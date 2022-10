Jogos de futebol hoje, segunda-feira, 31; onde assistir ao vivo e horários

Jogo do Brasileirão Série A e partidas das principais ligas europeias marcam esta segunda-feira de futebol.

No Brasileirão Série A, o Ceará recebe o Fluminense dando início à trigésima quinta rodada do campeonato. Além disso, a Copa do Brasil Sub-20 contará com o jogo do Flamengo contra o Ceará.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Brasileirão Série A

20h - Ceará x Fluminense - SporTV e Premiere

Campeonato Espanhol

17h - Elche x Getafe - Star+

Campeonato Italiano

14h30 - Verona x Roma - ESPN 4 e Star+

- ESPN 4 e Star+ 16h45 - Monza x Bologna - Star+

Campeonato Português

17h15 - Vitória de Guimarães x Famalicão - Star+

Copa do Brasil Sub-20

15h - Flamengo x Ceará - SporTV

Qual horário e onde assistir ao vivo o jogo do Ceará ; veja horário

O jogo desta segunda-feira às 20h entre Ceará x Fluminense terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere.

Qual horário e onde assistir ao vivo o jogo do Fluminense ; veja horário

O jogo desta segunda-feira às 20h entre Ceará x Fluminense terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere.

Qual horário e onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo Sub-20 ; veja horário

O jogo desta segunda-feira às 15h entre Flamengo x Ceará terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere.

Qual horário e onde assistir ao vivo o jogo do Ceará Sub-20 ; veja horário

O jogo desta segunda-feira às 15h entre Flamengo x Ceará terá transmissão ao vivo no SporTV.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo irá passar no Globo nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na SBT hoje?

Nenhum jogo irá passar no SBT nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV hoje?

Band

Nenhum jogo irá passar na Band nesta segunda-feira.

Premiere

20h - Ceará x Fluminense - SporTV e Premiere

Star+

17h - Elche x Getafe - Star+

- Star+ 14h30 - Verona x Roma - ESPN 4 e Star+

- ESPN 4 e Star+ 16h45 - Monza x Bologna - Star+

SporTV