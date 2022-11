Jogos de futebol hoje, quinta-feira, 3; onde assistir ao vivo e horários

Jogo do Brasileirão Série B, rodada da Conference League e da Liga Europa da UEFA marcam esta quinta-feira de futebol.

No Brasileirão Série B, o Grêmio recebe o Brusque para dar início à última rodada do campeonato. O dia também conta com partidas do Campeonato Paulista Feminino, com jogos entre Realidade Jovem e Corinthians e Palmeiras contra Taubaté.

Na Liga Europa da UEFA, o Real Sociedade recebe o Manchester United, e o Arsenal joga contra o Zurich.