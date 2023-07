Jogos de hoje, segunda-feira, 24; onde assistir e horários

Estreia da seleção feminina na Copa do Mundo, jogo único do Brasileirão Série A e Boca Juniors pelo Campeonato Argentino são os destaques do futebol desta segunda.

Iniciando sua caminhada ao primeiro título da história, a seleção enfrenta o Panamá em Adelaide, na Austrália. Em caso de vitória, o Brasil pode ser líder do grupo.

Em último jogo da rodada do Brasileirão, o Fluminense vai até o Paraná enfrentar o Coritiba. A equipe é a sexta colocada e pode subir posição caso vença.

Destaque também para o confronto do Boca pelo Campeonato Argentino.

Onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Copa do Mundo feminina

Brasileirão Série A

19h - Coritiba x Fluminense - Premiere

Amistoso de clube

08h - Greuther Furth x Liverpool - Sem transmissão

Brasileiro Série B

19h - Londrina x Botafogo-SP - SporTV e Premiere

19h - Vitória x Chapecoense - SporTV e Premiere

Brasileiro Série C

20h - Floresta x Figueirense - Nosso Futebol

20h - São José-RS x Volta Redonda - Nosso Futebol

Campeonato argentino

20h45 - Boca Juniors x Córdoba - Star+

Onde assistir ao jogo do Fluminense ; veja horário

Que horas é o jogo do Brasil na Copa do Mundo Feminina?

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Quais jogos vão passar ao vivo na SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar no Record nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Band nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

SporTV

03h - Itália x Argentina - Copa do Mundo Feminina

- Copa do Mundo Feminina 05h30 - Alemanha x Marrocos - Copa do Mundo Feminina

- Copa do Mundo Feminina 23h - Colômbia x Coreia do Sul - Copa do Mundo Feminina

- Copa do Mundo Feminina 19h - Londrina x Botafogo-SP - Brasileirão Série B

19h - Vitória x Chapecoense - Brasileirão Série B

Premiere

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Cazé TV (Youtube)

Star+

20h45 - Boca Juniors x Córdoba - Star+

