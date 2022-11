Jogos de futebol hoje, segunda-feira, 7; onde assistir ao vivo e horários

Jogo do Brasileirão Série A, convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo e sorteios das ligas da UEFA marcam esta segunda-feira de futebol.

A tarde começa com a Convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo FIFA 2022, e no Brasileirão Série A, o Atlético-MG enfrenta o Botafogo na parte da noite.

Na Europa, haverá o sorteio de três chaves de Mata-Mata de campeonatos diferentes da UEFA.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo FIFA 2022

13h - Convocação da Seleção Brasileira - TV Globo, SporTV e CBF (YouTube)

Brasileirão Série A

20h - Atlético-MG x Botafogo - SporTV e Premiere

Campeonato Espanhol

17h - Rayo Vallecano x Real Madrid - ESPN e Star+

Campeonato Português

17h15 - Chaves x Santa Clara - Star+

UEFA Champions League

08h - Sorteio da fase de Mata-Mata - TNT e HBO Max

UEFA Conference League

10h - Sorteio da fase de Mata-Mata - ESPN 4 e Star+ Uefa Conference League

UEFA Europa League

09h - Sorteio da fase de Mata-Mata - ESPN 4 e Star+

