Jogos de futebol hoje, sábado 15; onde assistir ao vivo e horários

Rodada do Brasileirão Série A e jogos de campeonatos europeus marcam o sábado de futebol.

No Brasileirão, os dois finalistas da Copa do Brasil entram em campo hoje. O Goiás recebe o Corinthians as e o Flamengo o Atlético-MG. A expectativa é que os dois técnicos coloquem jogadores reservas em campo.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Campeonato Alemão

10h30 - Eintracht Frankfurt x Bayer Leverkusen - OneFootball

- OneFootball 10h30 - Stuttgart x Bochum - OneFootball

- OneFootball 10h30 - Werder Bremen x Mainz - OneFootball

- OneFootball 10h30 - Wolfsburg x Borussia Monchengladbach - OneFootball

- OneFootball 13h30 - RB Leipzig x Hertha Berlin - Band

Brasileirão Séria A

19h00 - Goiás x Corinthians - TV Globo e Premiere

- TV Globo e Premiere 20h30 - América-MG x Fortaleza - Premiere

- Premiere 20h30 - Flamengo x Atlético-MG - Premiere

Brasileirão Série B

16h30 - Tombense x Ponte Preta - SporTV e Premiere

- SporTV e Premiere 19h00 - Criciúma x Ituano - SporTV e Premiere

Campeonato Espanhol

09h00 - Girona x Cádiz - Star+

- Star+ 11h15 - Valencia x Elche - ESPN 4 e Star+

- ESPN 4 e Star+ 13h30 - Mallorca x Sevilla - ESPN 4 e Star+

- ESPN 4 e Star+ 16h00 - Athletic Bilbao x Atlético de Madrid - ESPN e Star+

Campeonato Francês

12h00 - Lorient x Reims - Star+

- Star+ 16h00 - Lens x Montpellier - Star+

Campeonato Inglês

08h30 - Leicester City x Crystal Palace - ESPN e Star+

- ESPN e Star+ 11h00 - Fullham x Bournemouth - ESPN e Star+

- ESPN e Star+ 11h00 - Wolverhampton x Nottingham Forest - ESPN 2 e Star+

- ESPN 2 e Star+ 13h30 - Tottenham x Everton - Star+

Campeonato Italiano

10h00 - Empoli x Monza - Star+

- Star+ 13h00 - Torino x Juventus - ESPN e Star+

- ESPN e Star+ 15h45 - Atalanta x Sassuolo - ESPN 2 e Star+

