Jogos de futebol hoje, sábado, 22; onde assistir ao vivo e horários

Jogos do Brasileirão Série A, Série B e das Ligas Europeias são destaque neste sábado de futebol.

Campeão da Copa do Brasil na última quarta-feira, o Flamengo enfrenta o América-MG para se manter no topo da tabela. No mesmo horário, o Corinthians tentará juntar os cacos e faz clássico contra o Santos na Vila Belmiro.

Na Europa, Chelsea e Manchester United fazem clássico neste sábado. O jogo será marcado pela ausência de Cristiano Ronaldo, que foi afastado do clube por indisciplina.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Brasileirão Série A

16h30 - Red Bull Bragantino x Athletico - Premiere

- Premiere 19h - América-MG x Flamengo - Premiere

- Premiere 19h - Santos x Corinthians - Premiere

- Premiere 21h30 - Palmeiras x Avaí - SporTV e Premiere

Brasileirão Série B

16h30 - Bahia x Vila Nova - SporTV e Premiere

- SporTV e Premiere 16h30 - Ituano x Sampaio Corrêa - SporTV e Premiere

- SporTV e Premiere 16h30 - Londrina x Sport - SporTV e Premiere

- SporTV e Premiere 16h30 - Vasco x Criciúma - TV Globo e Premiere

Campeonato Alemão

10h30 - Augsburg x RB Leipzig - OneFootball

- OneFootball 10h30 - Bayer Leverkusen x Wolfsburg - OneFootball

- OneFootball 10h30 - Borussia Dortmund x Stuttgart - OneFootball

- OneFootball 10h30 - Freiburg x Werder Bremen - OneFootball

- OneFootball 10h30 - Hoffenheim x Bayern de Munique - OneFootball

- OneFootball 13h30 - Borussia Monchengladbach x Eintracht Frankfurt - OneFootball

Campeonato Espanhol

09h - Rayo Vallecano x Cádiz - Star+

- Star+ 11h15 - Real Valladolid x Real Sociedad - Star+

- Star+ 13h30 - Valencia x Mallorca - ESPN 4 e Star+

- ESPN 4 e Star+ 16h - Real Madrid x Sevilla - ESPN e Star+

Campeonato Francês

12h - Montpellier x Lyon - ESPN 2 e Star+

- ESPN 2 e Star+ 16h - Olympique de Marselha x Lens - Star+

Campeonato Inglês

08h30 - Nottingham x Liverpool - ESPN e Star+

- ESPN e Star+ 11h - Everton x Crystal Palace - ESPN 4 e Star+

- ESPN 4 e Star+ 11h - Manchester City x Brighton - ESPN e Star+

- ESPN e Star+ 13h30 - Chelsea x Manchester United - Star+

Campeonato Italiano

10h - Salernitana x Spezia - Star+

- Star+ 13h - Milan x Monza - ESPN e Star+

- ESPN e Star+ 15h45 - Fiorentina x Inter de Milão - Star+

Campeonato Português

11h30 - Famalicão x Paços Ferreira - Não terá transmissão no Brasil.

- Não terá transmissão no Brasil. 14h - Estoril x Braga - Não terá transmissão no Brasil.

- Não terá transmissão no Brasil. 16h30 - Sporting x Casa Pia - ESPN 4 e Star+

Leia também: