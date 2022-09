Jogos de futebol hoje, sábado, 24; onde assistir ao vivo e horários

Jogos do Brasileirão Série B e rodadas decisivas da Liga das Nações são destaques do sábado de futebol.

O grande jogo do dia será a final do campeonato Brasileiro feminino. O Corinthians encara o Internacional na Neo Química Arena. A primeira partida terminou 1 a 1. Quem vencer leva o troféu. O time paulista busca o tricampeonato consecutivo, enquanto as gaúchas estão a 90 minutos de um título inédito.

O Bahia encara o Operário em casa para seguir no G4 e se aproximar do acesso para a Série A. Enquanto os jogadores buscam a vitória, os bastidores do clube estão ligados em uma proposta bilionária. O Grupo City, dono do Manchester City, fez uma proposta para comprar 90% da SAF do time. A promessa é de aporte de R$ 1 bilhão, sendo R$ 500 milhões apenas para contratação.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Brasileirão Série B

11h - Ituano x Brusque - Premiere

- Premiere 18h15 - Bahia x Operário - SporTV e Premiere

Brasileirão Feminino

14h - Corinthians x Internacional - TV Bandeirantes, SporTV e Elevensports.com

Amistosos

23h59 - Nova Zelândia x Austrália - Star+

Liga das Nações

13h - Eslovênia x Noruega - SporTV 3

- SporTV 3 13h - Irlanda do Norte x Kosovo - ESPN e Star+

- ESPN e Star+ 15h45 - República Tcheca x Portugal - Star+

- Star+ 15h45 - Espanha x Suíça - Star+

- Star+ 15h45 - Escócia x Irlanda - Star+

- Star+ 15h45 - Israel x Albânia - Star+

- Star+ 15h45 - Sérvia x Suécia - Star+

- Star+ 15h45 - Chipre x Grécia - Star+

