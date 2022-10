Jogos de futebol hoje, segunda-feira, 10; onde assistir ao vivo e horários

Encerramento da 31ª rodada do Brasileirão Série A e mais jogos dos campeonatos europeus são destaques nesta segunda-feira de futebol.

O líder Palmeiras visita o Atlético-GO e vai buscar o triunfo para se manter na ponta da tabela. O time alviverde tem 12 pontos de vantagem sobre o segundo colocado e caminha para levantar o troféu. Já o time goiano conseguiu vencer o Fluminense na última rodada e quer iniciar uma arrancada para sair da zona de rebaixamento.

Já o Santos encara o Juventude em casa. O Alvinegro praiano vem de duas derrotas e precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento e encostar no G6 novamente. Já o Juventude precisa vencer para ainda sonhar com a permanência na Série A. Os gaúcho estão com 20 pontos e amargam a última posição.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Brasileirão Série A

18h30 - Atlético-GO x Palmeiras - Premiere

20h00 - Santos x Juventude - SporTV e Premiere

Campeonato Espanhol

16h00 - Elche x Mallorca - Star+

Campeonato Inglês

16h00 - Nottingham Forest x Aston Villa - ESPN 4 e Star+

Campeonato Português

16h15 - Arouca x Famalicão - Star+

Campeonato Italiano

15h45 - Fiorentina x Lazio - ESPN 2 e Star+

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo irá passar na Globo nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV hoje?

Premiere

SporTV

20h00 - Santos x Juventude - SporTV e Premiere

ESPN

Star +

