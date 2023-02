Jogos de futebol hoje, sábado, 25; onde assistir ao vivo e horários

Rodada dos campeonatos estaduais, competições europeias e jogos do Brasileirão Feminino, são os destaques deste sábado de futebol.

Pelo Campeonato Paulista, o já classificado São Paulo encara o São Bernardo no Morumbi. No Rio Grande do Sul, o Inter pega o Aimoré.

Em Minas, destaque para o confronto entre Atlético MG e América MG. Já no Rio, Flamengo e Botafogo medem forças em clássico, enquanto o Fluminense enfrenta o Resende.

Na Europa, destaque para o clássico madrileno entre Real e Atlético e pelo Inglês, City, Liverpool e Arsenal, estarão em campo pelos seus respectivos jogos.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro Feminino A1

11h - Corinthians x Ceará

11h - Internacional x Athletico

19h - Cruzeiro x Grêmio - SporTV

Campeonato Paulista

15h - Água Santa x Botafogo-SP - Paulistão Play e Premiere

16h - Red Bull Bragantino x Ituano - Paulistão Play e Premiere

16h - Inter de Limeira x Guarani - Paulistão Play e Premiere

18h30 - São Paulo x São Bernardo - Paulistão Play, YouTube e Premiere

Campeonato Carioca

15h30 - Nova Iguaçu x Resende - Band

16h - Fluminense x Portuguesa-RJ - Bandsports

18h - Botafogo x Flamengo - Caze TV (YouTube) e Casimito (Twitch)

Campeonato Goiano

15h30 - Iporá x Atlético-GO - DAZN

16h - Goiânia x Goiás - DAZN

Campeonato Mineiro

16h30 - Atlético-MG x América-MG - SporTV e Premiere

Campeonato Gaúcho

16h30 - Aimoré x Internacional - Premiere

Campeonato Inglês

12h - Everton x Aston Villa - Star+

12h - Leeds United x Southampton - Star+

12h - Leicester City x Arsenal - ESPN e Star+

12h - West Ham x Nottingham Forest - ESPN 4 e Star+

14h30 - Bournemouth x Manchester City - Star+

16h45 - Crystal Palace x Liverpool - ESPN e Star+

Campeonato Espanhol

10h - Espanyol x Mallorca - Star+

12h15 - Cadiz x Rayo Vallecano - Star+

14h30 - Real Madrid x Atlético de Madrid - ESPN e Star+

17h - Valencia x Real Sociedad - ESPN 4 e Star+

Campeonato Italiano

14h - Empoli x Napoli - ESPN 4 e Star+

16h45 - Lecce x Sassuolo - Star+

Campeonato Alemão

11h30 - Cologne x Wolfsburg - OneFootball

11h30 - Hertha Berlin x Augsburg - OneFootball

11h30 - Hoffenheim x Borussia Dortmund - OneFootball

11h30 - RB Leipzig x Eintracht Frankfurt - OneFootball

11h30 - Werder Bremen x Bochum - OneFootball

14h30 - Schalke 04 x Stuttgart - OneFootball

Campeonato Francês

13h - Angers x Lyon - Star+

17h - Montpellier x Lens - Star+

Onde assistir ao jogo do Corinthians feminino; veja horário

O jogo deste sábado ao 11h entre Corinthians x Ceará terá transmissão ao vivo no xxxxx

Onde assistir ao jogo do São Paulo; veja horário

O jogo deste sábado às 18h30 entre São Paulo x São Bernardo terá transmissão ao vivo no Paulistão Play, YouTube e Premiere.

Onde assistir ao jogo do Fluminense; veja horário

O jogo deste sábado às 16h entre Fluminense x Portuguesa-RJ terá transmissão ao vivo no Bandsports.

Onde assistir ao jogo do Flamengo; veja horário

O jogo deste sábado às 18h entre Botafogo x Flamengo terá transmissão ao vivo no Caze TV (YouTube) e Casimito (Twitch).

Onde assistir ao jogo do Internacional; veja horário

O jogo deste sábado às 16h30 entre Aimoré x Internacional terá transmissão ao vivo no Premiere

Onde assistir ao jogo do Atlético MG; veja horário

O jogo deste sábado às 16h30 entre Atlético-MG x América-MG terá transmissão ao vivo na SporTV e Premiere.

Onde assistir ao jogo do Manchester City; veja horário

O jogo deste sábado às 14h30 entre Bournemouth x Manchester City terá transmissão ao vivo na Star+

Onde assistir ao jogo do Liverpool; veja horário

O jogo deste sábado às 16h45 entre Crystal Palace x Liverpool terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

Onde assistir ao jogo do Real Madrid; veja horário

O jogo deste sábado às 14h30 entre Real Madrid x Atlético de Madrid terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar no Record neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

15h30 - Nova Iguaçu x Resende - Campeonato Carioca

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

16h - Fluminense x Portuguesa-RJ - Campeonato Carioca

ESPN

12h - Leicester City x Arsenal - Campeonato Inglês

12h - West Ham x Nottingham Forest - Campeonato Inglês

16h45 - Crystal Palace x Liverpool - Campeonato Inglês

14h30 - Real Madrid x Atlético de Madrid - Campeonato Espanhol

17h - Valencia x Real Sociedad - Campeonato Espanhol

14h - Empoli x Napoli - Campeonato Italiano

Premiere

15h - Água Santa x Botafogo-SP - Campeonato Paulista

16h - Red Bull Bragantino x Ituano - Campeonato Paulista

16h - Inter de Limeira x Guarani - Campeonato Paulista

18h30 - São Paulo x São Bernardo - Campeonato Paulista

16h30 - Aimoré x Internacional - Campeonato Gaúcho

16h30 - Atlético-MG x América-MG - Campeonato Mineiro

SporTV

19h - Cruzeiro x Grêmio - Brasileirão Feminino

16h30 - Atlético-MG x América-MG - Campeonato Mineiro

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Paulistão Play

15h - Água Santa x Botafogo-SP - Campeonato Paulista

16h - Red Bull Bragantino x Ituano - Campeonato Paulista

16h - Inter de Limeira x Guarani - Campeonato Paulista

18h30 - São Paulo x São Bernardo - Campeonato Paulista

Star+

12h - Everton x Aston Villa - Campeonato Inglês

12h - Leeds United x Southampton - Campeonato Inglês

12h - Leicester City x Arsenal - Campeonato Inglês

12h - West Ham x Nottingham Forest - Campeonato Inglês

14h30 - Bournemouth x Manchester City - Campeonato Inglês

16h45 - Crystal Palace x Liverpool - Campeonato Inglês

14h - Empoli x Napoli - Campeonato Italiano

16h45 - Lecce x Sassuolo - Campeonato Italiano

10h - Espanyol x Mallorca - Campeonato Espanhol

12h15 - Cadiz x Rayo Vallecano - Campeonato Espanhol

14h30 - Real Madrid x Atlético de Madrid - Campeonato Espanhol

17h - Valencia x Real Sociedad - Campeonato Espanhol

13h - Angers x Lyon - Campeonato Francês

17h - Montpellier x Lens - Campeonato Francês

OneFootball

11h30 - Cologne x Wolfsburg - Campeonato Alemão

11h30 - Hertha Berlin x Augsburg - Campeonato Alemão

11h30 - Hoffenheim x Borussia Dortmund - Campeonato Alemão

11h30 - RB Leipzig x Eintracht Frankfurt - Campeonato Alemão

11h30 - Werder Bremen x Bochum - Campeonato Alemão

14h30 - Schalke 04 x Stuttgart - Campeonato Alemão

DAZN