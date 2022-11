Jogos de futebol hoje, sábado, 19; onde assistir ao vivo e horários

Amistosos entre seleções mundiais e a final da Copa Verde marcam este sábado de futebol. Entre os amistosos que irão acontecer, a Turquia enfrenta a República Tcheca, e a Suécia joga contra a Argélia.

Já no Brasil, o dia conta com jogos do Campeonato Paulista Feminino, como a partida entre São Paulo e Palmeiras, que acontece na parte da noite. Além disso, a Copa Verde chega a seu fim, com a partida entre Vila Nova e Paysandu.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Amistosos

13h30 - Albânia x Armênia - Estádio TNT Sports

- Estádio TNT Sports 14h - Kosovo x Ilhas Faroé - Estádio TNT Sports

- Estádio TNT Sports 14h - Gibraltar x Andorra - Estádio TNT Sports

- Estádio TNT Sports 14h - Turquia x República Tcheca - Estádio TNT Sports

- Estádio TNT Sports 16h30 - Suécia x Argélia - Estádio TNT Sports

Campeonato Paulista Feminino

15h - EC São Bernardo x Portuguesa - ElevenSports

- ElevenSports 15h - EC Taubaté x São José - ElevenSports

- ElevenSports 15h - Pinda x Santos - Centauro e Paulistão Play

- Centauro e Paulistão Play 16h30 - Red Bull Bragantino x Corinthians - Paulistão Play e SporTV

- Paulistão Play e SporTV 20h - São Paulo x Palmeiras - Estádio TNT Sports, Paulistão Play e YouTube

Final da Copa Verde

19h - Vila Nova x Paysandu - DAZN

Qual horário e onde assistir ao vivo o amistoso entre Turquia e República Tcheca; veja horário

O jogo deste sábado às 14h entre Turquia x República Tcheca terá transmissão ao vivo no Estádio TNT Sports.

Qual horário e onde assistir ao vivo o amistoso entre Suécia x Argélia; veja horário

O jogo deste sábado às 16h30 entre Suécia x Argélia terá transmissão ao vivo no Estádio TNT Sports.

Qual horário e onde assistir ao vivo o jogo do Bragantino Feminino; veja horário

O jogo deste sábado às 16h30 entre Red Bull Bragantino x Corinthians terá transmissão ao vivo no Paulistão Play e SporTV.

Qual horário e onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians Feminino; veja horário

O jogo deste sábado às 16h30 entre Red Bull Bragantino x Corinthians terá transmissão ao vivo no Paulistão Play e SporTV.

Qual horário e onde assistir ao vivo o jogo do São Paulo Feminino; veja horário

O jogo deste sábado às 20h entre São Paulo x Palmeiras terá transmissão ao vivo no Estádio TNT Sports, Paulistão Play e YouTube.

Qual horário e onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras Feminino; veja horário

O jogo deste sábado às 20h entre São Paulo x Palmeiras terá transmissão ao vivo no Estádio TNT Sports, Paulistão Play e YouTube.

Qual horário e onde assistir à Final da Copa Verde; veja horário

O jogo deste sábado às 19h entre Vila Nova x Paysandu terá transmissão ao vivo na DAZN.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo irá passar no Globo neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na SBT hoje?

Nenhum jogo irá passar no SBT neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV hoje?

Band

Nenhum jogo irá passar na Band neste sábado.

Premiere

Nenhum jogo irá passar na Premiere neste sábado.

Star+

Nenhum jogo irá passar na Star+ neste sábado.

OneFootball

Nenhum jogo irá passar na OneFootball neste sábado.

SporTV

16h30 - Red Bull Bragantino x Corinthians

ESPN

Nenhum jogo irá passar na ESPN neste sábado.

DAZN

19h - Vila Nova x Paysandu - DAZN

LEIA TAMBÉM: