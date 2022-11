Jogos de futebol hoje, sábado, 5; onde assistir ao vivo e horários

Jogos do Brasileirão Séria A e Série B e jogos das principais ligas europeias marcam este sábado de futebol.

No Brasileirão Série A, o Fluminense recebe o São Paulo em um jogo da antepenúltima rodada do campeonato. A rodada também conta com partidas entre Santos e Avaí, Bragantino e América-MG, além de Corinthians e Ceará.

Na Série B, o Criciúma recebe o Tombense, e o dia também conta com Sampaio Corrêa contra Londrina.

Além dos jogos do Brasileirão, o dia também conta com a final do Campeonato Carioca Feminino, que será entre Flamengo e Botafogo.

A Bundesliga contará com jogos entre Borussia Dortmund e Bochum, além de Hertha Berlin e Bayern de Munique. Na Premiere League, o Manchester City enfrenta o Fullham.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Brasileirão Série A

16h30 - Fluminense x São Paulo - Premiere

- Premiere 16h30 - Santos x Avaí - Premiere

- Premiere 19h - Red Bull Bragantino x América-MG - Premiere

- Premiere 19h - Goiás x Juventude - Premiere

- Premiere 20h30 - Corinthians x Ceará - Premiere

- Premiere 21h - Internacional x Athletico - SporTV e Premiere

Brasileirão Série B

16h - Criciúma x Tombense - Premiere

- Premiere 18h - Sampaio Corrêa x Londrina - Premiere.

Final do Campeonato Carioca Feminino

10h - Flamengo x Botafogo - Botafogo TV e Fla TV

Copa do Brasil Sub-20

15h30 - Internacional x Palmeiras - SporTV

Campeonato Alemão

11h30 - Augsburg x Eintracht Frankfurt - OneFootball

- OneFootball 11h30 - Borussia Dortmund x Bochum - OneFootball

- OneFootball 11h30 - Hertha Berlin x Bayern de Munique - OneFootball

- OneFootball 11h30 - Hoffenheim x RB Leipzig - OneFootball

- OneFootball 11h30 - Mainz x Wolfsburg - OneFootball

- OneFootball 14h30 - Werder Bremen x Schalke 04 - Band

Campeonato Espanhol

10h - Getafe x Cádiz - Star+

- Star+ 12h15 - Real Valladolid x Elche - Star+

- Star+ 14h30 - Celta de Vigo x Osasuna - Star+

- Star+ 17h - Barcelona x Almería - Star+

Campeonato Francês

13h - Ajaccio x Strasbourg - Star+

- Star+ 17h - Angers x Lens - Star+

Campeonato Inglês

12h - Leeds United x Bournemouth - Star+

- Star+ 12h - Manchester City x Fullham - ESPN e Star+

- ESPN e Star+ 12h - Nottingham Forest x Brentford - ESPN 4 e Star+

- ESPN 4 e Star+ 12h - Wolverhampton x Brighton - Star+

- Star+ 14h30 - Everton x Leicester City - ESPN 4 e Star+

Campeonato Italiano

11h - Empoli x Sassuolo - Star+

- Star+ 11h - Salernitana x Cremonese - Star+

- Star+ 14h - Atalanta x Napoli - ESPN e Star+

- ESPN e Star+ 16h45 - Milan x Spezia - ESPN 4 e Star+

Campeonato Português

12h30 - Vizela x Arouca - Star+

- Star+ 15h - Porto x Paços Ferreira - Star+

- Star+ 17h30 - Sporting x Vitória de Guimarães - Star+

