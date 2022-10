Jogos de futebol hoje, segunda-feira, 24; onde assistir ao vivo e horários

Jogo do Brasileirão Série A, da Copa do Brasil Sub-20 e das ligas europeias marcam esta segunda-feira de futebol.

No Brasileirão Série A, o destaque do dia fica para a partida entre Fortaleza o Atlético-MG. Na Europa, o Sassuolo enfrente o Verona no campeonato Italiano.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Brasileirão Série A

20h - Fortaleza x Atlético-MG - SporTV e Premiere

Campeonato Espanhol

16h - Celta de Vigo x Getafe - Star+

Campeonato Inglês

16h - West Ham x Bournemouth - ESPN 4 e Star+

Campeonato Italiano

13h30 - Cremonese x Sampdoria - Star+

- Star+ 15h45 - Sassuolo x Verona - Star+

Campeonato Português

16h15 - Rio Ave x Portimonense - Star+

Copa do Brasil Sub-20

15h30 - Ceará x Cruzeiro - SporTV

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo irá passar na Globo nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na SBT hoje?

Nenhum jogo irá passar na SBT nesta segunda-feira.

