra a do Canadá.

Na Bundesliga, os Borussias, Monchengladbach e Dortmund, jogam na parte da tarde.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Amistoso da Seleção Brasileira Feminina

15h15 - Brasil x Canadá - SporTV

Amistosos

08h00 - Coreia do Sul x Islândia - Sem transmissão no Brasil.

- Sem transmissão no Brasil. 12h30 - Bahrein x Canadá - Sem transmissão no Brasil.

Campeonato Alemão

16h30 - Borussia Monchengladbach x Borussia Dortmund- OneFootball

Campeonato Italiano

16h45 - Empoli x Cremonese - Star+

Campeonato Francês

17h - Lyon x Nice - Star+

